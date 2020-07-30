Работник ТАИФ-НК награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Наград из рук председателя Госсовета РТ удостоились выдающиеся татарстанцы

Фото: Ринат Назметдинов

Слесарь по ремонту технологических установок шестого разряда ремонтно-механического цеха нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Рафис Сахабиев за трудовые успехи награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Торжественная церемония награждения состоялась в казанском Кремле, где председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин вручил госнаграды России и Татарстана выдающимся жителям республики. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

В списке отличившихся — 36 татарстанцев

Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан традиционно прошла в казанском Кремле. В этом году наград удостоились 36 татарстанцев — инженеры, химики, строители, врачи, артисты и представители других профессий. Все они получили заслуженные награды из рук председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

— Вы пример для многих поколений. Образец для всех, кто сегодня трудится в этих непростых условиях. Мы, татарстанцы, должны показать, как беречь себя и близких и продолжать трудиться во славу Татарстана и России, — обратился к присутствующим Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что Татарстан является одним из ведущих динамично развивающихся регионов, которому удалось минимизировать последствия пандемии.

Наград из рук председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина удостоились выдающиеся татарстанцы. Фото: Ринат Назметдинов

— Мы реализуем большие задачи, которые поставил президент Российской Федерации Владимир Путин. Нам удается сдерживать экономику. Объем ВРП за 6 месяцев текущего года составил 1,11 трлн рублей, введено 1,41 млн кв. м жилья. Полную поддержку татарстанцев получила программа «Наш двор», по которой на этот год запланировано благоустройство 1 тыс. дворов. Эта работа, усилия по преодолению трудностей, успехи и стабильное развитие республики — результат работы всех татарстанцев, — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

По его словам, без передовиков производства Татарстану бы не удалось решить такие задачи. Фарид Мухаметшин поздравил деятелей науки и врачей, артистов и ветеранов труда, инженеров и руководителей производств, работников разных отраслей и профессий с заслуженными наградами.

Пример для поколений

Среди награждаемых в этом году — слесарь по ремонту технологических установок нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Рафис Сахабиев. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. К слову, сотрудники предприятия каждый год оказываются в числе награждаемых передовиков промышленности республики. В 2019 году почетное звания «Заслуженный энергетик Республики Татарстан» было присвоено главному энергетику АО «ТАИФ-НК» Рамилю Давлиеву, а оператор технологических установок завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Александр Трофимов был удостоен звания «Заслуженный химик Республики Татарстан».

Рафис Сахабиев работает на ТАИФ-НК 15 лет. В целом нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности он посвятил почти 40 лет трудовой деятельности.

При его активном участии прошла модернизация установки получения неокисленных дорожных битумов и внедрялась новая технология получения окисленных битумов. В его обязанности входила замена перемешивающего устройства на кубах-накопителях, установка насосного оборудования.

Рафис Сахабиев нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности посвятил почти 40 лет трудовой деятельности. Фото: Ринат Назметдинов

Рафис Сахабиев принимал активное участие в реконструкции установки производства водорода. В результате проведенной модернизации мощность установки была увеличена до 19,2 тыс. тонн водорода в год.

При его непосредственном участии были также проведены работы по техническому перевооружению гранулятора с ковшовым элеватором JD-701/Z цеха получения элементарной серы нефтеперерабатывающего завода, что позволило обновить оборудование гранулирования и транспортировки элементарной серы на отгрузку, снизить количество ремонтов и обеспечить безостановочную эксплуатацию.

Наставник молодых специалистов

В интервью «Реальному времени» Рафис Сахабиев рассказал, что в его обязанности входит ремонт, монтаж и установка оборудования на разных участках предприятия.

— Каждый день наш коллектив занимается новыми объектами: реконструкцией установки по производству битума, модернизацией оборудования для переработки мазута. Также в нашу сферу входит работа в парке вакуумного газойля. Коллектив состоит из 28 человек, мы давно сработались, относимся друг к другу с большим уважением, — рассказал Рафис Сахабиев.

Вообще, в нефтеперерабатывающей компании Нижнекамска ценят опытные кадры, но и делают ставку на молодежь. В АО «ТАИФ-НК» 48% работников — в возрасте от 18 до 35 лет. При трудоустройстве на предприятие претенденты проходят многоуровневую систему отбора, которая состоит из нескольких собеседований и тщательной проверки всех документов. Вновь принятые работники проходят профессиональное обучение, за ними закрепляются наставники — опытные специалисты, которые помогают освоиться на предприятии и приобрести необходимые навыки.

Рафис Сахабиев принимает активное участие в действующей на предприятии системе наставничества. За время работы в компании он передал профессиональный багаж знаний более 10 молодым специалистам.

— Чтобы стать наставником, нужен большой стаж работы и профессиональный опыт. Молодых специалистов мы обучаем два месяца. Далее они работают уже самостоятельно, но мы все равно отслеживаем их результаты и помогаем, когда нужно, — отметил Рафис Сахабиев.

Рафис Сахабиев принимает активное участие в действующей на предприятии системе наставничества. Фото: Ринат Назметдинов

Награжденный сотрудник ТАИФ-НК рассказал, что в работе наставника важно проявлять чуткость и внимание к молодому специалисту. Чтобы освоить профессию слесаря, необходимо не только трудолюбие, но и хладнокровие.

— Нефтеперерабатывающая промышленность — опасная сфера, поэтому работник должен быть спокойным, думать, прежде чем делать. Важен темперамент и умение быть сдержанным в сложных ситуациях. Во время стажировки приходится быть психологами, мы присматриваемся к характерам рабочих. Если человек спокойный, то направляем его работать на технологическом оборудовании. Более темпераментных, шустрых — на монтаж, — сказал Рафис Сахабиев.

Сослуживцы отзываются о Рафисе Сахабиеве как о технически грамотном, исполнительном и дисциплинированном работнике. Они отметили его добросовестность и ответственность. Труд Рафиса Сахабиева неоднократно поощрялся наградами: Почетной грамотой АО «ТАИФ-НК» и Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

— Ваши трудолюбие и усилие, которые вы проявили, работая в нашей компании на протяжении многих лет, не остались незамеченными. Коллектив АО «ТАИФ-НК» и я лично рады, что ваши трудовые успехи высоко оценили на государственном уровне. Нелегкий самоотверженный труд, ответственность, высокий профессионализм и преданность делу заслуживают уважения всего коллектива. Ваше отношение к труду и родному предприятию, высокие моральные и деловые качества — пример для многих молодых специалистов. Сотрудники компании гордятся тем, что работают с вами в одном коллективе. Уверен, что знания и тот опыт, которые вы передаете нашим работникам, будут и дальше способствовать успешному развитию компании и всей отрасли. Примите наши искренние поздравления с заслуженной наградой! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, новых успехов и достижений! — поздравил Рафиса Фарахутдиновича генеральный директор ТАИФ-НК Рушан Шамгунов.

Партнерский материал