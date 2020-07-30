Работник ТАИФ-НК награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Наград из рук председателя Госсовета РТ удостоились выдающиеся татарстанцы
Слесарь по ремонту технологических установок шестого разряда ремонтно-механического цеха нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Рафис Сахабиев за трудовые успехи награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Торжественная церемония награждения состоялась в казанском Кремле, где председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин вручил госнаграды России и Татарстана выдающимся жителям республики. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».
В списке отличившихся — 36 татарстанцев
Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан традиционно прошла в казанском Кремле. В этом году наград удостоились 36 татарстанцев — инженеры, химики, строители, врачи, артисты и представители других профессий. Все они получили заслуженные награды из рук председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.
— Вы пример для многих поколений. Образец для всех, кто сегодня трудится в этих непростых условиях. Мы, татарстанцы, должны показать, как беречь себя и близких и продолжать трудиться во славу Татарстана и России, — обратился к присутствующим Фарид Мухаметшин.
Он отметил, что Татарстан является одним из ведущих динамично развивающихся регионов, которому удалось минимизировать последствия пандемии.
— Мы реализуем большие задачи, которые поставил президент Российской Федерации Владимир Путин. Нам удается сдерживать экономику. Объем ВРП за 6 месяцев текущего года составил 1,11 трлн рублей, введено 1,41 млн кв. м жилья. Полную поддержку татарстанцев получила программа «Наш двор», по которой на этот год запланировано благоустройство 1 тыс. дворов. Эта работа, усилия по преодолению трудностей, успехи и стабильное развитие республики — результат работы всех татарстанцев, — подчеркнул Фарид Мухаметшин.
По его словам, без передовиков производства Татарстану бы не удалось решить такие задачи. Фарид Мухаметшин поздравил деятелей науки и врачей, артистов и ветеранов труда, инженеров и руководителей производств, работников разных отраслей и профессий с заслуженными наградами.
Пример для поколений
Среди награждаемых в этом году — слесарь по ремонту технологических установок нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Рафис Сахабиев. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. К слову, сотрудники предприятия каждый год оказываются в числе награждаемых передовиков промышленности республики. В 2019 году почетное звания «Заслуженный энергетик Республики Татарстан» было присвоено главному энергетику АО «ТАИФ-НК» Рамилю Давлиеву, а оператор технологических установок завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Александр Трофимов был удостоен звания «Заслуженный химик Республики Татарстан».
Рафис Сахабиев работает на ТАИФ-НК 15 лет. В целом нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности он посвятил почти 40 лет трудовой деятельности.
При его активном участии прошла модернизация установки получения неокисленных дорожных битумов и внедрялась новая технология получения окисленных битумов. В его обязанности входила замена перемешивающего устройства на кубах-накопителях, установка насосного оборудования.
Рафис Сахабиев принимал активное участие в реконструкции установки производства водорода. В результате проведенной модернизации мощность установки была увеличена до 19,2 тыс. тонн водорода в год.
При его непосредственном участии были также проведены работы по техническому перевооружению гранулятора с ковшовым элеватором JD-701/Z цеха получения элементарной серы нефтеперерабатывающего завода, что позволило обновить оборудование гранулирования и транспортировки элементарной серы на отгрузку, снизить количество ремонтов и обеспечить безостановочную эксплуатацию.
Наставник молодых специалистов
В интервью «Реальному времени» Рафис Сахабиев рассказал, что в его обязанности входит ремонт, монтаж и установка оборудования на разных участках предприятия.
— Каждый день наш коллектив занимается новыми объектами: реконструкцией установки по производству битума, модернизацией оборудования для переработки мазута. Также в нашу сферу входит работа в парке вакуумного газойля. Коллектив состоит из 28 человек, мы давно сработались, относимся друг к другу с большим уважением, — рассказал Рафис Сахабиев.
Вообще, в нефтеперерабатывающей компании Нижнекамска ценят опытные кадры, но и делают ставку на молодежь. В АО «ТАИФ-НК» 48% работников — в возрасте от 18 до 35 лет. При трудоустройстве на предприятие претенденты проходят многоуровневую систему отбора, которая состоит из нескольких собеседований и тщательной проверки всех документов. Вновь принятые работники проходят профессиональное обучение, за ними закрепляются наставники — опытные специалисты, которые помогают освоиться на предприятии и приобрести необходимые навыки.
Рафис Сахабиев принимает активное участие в действующей на предприятии системе наставничества. За время работы в компании он передал профессиональный багаж знаний более 10 молодым специалистам.
— Чтобы стать наставником, нужен большой стаж работы и профессиональный опыт. Молодых специалистов мы обучаем два месяца. Далее они работают уже самостоятельно, но мы все равно отслеживаем их результаты и помогаем, когда нужно, — отметил Рафис Сахабиев.
Награжденный сотрудник ТАИФ-НК рассказал, что в работе наставника важно проявлять чуткость и внимание к молодому специалисту. Чтобы освоить профессию слесаря, необходимо не только трудолюбие, но и хладнокровие.
— Нефтеперерабатывающая промышленность — опасная сфера, поэтому работник должен быть спокойным, думать, прежде чем делать. Важен темперамент и умение быть сдержанным в сложных ситуациях. Во время стажировки приходится быть психологами, мы присматриваемся к характерам рабочих. Если человек спокойный, то направляем его работать на технологическом оборудовании. Более темпераментных, шустрых — на монтаж, — сказал Рафис Сахабиев.
Сослуживцы отзываются о Рафисе Сахабиеве как о технически грамотном, исполнительном и дисциплинированном работнике. Они отметили его добросовестность и ответственность. Труд Рафиса Сахабиева неоднократно поощрялся наградами: Почетной грамотой АО «ТАИФ-НК» и Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.
— Ваши трудолюбие и усилие, которые вы проявили, работая в нашей компании на протяжении многих лет, не остались незамеченными. Коллектив АО «ТАИФ-НК» и я лично рады, что ваши трудовые успехи высоко оценили на государственном уровне. Нелегкий самоотверженный труд, ответственность, высокий профессионализм и преданность делу заслуживают уважения всего коллектива. Ваше отношение к труду и родному предприятию, высокие моральные и деловые качества — пример для многих молодых специалистов. Сотрудники компании гордятся тем, что работают с вами в одном коллективе. Уверен, что знания и тот опыт, которые вы передаете нашим работникам, будут и дальше способствовать успешному развитию компании и всей отрасли. Примите наши искренние поздравления с заслуженной наградой! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, новых успехов и достижений! — поздравил Рафиса Фарахутдиновича генеральный директор ТАИФ-НК Рушан Шамгунов.
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