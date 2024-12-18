В Татарстане сочли неэффективной идею возвращения к талонам на еду

Депутаты республики сомневаются в необходимости распространять калининградский опыт соцподдержки на всю Россию

Фото: Динар Фатыхов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил распространить на всю страну опыт Калининградской области, где в 2025 году планируют ввести продуктовые социальные карты. Идея не нова — в новейшей истории России и Татарстана уже были попытки возродить на новый лад опробованную в 80—90-х годах прошлого столетия систему выдачи талонов на еду. О перспективах инициативы, ее сильных и слабых сторонах, а также оценке регионов — в материале «Реального времени».

Обеспечить минимум обяжут регионы

В Калининградской области с января 2025 года вводят продуктовые социальные карты. Воспользоваться ими смогут не все, а только социально незащищенные жители региона — пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума, возможно, многодетные семьи и другие категории малообеспеченных. Как именно будут эти карточки «работать» и каким будет их лимит, пока неизвестно. Зато председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил журналистам, что финансирование этого вида социальной поддержки будет возложено на регионы.

Идея ввести такую меру соцподдержки навеяна высокими темпами инфляции, при которых доходы малообеспеченной части населения перестают покрывать даже базовые потребности. На сегодня, по данным Росстата, 11,8 млн жителей России имеют доходы ниже прожиточного минимума (15 679 рублей в III квартале 2024 года). В Татарстане такая статистика не публиковалась, однако сообщалось, что по данным на ноябрь 2024 года, уровень бедности — доля населения с доходом ниже установленного официального уровня, граничащего с бедностью — в республике составляет 4,6%.

Доля населения с доходом ниже установленного официального уровня, граничащего с бедностью — в республике составляет 4,6%. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни, — считает Аксаков, поддерживая инициативу губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

Предполагается, что введение социальных продуктовых карт по всей России обеспечит поддержку 18 миллионов нуждающихся россиян.

«Речь идет только о продуктах первой необходимости и лекарствах»

— Такую инициативу выдвигают не в первый раз, — напомнил «Реальному времени» соавтор законопроекта «О государственной социальной помощи» депутат Госдумы Ярослав Нилов. — Мы [в 2021 году] предлагали ввести сертификаты на продовольствие и лекарственные препараты, как целевую меру поддержки нуждающихся граждан. Тогда нас не поддержали.

Действительно, законопроект, внесенный в Госдуму в 2021 году, имел целью адресную государственную социальную помощь малоимущим гражданам, численность которых в 2020 году, в условиях пандемии коронавируса, достигла 19,6 млн человек, или 13,3% всего населения. Нилов подчеркнул, что сертификаты, с помощью которых предлагалось «выровнять» ситуацию с доходами и расходами, не имеют ничего общего с талонами, с помощью которых в советское время регулировали количество товаров, проданных в одни руки — сегодня речь идет о денежных суммах, которые дают возможность приобрести необходимые продукты питания. Он также акцентировал внимание на том, что потратить нецелевым образом сумму, поступающую на сертификат, нельзя:

— Речь идет только о приобретении продуктов питания первой необходимости и лекарств — ни алкоголь, ни сигареты, ни красная икра сертификатом оплачены быть не могут.

Речь идет о денежных суммах, которые дают возможность приобрести необходимые продукты питания. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ярослав Нилов отметил, что в регионах имеется опыт «натуральной» поддержки — малоимущим выдавались продуктовые наборы, консервы, но это не решает проблему: кто-то не может есть консервы по состоянию здоровья, кто-то не употребляет свинину и другие продукты по иным причинам. А вот денежный сертификат, по его мнению, устроил бы всех — хотя он дает право на покупку вполне определенных продуктов, но оставляет покупателю возможность выбора.

— Давайте думать о том, чтобы поддерживать граждан, которые нуждаются, — призвал Нилов. — Инфляция у нас высокая, при той ключевой ставке, которую устанавливает Центробанк, она, видимо, будет расти, а прогнозная инфляция, которая будет использоваться для индексации пенсий и пособий, — всего 7,3%. Поэтому надо поддерживать нуждающихся.

При этом, считает депутат, нельзя «привязывать» продуктовые сертификаты» к какому-то конкретному поставщику, торговой сети или ретейлеру, как это фактически происходит при оказании помощи в виде продуктовых наборов — у граждан должен быть выбор, а между продавцами — конкуренция. Он провел аналогию с сертификатами, выдаваемыми инвалидам для приобретения технических средств реабилитации — инвалид при этом сам выбирает поставщика, а поставщики конкурируют за заказ.

«Ничего хорошего в карточках нет»

— Ничего хорошего в карточках, безусловно, нет, — считает зампредседателя Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. — Это, по сути, способ нормирования потребления того или иного продукта. Значит, есть проблемы с количеством и платежеспособным спросом. Это существует в некоторых странах, и, как правило, позитивно никогда не воспринимается. Есть и другой тип талонов, которые помогают бедным покупать определенный круг продуктов как дополнение к зарплатам, — социальные пособия. В Америке это практиковалось с 1965-го года, по-моему, и сейчас еще есть.

По мнению татарстанского депутата, в республике нет необходимости нормировать продукты, проблема дефицита не стоит, а вот проблема инфляции существует, однако пока не в том масштабе, чтобы вводить талоны для поддержки малоимущих. Однако Марат Галеев не исключил, что в будущем рост цен придется компенсировать и таким образом.

Что же касается инициативы Анатолия Аксакова о распространении опыта калининградцев на всю Россию, то, заметил он, предложение «возможно, еще и не примут».

«Не самый эффективный способ»

Инициатива с «продуктовыми карточками» не нова: карточную систему вводили в России в 1917 году при Временном правительстве и отменили в 1921-м с приходом НЭПа. Затем к ней вернулись в 1929-м и отменили в 1935-м. В третий раз карточки ввели с началом Великой Отечественной войны и отменили в конце 1947 года. Последний раз карточки вводили в 1977 году, а в 1990-х о них забыли. В Татарстане по ним продавали масло, мясо, водку и сигареты, а в начале 90-х — макароны, кондитерские изделия, мыло.

В Татарстане по талонам в начале 90-х продавали масло, мясо, водку, сигареты, макароны, мыло, кондитерские изделия. скриншот сайта "Мешок"

В новейшее время в 2013 году в Кирове заработал проект «Продуктовая карта», направленный на поддержку многодетных семей и местных товаропроизводителей. Около 2 тысяч семей получали по карточкам продукты, произведенные в Кировской области.

В Татарстане был опыт социальной поддержки в период пандемии — когда полагающееся бесплатно школьное питание учившимся на дистанте детям выдавалось в виде набора продуктов.

В Татарстане был опыт социальной поддержки в период пандемии — когда полагающееся бесплатно школьное питание учившимся на дистанте детям выдавалось в виде набора продуктов. взято с сайта kzn.ru

— У нас за ним приезжали далеко не все родители, — рассказал на анонимных началах «Реальному времени» завуч одной из казанских школ и высказал свое мнение о целесообразности введения продуктовых сертификатов. — Одна из мам из семьи попроще сказала мне, что не забирает положенные пакеты с крупами, подсолнечное масло и замороженные котлеты: «Дети дома эти котлеты все равно не едят». Кто-то забирал, но критиковал качество продуктов, дескать, очень дешевые. Поэтому я сомневаюсь, что надо тратить бюджетные деньги таким образом, особенно, если круг продуктов, которые можно будет на них купить, жестко ограничат. Получится как со школьными обедами.

— Такая инициатива возникает в среднем раз в два года по разным причинам, — говорит депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. — Не только как способ господдержки людей, которые оказываются в трудной жизненной ситуации, но и как способ продвижения собственных товаров, продуктов, отечественной продукции. Но, на мой взгляд, меры социальной поддержки сегодня оказываются максимально адресно, и это позволяет человеку самому определить, что для него более необходимо. А продуктовые карточки, мне кажется, не самый эффективный способ использования бюджетных ресурсов.



