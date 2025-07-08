Госсовет Татарстана поддержал инициативу коллег во избежание налоговых споров у ИП

Перед каникулами депутаты подвели итоги полугодовой законотворческой деятельности и одобрили изменения Бюджетного кодекса РТ

Провели 8 заседаний, рассмотрели 11 законопроектов и внесли 5 проектов законов члены Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам за I полугодие 2025 года. Об этом, выступая с отчетом о проделанной работе, сообщил сегодня председатель комитета Леонид Якунин. Он также представил коллегам на обсуждение законопроект об изменениях в Бюджетном кодексе республики, вносимых с целью приведения его в соответствие с федеральным законодательством, и поправку к Налоговому кодексу РФ, предлагаемую Думой Астраханской области. Подробности заседания — в репортаже «Реального времени».

«Дается право расписывать экономию»

Сегодня на заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам обсудили законопроект об изменениях Бюджетного кодекса республики. В частности, изменения коснутся обязательств РТ и муниципальных образований по соглашениям о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве, в кодекс вводится положение об исполнении судебных актов, требующих выделения бюджетных ассигнований в текущем финансовом году.

— Ранее судебные акты часто оставались неисполненными, — подчеркнул Леонид Якунин важность поправки и следом отметил значение другого изменения Бюджетного кодекса: — Сегодня Минфину дается право расписывать экономию.

Он имел в виду поправку, согласно которой меняется перечень оснований для внесения поправок в сводную бюджетную роспись бюджета РТ и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования без внесения изменений в закон о соответствующем бюджете. Теперь это возможно в случае экономии бюджетных средств в результате централизации госзакупок.

Законопроект не вызвал вопросов у участников заседания — за него проголосовали единогласно.

Нет у ИП прав — не должно быть и льгот

Леонид Якунин представил коллегам инициированный Думой Астраханской области проект федерального закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающий исключение деятельности по оказанию услуг уличных патрулей и охранников из перечня видов предпринимательской деятельности, подпадающих под патентную систему налогообложения.

Депутаты поддержали проект закона об исключении деятельности по оказанию услуг уличных патрулей и охранников из перечня видов деятельности, подпадающих под патентную систему налогообложения. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Патентная система налогообложения применяется индивидуальными предпринимателями в отношении установленного законами субъектов РФ перечня видов предпринимательской деятельности. При этом все субъекты РФ при введении в действие ПСН предоставили индивидуальным предпринимателям право на применение специального налогового режима в отношении предпринимательской деятельности по оказанию услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. Но федеральным законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» предусмотрено, что оказание охранных услуг разрешается только организациям, специально учреждаемым для их выполнения и имеющим лицензию, предоставленную федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельности, или его территориальным органом, — то есть эту деятельность могут осуществлять только юридические лица.

Таким образом, инициатива Думы Астраханской области направлена на то, чтобы не допустить неоднозначного толкования норм налогового законодательства, а также предотвратить споры между индивидуальными предпринимателями и налоговыми органами.

— Мы только за! — подвел черту на фоне молчаливого согласия остальных членов комитета зампред Камиль Нугаев.

Поручили провести аудит

Подводя итоги работы за полгода, Леонид Якунин перечислил подготовленные комитетом, принятые Госсоветом и подписанные раисом законы Республики Татарстан, в том числе направленные на исключение положений, касающихся предоставления резидентам зон территориального развития инвестиционного налогового кредита, продления срока действия налоговых льгот, продления срока действия пониженных налоговых ставок по УСН, продления срока предоставления налоговых льгот участникам специальных инвестиционных контрактов.

В рамках деятельности комитета Счетной палате РТ было поручено провести аудит эффективности использования средств бюджета и ТФОМС РТ, выделенных в 2022—2024 годах и истекшем периоде 2025 года на организацию (оказание) первичной медико-санитарной помощи сельскому населению. предоставлено пресс-службой управления здравоохранения исполкома НМР

На контроле комитета находилось 13 вопросов, в том числе об эффективном использовании средств бюджета республики и ТФОМС, целевом и эффективном использовании средств бюджета, выделенных на улучшение технического состояния многоквартирных жилых домов.

В рамках деятельности комитета Счетной палате РТ было поручено провести аудит эффективности использования средств бюджета и Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ, выделенных в 2022—2024 годах и истекшем периоде 2025 года на организацию (оказание) первичной медико-санитарной помощи сельскому населению, а также аудит эффективности использования средств бюджета, выделенных в 2022—2024 годах и истекшем периоде 2025 года на обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализацию мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.