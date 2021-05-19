Мухаметшин о возрастном цензе на оружие: «Татарстан предлагал это еще в 2018 году»

Как Татарстан намерен поменять закон об оружии

Тема массового убийства в казанской гимназии №175 стала сегодня основной на встрече представителей СМИ Татарстана со спикером Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным. Напомним, что по следам случившегося парламентарии Татарстана начали работу над пакетом законопроектов «по упорядочению оборота оружия». Сегодня Мухаметшин раскрыл подробности этих предложений:

— Республика намерена добиться повышения возрастного ценза на владение оружием до 21 года.

Накануне Мухаметшин напоминал: Татарстан предлагал это еще в 2018 году, после массового убийства в Керчи. «Правительство отвергло... а Госдума отклонила. Вот если бы оно было принято, то такой беды бы не случилось со 175-й гимназией», — говорил Мухаметшин.

Парламентарии Татарстана начали работу над пакетом законопроектов «по упорядочению оборота оружия». Фото: Максим Платонов

Также парламентарии предложат ввести ограничение на количество определенных видов оружия на одного владельца — «один ствол в одни руки». Планируется и ужесточение контроля за выдачей медицинских разрешений — Мухаметшин не уточнил, каким образом.

Кроме того, спикер Госсовета РТ раскрыл первые результаты проверки Росгвардии после трагедии в гимназии №175. «Порядка 40 стволов были временно отобраны у владельцев, поставлены на учет», — рассказал Мухаметшин.

Как Мухаметшин критиковал журналистов за хайп на трагедии

Трагедия вызвала широчайший резонанс в СМИ и социальных сетях — и не всегда это оказалось к лучшему. Мухаметшин даже рассказал, что некоторые родители просили СМИ больше не освещать эти события. «Мне был звонок, одна из родительниц позвонила: пожалуйста, больше эту тему не раскручивайте — соль на рану нам. И вот опять вчера по российским каналам показывали», — сказал спикер парламента Татарстана.

Трагедия вызвала широчайший резонанс в СМИ и социальных сетях — и не всегда это оказалось к лучшему. Фото: Максим Платонов

— В то же время некоторые СМИ на волне хайпа продолжают смаковать подробности случившегося, не задумываясь над тем, что такой поток становится болезненным для пострадавших. Случилось? Да. В Керчи случилось. […] Но кто-то есть в обществе, который героизирует преступность, понуждает СМИ без конца показывать эти подробности. Сыпать соль на рану, — говорил Фарид Мухаметшин.

Вместе с тем заслуги журналистов, освещавших трагедию с первых минут, спикер Госсовета отметил наряду с действиями сотрудников школы и экстренных служб.

Мухаметшин раскритиковал представителей медиасферы, которые занимаются распространением недостоверной информации, в том числе в контексте той же трагедии.

Заслуги журналистов, освещавших трагедию с первых минут, Мухаметшин отметил наряду с действиями сотрудников школы и экстренных служб. Фото: Максим Платонов

«К сожалению, есть такие представители медиасферы, которые в поисках хайпа, сенсации и просмотров занимаются необоснованными обвинениями или даже распространением фейков — так называемой заведомо ложной информации. На мой взгляд, любая критика должна основываться на фактах, более того, должны быть доступны различные точки зрения на спорную ситуацию. Под этим мы понимаем объективность информации», — сказал он, не уточняя, кого имел в виду.

В ходе встречи Мухаметшин несколько раз обращался к вопросу деструктивного контента в соцсетях — не только в контексте трагедии в 175-й гимназии. Так, он рассказал о создании четырех новых рабочих групп в Госсовете по этой тематике:

«В понедельник я подписал распоряжение о создании в Госсовете РТ рабочих групп по анализу изменений законодательства в сфере контроля за оборотом наркотических и психотропных веществ, обращения с животными, оборота гражданского оружия, распространения деструктивной информации в интернете и социальных сетях».

Как пояснил Фарид Мухаметшин, основная задача — «создать такую законодательную базу, чтобы опасного контента в Сети не было».

Александр Артемьев