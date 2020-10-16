«Что будем делать, Алексей Валерьевич? Многих беспокоит инфраструктура»

Нулевое чтение бюджета вызвало шквал депутатских вопросов к Минфину РТ: не все довольны раскройкой казны

Депутаты Татарстана обсудили проект бюджета республики на 2021 год. Доходная часть составила 268,5 млрд, расходная — 271,5 млрд рублей. Дефицит казны — 2,9 млрд рублей. О чем парламентарии с пристрастием расспрашивали премьер-министра, почему вице-спикера Марата Ахметова возмущает федеральная сельская ипотека под 2,7% годовых и как будут доплачивать школьным поварам после того, как с 1 сентября ввели бесплатное горячее питание для детей начальных классов, — в репортаже «Реального времени».

На социальные нужды — 77% расходов бюджета-2021

При полном аншлаге прошли парламентские слушания по проекту «коронакризисного» республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Главный финансовый документ республики на трехлетнюю перспективу был внесен правительством 7 октября, спустя почти месяц после анонсирования прогноза социально-экономического развития президенту Татарстана Рустаму Минниханову и депутатам 11 сентября.



Согласно проекту, доходы бюджета составят 268,5 млрд рублей (меньше на 0,6%), а расходы — 271,5 млрд рублей. Дефицит — 2,9 млрд рублей. Ожидается, что первые слушания пройдут 29 октября, а пока депутатам предстояло обкатать «коронавирусные» правки к проекту.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, малый зал Госсовета был забит до отказа. Правда, депутаты заходили в зал строго поодиночке и просидели трехчасовые слушания строго в масках до уровня глаз. Увидев закамуфлированную аудиторию, глава бюджетного комитета Леонид Якунин слегка оторопел и попросил через микрофон представляться каждого, кто будет выступать. «Иначе непонятно, кто есть, кто», — тихо заметил он.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, малый зал Госсовета был забит до отказа. Правда, депутаты заходили в зал строго поодиночке и просидели трехчасовые слушания строго в масках до уровня глаз

В это время журналисты работали удаленно из пресс-центра и им приходилось угадывать спикеров по голосу. Так, например, ни с кем не спутать характерную тональность в голосе вице-спикера РТ Марата Ахметова, или громогласный бас главы комитета по экологии Госсовета РТ Азата Хамаева.



Открывая заседание, глава Госсовета Фарид Мухаметшин не стал драматизировать, но напомнил, что бюджетный процесс проходит в непростых условиях.



— Из-за пандемии коронавируса снизились экономические показатели. Отягчающими обстоятельствами стали нефтяной шок и волатильность национальной валюты. Нам предстоит восстановить потери, это предусмотрено политикой федерального и республиканского бюджетов, — обозначил он главную задачу.



По его словам, бюджетные приоритеты не изменились, и в республике будут продолжены социально значимые республиканские программы. «Доля социальных расходов бюджета-2021 составляет 77 процентов», — уточнил он. Добавим, что неделю назад глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин говорил, что портфель социальных обязательств «потяжелел» на 11 млрд рублей (правда, не уточнял в связи с чем).

Открывая заседание, глава Госсовета Фарид Мухаметшин не стал драматизировать, но напомнил, что бюджетный процесс проходит в непростых условиях

Прогноз верный

Традиционно первым к микрофону вышел министр экономики Марат Шагиахметов с прогнозом социально-экономического развития на 2021 год и 2022—2023 годы. Но прежде он попытался вселить оптимизм, сообщив, что по итогам 8 месяцев года ВРП Татарстана снизился на 1,7%, тогда как по стране спад произошел на 3,6%. Индекс промпроизводства составил 97,6%. Он объяснил феномен тем, что глубокое падение в нефтедобыче, нефтехимии и энергетике было компенсировано ростом в строительстве, которое, в отличие от других регионов, не останавливали, и в сельском хозяйстве. По итогам 2020 года Минэкономики ожидает ВПР в 2,387 трлн рублей.

Переходя к основной повестке, Мидхат Шагихаметов назвал основные сценарные условия на 2021 год, обозначенные федеральным МЭР. Экспортная цена нефти — $43,3 за баррель, курс доллара — 70,8 рублей, инфляция — 3,5—4% на 2021—2023 годы. В этом случае рост ВРП Татарстана — 103,9%, рост промпроизводства — 105,2%, рост зарплаты — 105,2%.

Он назвал 2021 год временем восстановления промышленности. Отметим, впервые фантастическую цифру промышленного роста в 105,2% Минэкономики назвало в сентябре и не стало ее корректировать. Хотя МЭР РФ в сентябре изменяло прогноз социально-экономического развития, в татарстанском Министерстве экономики не исправили ни одной цифры в прогнозе на трехлетнюю перспективу.

Традиционно первым к микрофону вышел министр экономики Марат Шагиахметов с прогнозом социально-экономического развития на 2021 год и 2022—2023 годы

Напряженно с инвестициями

Единственное, что вызывает тревогу у министра, приток инвестиций в экономику. По его словам, основным инструментом должно стать подписание контрактов по новому закону о защите капиталовложений. Но называть вероятных претендентов он не стал.



Тем не менее Мидхат Шагиахметов признал, что задание с ростом в 104,5% вызовет у него «высокое напряжение». Он рекомендовал предприятиям в условиях закрытия экспортных рынков развивать импортозамещение, но об этом расхожем рецепте выживания не знает только ленивый. Потом глава Минэкономики также обтекаемо докладывал о том, как банки поддерживали МСБ и промышленные предприятия во время пандемии, сообщив, что раз в 2 недели встречается с представителями кредитных учреждений по этим вопросам.

Сельская ипотека — под застройку пригорода Казани?

Выслушав отчет, вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов высказал возмущение тем, что кредиты по федеральной программе сельской ипотеки выдаются под застройку только в пригороде Казани. По его словам, она призвана закрепить на селе молодые кадры, а фактически ею пользуются для строительства жилья в пригороде Казани.



— Эта программа должна развивать сельские территории, но сельская ипотека пользуется спросом лишь в пригороде Казани, а не на селе. Как дальше вы видите решение этой проблемы? — поинтересовался он у министра экономики РТ Марата Шагиахметова, который рассказывал об исполнении банковских программ поддержки.



Марат Ахметов высказал возмущение тем, что кредиты по федеральной программе сельской ипотеки выдаются под застройку только в пригороде Казани. По его словам, она призвана закрепить на селе молодые кадры, а фактически ею пользуются для строительства жилья в пригороде Казани

Глава Минэкономики РТ сообщил, что знает о проблеме.

В ответ на этот вопрос глава Госсовета Фарид Мухаметшин добавил, что федеральная программа сельской ипотеки (кредиты выдаются по ставке 3% годовых, — прим. ред.) будет продлеваться на федеральном уровне, поэтому эту проблему нужно решать на уровне региона: «Такой вопрос стоит. Но это только региональный вопрос. Федеральные средства в этой программе уменьшаться не будут».

Сельская ипотека — федеральная программа, созданная в 2020 году, чтобы улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях. Новая мера поддержки была запущена в рамках федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Кредиты на строительство жилья в сумме до 3 млн рублей выдаются под 0,1—3% годовых на срок до 25 лет. Средства могут быть использованы на покупку готового дома или жилья на этапе строительства.

Как ловили «политические» ошибки в проекте бюджета

Больше всего вопросов последовало к главе Минфина РТ Радику Гайзатуллину. «Сельскую тему» подхватил глава комитета по экологии депутат Азат Хамаев. Он указал, что финансирование этой программы сокращается в 13 раз — до 300—500 млн рублей вместо прежних 7 млрд рублей. И напомнил, что вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, выступавший от имени фракции «Единая Россия» на заседании Госдумы, пригрозил не голосовать за бюджет, если «урежут» финансирование программы по развитию сельских территорий.

«Сельскую тему» подхватил Азат Хамаев. Он указал, что финансирование программы по развитию сельских территорий сокращается в 13 раз — до 300—500 млн рублей вместо прежних 7 млрд рублей

— Тогда Гордеев сказал, что «Единая Россия» не будет голосовать в поддержку федерального бюджета, если не будут выделены деньги. По данным паспорта программы этого года выделяется 160 млрд рублей. Но теперь будет 30 млрд рублей. То есть предполагается сокращение в пять раз. У нас по республиканскому бюджету сейчас 7 млрд рублей. А предполагается, что будет 300—500 млн рублей. В общем, если на федеральном уровне сокращение в пять раз, то на нашем уровне — в 13 раз. Какова перспектива проработки этой программы? — спросил Хамаев.

— Азат Киямович, я пока затрудняюсь прямо сейчас ответить… Мы письменно вам ответим, — быстро нашелся министр финансов. — Знаете, вопрос такой… — вдруг после некоторой паузы пустился в рассуждения Радик Рауфович. Но вовремя остановился, чтобы не произнести недостающее слово «политический».

Выйти из неловкого положения помог глава бюджетного комитета Леонид Якунин.

— Конечно, я могу в части комплексного развития уточнить, — вмешался с трибуны Якунин. — Но конечно, Гордеев так не заявлял, что он не будет голосовать за бюджет, — начал он было поправлять «крамольные» утверждения коллеги. — А то…



— Да, как же не заявлял-то, — всерьез обиделся Азат Киямович. — «Единая Россия» даже написала…



— Мы обсуждали эту программу, признав, что 34 млрд вместо 160 млрд недостаточно, и есть поручение правительству, будут существенно увеличены… Но до какой суммы пока непонятно... — объяснял Якунин.

— Понятно, надо держать на контроле, — спокойно закрыл дискуссию Фарид Хайруллович.

Больше всего вопросов последовало к главе Минфина РТ Радику Гайзатуллину

Суть ответа пока не меняется,

— На слайдах мелькнула информация, но я не успел посмотреть какие льготы предпринимателям по налогам? — перехватил микрофон депутат Марат Галеев.

Гайзатуллин ответил, что сохраняются ежегодные льготы более 1 млрд рублей, но при этом количество плательщиков увеличилось от 48 тысяч до 80 тысяч. Правительство считает их эффективными.

Тут же выяснилось, почему в школах дети остаются без питания. Депутат Людмила Рыбакова спросила, предлагается ли доплачивать школьным поварам: «Изучается вопрос по организации бесплатного горячего питания для детей начальных классов. Увеличилось количество питающихся в школах детей». Из 1 444 школ в республике 326 школ переполнены (депутат сказала более дипломатично — учащихся больше, чем по проектной мощности).

Глава Минфина объяснил, что решать, как доплачивать поварам в перегруженных школах, должны муниципалитеты.

— А можно мне задать вопрос премьер-министру, — пробасил политический тяжеловес Азат Хамаев.

Алексей Песошин: «Суть ответа пока не меняется»

Его волновало, когда начнут строить инфраструктуру для многодетных семей:

— Что будем делать, Алексей Валерьевич? Многих беспокоит вопрос по инфраструктуре… Это Нижнекамск, Альметьевск, Челны…



— Азат Киямович, ну вы знаете историю этого вопроса. Сами на него неоднократно отвечали, — заметил татарстанский премьер Алексей Песошин. — Суть ответа пока не меняется.