Депутаты о памятной дате стояния на Угре: «Не приглашать татар — это нонсенс, такого быть не должно!»

Татарстанские коммунисты предложили губернатору Калужской области пройти медосмотр

Инициатива властей Калужской области ввести в России памятную дату в честь «Дня окончания Великого стояния на реке Угре», которая в этой самой области находится, закономерно не нашла поддержки в экспертных кругах. Накануне законопроект раскритиковали и в Госсовете Татарстана. Как татарстанские парламентарии отреагировали на подрывную инициативу, показав поразительное единодушие независимо от своих «политконфессий», выяснил побывавший на обсуждении корреспондент «Реального времени».

Политизированный вопрос

В Государственном совете Республики Татарстан депутаты вместе с чиновниками, историками и общественниками накануне обсудили законопроект, которым предлагается установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году. Забегая вперед, отметим, что в этом вопросе татарстанские парламентарии — и члены «Единой России», и КПРФ — показали удивительное единодушие.

— Спасибо депутатам, успели оперативно собраться, кто-то вышел из отпуска. Кворум имеется. Какие будут мнения? — обратился к коллегам председатель комитета по госстроительству Альберт Хабибуллин.

— Давайте побыстрее, и так все ясно, — отозвались в зале.

— Ситуация сильно политизирована и вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Проблема находит отклик у наших граждан. Нам задают вопросы: «Почему мы не реагируем?» — начал Хабибуллин.

По словам Тэймура Галимова, «данная дата может иметь лишь региональное значение для Калужской области»

Провести научную конференцию и снять противоречия

Собравшиеся заслушали мнение экспертов — известных татарских историков. По словам старшего научного сотрудника Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории им. Ш. Марджани Тэймура Галимова, «данная дата может иметь лишь региональное значение для Калужской области».

— Существует комплекс мнений, что эту дату (11 ноября 1480 года, — прим. ред.) нельзя считать как ключевым событием (в российской истории, – прим. ред.), так и окончательным освобождением Руси от ордынского ига, — подчеркнул Галимов. В качестве «тяжелой артиллерии» разделяющих эту позицию он привел имена таких выдающихся современных исследователей, как Вадим Трепавлов, Илья Зайцев, Антон Горский, Чарльз Гальперин.

Он предложил провести научную конференцию по русско-ордынским отношениям на базе Института истории им. Марджани. В форуме должны принять участие ведущие русисты и медиевисты, чтобы снять противоречия вокруг событий, относящихся к этой дате.

Депутатам идея провести научную конференцию понравилась.

— Мероприятие такое нужно провести со специалистами, я имею в виду не только татарских ученых, — позже в беседе с корреспондентом «Реального времени» сообщил Хабибуллин. — Обсуждать у себя в Калуге такую проблему и не приглашать татар — это нонсенс, такого быть не должно! Будем теперь с исполнительными органами решать, как провести конференцию в Казани.

«Инициатива неконструктивна и является попыткой произвольной интерпретации исторических фактов», — заявил Искандер Гилязов

Другие присутствующие историки тоже были солидарны с коллегой. Так, заведующий отделом средневековой археологии Института археологии АН РТ Искандер Измайлов заметил, что следует избегать трактовок, которые провоцируют межнациональную рознь.

— Инициатива (калужских властей, — прим. ред.) неконструктивна и является попыткой произвольной интерпретации исторических фактов, — заявил директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов. — Если закон примут, русские будут думать, что они победили татар, а татары — что их победили русские.



Что предлагает Калуга?

Идея ввести в России празднование «Дня окончания Великого стояния на реке Угре», которую активно продвигают власти Калужской области, вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Особенно остро ее восприняли в Татарстане. Свою точку зрения высказали уже известные историки, политологи, общественники. Накануне соответствующий проект закона обсудили и депутаты Государственного Совета Татарстана.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории». В результате «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве». По их мнению, 11 ноября Русское государство (с центром в Москве) освободилось от «татаро-монгольского ига» и обрело свою независимость. А установление нового праздника в календаре, по задумке, должно способствовать укреплению патриотического сознания россиян и популяризации отечественной истории.

С инициативой установить новый праздничный день выступают власти Калужской области. Фото wikipedia.org (Стояние на Угре. Фрагмент миниатюры Лицевого летописного свода. XVI век)

Еще в 2017 году калужские политики предпринимали подобную попытку. Сначала в Калуге состоялась конференция «Великое стояние на реке Угре и формирование Российского централизованного государства: локальные и глобальные конспекты». К слову, историков из Татарстана на форуме не было. Затем депутаты Калужской области обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с инициативой включить новую дату в список памятных дней России. Обращение направили на рассмотрение в регионы. Но идея не нашла поддержки не только в Госсовете Татарстана, но и в Федеральном Собрании. Однако на областном уровне этот праздник все же стал отмечаться. В 2019 году с аналогичным предложением выступил депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»). Губернатор региона Анатолий Артамонов сообщил, что такой законопроект направлен в регионы страны.

Ряд историков критично высказались относительно предлагаемой интерпретации событий 500-летней давности. «Небитва» между войсками московского князя Ивана III и хана Большой Орды Ахмата оказалась предметом новых дискуссий, которые давно вышли из научно-исторической сферы в область политики. Более того, некоторые исследователи вообще сомневаются в существовании «ига». Зато инициатива калужан нашла поддержку со стороны отдельных регионов, думских депутатов, госструктур и даже министра культуры РФ Владимира Мединского, который, как известно, весьма неравнодушен к вопросам российской истории. Теперь в сентябре Госдума рассмотрит эту инициативу.

Слово — депутатам



Парламентарии согласились, что инициатива калужских властей непродуктивна и будет иметь негативные последствия. Депутат-единоросс, худрук-директор Театра им. Качалова Александр Славутский назвал их инициативу глупой. Глава рескома КПРФ Хафиз Миргалимов вовсе поставил под сомнение психическое здоровье авторов законопроекта, в том числе губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, которому порекомендовал провести медицинский осмотр и «поставить диагноз».

— Наверное, калужских депутатов в какой-то степени понять можно — они пытаются привлечь к себе внимание людей, развивать на этом бренде в своем регионе туризм. Но нужно находить более приемлемые факты и не распространять на всю страну такие инициативы. В истории эта дата важна, но нельзя ее возвеличивать, — заметила вице-спикер Госсовета Римма Ратникова.

Хафиз Миргалимов вовсе поставил под сомнение психическое здоровье авторов законопроекта

По словам гендиректора ТНВ Ильшата Аминова, праздники не должны разъединять народы многонациональный России.

— Безусловно, сегодня существует огромный пробел в российской историографии, — продолжил Аминов. — В советской все было понятно — все было расписано и все должно было идти к победе коммунизма. Сейчас — вакуум. Этот праздник (11 ноября, — прим. ред.) никого не объединяет, а только разъединяет.

В свою очередь, председатель профильного комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, единственный, кто выступал на татарском, нашел в предлагаемом законопроекте экстремистские нотки. Предложение калужских коллег, по его мнению, может разжечь вражду между двумя народами — русскими и татарами. Он обратил внимание на то, что такой спорный законопроект предлагается летом, когда многие депутаты находятся в отпусках и у этой спорной инициативы больше шансов пройти незаметно.

В итоге депутаты обоих комитетов единогласно отклонили инициативу ввести новую памятную дату в стране.

«Рекомендовать Государственному совету РТ не поддерживать проект федерального закона», — говорится в постановлениях двух комитетов Госсовета за подписью председателей Альберта Хабибуллина и Разиля Валеева.

Уже в среду, 28 августа, пройдет электронное голосование в Госсовете РТ по этому вопросу. Отзыв татарстанского парламента направят в Госдуму.

Тимур Рахматуллин, фото gossov.tatarstan.ru