Новости общества

19:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мухаметшин о возрастном цензе на оружие: «Татарстан предлагал это еще в 2018 году»

12:50, 19.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 11
Мухаметшин о возрастном цензе на оружие: «Татарстан предлагал это еще в 2018 году»
Фото: gossov.tatarstan.ru

Как Татарстан намерен поменять закон об оружии

Тема массового убийства в казанской гимназии №175 стала сегодня основной на встрече представителей СМИ Татарстана со спикером Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным. Напомним, что по следам случившегося парламентарии Татарстана начали работу над пакетом законопроектов «по упорядочению оборота оружия». Сегодня Мухаметшин раскрыл подробности этих предложений:

— Республика намерена добиться повышения возрастного ценза на владение оружием до 21 года.

Накануне Мухаметшин напоминал: Татарстан предлагал это еще в 2018 году, после массового убийства в Керчи. «Правительство отвергло... а Госдума отклонила. Вот если бы оно было принято, то такой беды бы не случилось со 175-й гимназией», — говорил Мухаметшин.

Парламентарии Татарстана начали работу над пакетом законопроектов «по упорядочению оборота оружия». Фото: Максим Платонов

Также парламентарии предложат ввести ограничение на количество определенных видов оружия на одного владельца — «один ствол в одни руки». Планируется и ужесточение контроля за выдачей медицинских разрешений — Мухаметшин не уточнил, каким образом.

Кроме того, спикер Госсовета РТ раскрыл первые результаты проверки Росгвардии после трагедии в гимназии №175. «Порядка 40 стволов были временно отобраны у владельцев, поставлены на учет», — рассказал Мухаметшин.

Как Мухаметшин критиковал журналистов за хайп на трагедии

Трагедия вызвала широчайший резонанс в СМИ и социальных сетях — и не всегда это оказалось к лучшему. Мухаметшин даже рассказал, что некоторые родители просили СМИ больше не освещать эти события. «Мне был звонок, одна из родительниц позвонила: пожалуйста, больше эту тему не раскручивайте — соль на рану нам. И вот опять вчера по российским каналам показывали», — сказал спикер парламента Татарстана.

Трагедия вызвала широчайший резонанс в СМИ и социальных сетях — и не всегда это оказалось к лучшему. Фото: Максим Платонов

— В то же время некоторые СМИ на волне хайпа продолжают смаковать подробности случившегося, не задумываясь над тем, что такой поток становится болезненным для пострадавших. Случилось? Да. В Керчи случилось. […] Но кто-то есть в обществе, который героизирует преступность, понуждает СМИ без конца показывать эти подробности. Сыпать соль на рану, — говорил Фарид Мухаметшин.

Вместе с тем заслуги журналистов, освещавших трагедию с первых минут, спикер Госсовета отметил наряду с действиями сотрудников школы и экстренных служб.

Мухаметшин раскритиковал представителей медиасферы, которые занимаются распространением недостоверной информации, в том числе в контексте той же трагедии.

Заслуги журналистов, освещавших трагедию с первых минут, Мухаметшин отметил наряду с действиями сотрудников школы и экстренных служб. Фото: Максим Платонов

«К сожалению, есть такие представители медиасферы, которые в поисках хайпа, сенсации и просмотров занимаются необоснованными обвинениями или даже распространением фейков — так называемой заведомо ложной информации. На мой взгляд, любая критика должна основываться на фактах, более того, должны быть доступны различные точки зрения на спорную ситуацию. Под этим мы понимаем объективность информации», — сказал он, не уточняя, кого имел в виду.

В ходе встречи Мухаметшин несколько раз обращался к вопросу деструктивного контента в соцсетях — не только в контексте трагедии в 175-й гимназии. Так, он рассказал о создании четырех новых рабочих групп в Госсовете по этой тематике:

«В понедельник я подписал распоряжение о создании в Госсовете РТ рабочих групп по анализу изменений законодательства в сфере контроля за оборотом наркотических и психотропных веществ, обращения с животными, оборота гражданского оружия, распространения деструктивной информации в интернете и социальных сетях».

Как пояснил Фарид Мухаметшин, основная задача — «создать такую законодательную базу, чтобы опасного контента в Сети не было».

Александр Артемьев
Общество Татарстан Государственный Совет РТМухаметшин Фарид Хайруллович
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 19 май
    А в армию забирать детей тоже будете с 21 года?
    Ответить
    Анонимно 19 май
    А что в армии оружие бесконтрольно на руках?
    Ответить
  • Анонимно 19 май
    Скорбеть можно по разному кто то цветочками а кто то осознаем того что татары воспитание своих детей проиграли в чистую чужому дяде .
    Ответить
    Анонимно 19 май
    непонятная какая-то мысль
    Ответить
  • Анонимно 19 май
    Охотничье оружие надо отдать на хранение в Росгвардию. Собрался на охоту, приехал, "продулся на алкоголь", получил ружье, вернулся "продулся" сдал ружье. А то в год охотятся 5-7 дней, а 360 дней ружье дома ждет когда хозяин запьет или так расстроится, что ружье достанет. А если не хозяин, то посторонние в сейф залезут....
    Ответить
    Анонимно 19 май
    Сейчас оружие можно купить без охотничьего билета, для самообороны Не знали? Вот бред и не пишите. Где гврдейцы будут хранить? Как хранить? В куче у двери? Видал уже. Это моя собственность, моему ружью 120 лет, пусть лежит у меня дома.
    Ответить
    Анонимно 19 май
    помню в детстве( 5 -7 лет ) играл с отцовским ружьем там же были патроны и прочие причиндалы . Поражаюсь беспечности своих родителей хорошо у меня у меня ума хватило не вставить туда патрон . Так же играл один дальний родственник и пристрелил своего двоюродного брата им было 7 - 8 лет .
    Ответить
    Анонимно 19 май
    вот поэтому закон обязывает хранить оружие в специальным сейфе, а ключ держать в недоступном для членов семьи (всех!) месте.
    Ответить
    Анонимно 19 май
    обычно, это щель под сейфом...
    Ответить
  • Анонимно 19 май
    Республика намерена добиться повышения возрастного ценза на владение оружием до 21 года
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/213031-tatarstan-vnov-predlozhit-podnyat-vozrast-vladeniya-oruzhiem - полностью поддерживаю
    Ответить
  • Анонимно 19 май
    Не дали бы ружье - украл бы, или пришел просто с самодельной бомбой
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также