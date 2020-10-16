«Что будем делать, Алексей Валерьевич? Многих беспокоит инфраструктура»
Нулевое чтение бюджета вызвало шквал депутатских вопросов к Минфину РТ: не все довольны раскройкой казны
Депутаты Татарстана обсудили проект бюджета республики на 2021 год. Доходная часть составила 268,5 млрд, расходная — 271,5 млрд рублей. Дефицит казны — 2,9 млрд рублей. О чем парламентарии с пристрастием расспрашивали премьер-министра, почему вице-спикера Марата Ахметова возмущает федеральная сельская ипотека под 2,7% годовых и как будут доплачивать школьным поварам после того, как с 1 сентября ввели бесплатное горячее питание для детей начальных классов, — в репортаже «Реального времени».
На социальные нужды — 77% расходов бюджета-2021
При полном аншлаге прошли парламентские слушания по проекту «коронакризисного» республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Главный финансовый документ республики на трехлетнюю перспективу был внесен правительством 7 октября, спустя почти месяц после анонсирования прогноза социально-экономического развития президенту Татарстана Рустаму Минниханову и депутатам 11 сентября.
Согласно проекту, доходы бюджета составят 268,5 млрд рублей (меньше на 0,6%), а расходы — 271,5 млрд рублей. Дефицит — 2,9 млрд рублей. Ожидается, что первые слушания пройдут 29 октября, а пока депутатам предстояло обкатать «коронавирусные» правки к проекту.
Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, малый зал Госсовета был забит до отказа. Правда, депутаты заходили в зал строго поодиночке и просидели трехчасовые слушания строго в масках до уровня глаз. Увидев закамуфлированную аудиторию, глава бюджетного комитета Леонид Якунин слегка оторопел и попросил через микрофон представляться каждого, кто будет выступать. «Иначе непонятно, кто есть, кто», — тихо заметил он.
В это время журналисты работали удаленно из пресс-центра и им приходилось угадывать спикеров по голосу. Так, например, ни с кем не спутать характерную тональность в голосе вице-спикера РТ Марата Ахметова, или громогласный бас главы комитета по экологии Госсовета РТ Азата Хамаева.
Открывая заседание, глава Госсовета Фарид Мухаметшин не стал драматизировать, но напомнил, что бюджетный процесс проходит в непростых условиях.
— Из-за пандемии коронавируса снизились экономические показатели. Отягчающими обстоятельствами стали нефтяной шок и волатильность национальной валюты. Нам предстоит восстановить потери, это предусмотрено политикой федерального и республиканского бюджетов, — обозначил он главную задачу.
По его словам, бюджетные приоритеты не изменились, и в республике будут продолжены социально значимые республиканские программы. «Доля социальных расходов бюджета-2021 составляет 77 процентов», — уточнил он. Добавим, что неделю назад глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин говорил, что портфель социальных обязательств «потяжелел» на 11 млрд рублей (правда, не уточнял в связи с чем).
Прогноз верный
Традиционно первым к микрофону вышел министр экономики Марат Шагиахметов с прогнозом социально-экономического развития на 2021 год и 2022—2023 годы. Но прежде он попытался вселить оптимизм, сообщив, что по итогам 8 месяцев года ВРП Татарстана снизился на 1,7%, тогда как по стране спад произошел на 3,6%. Индекс промпроизводства составил 97,6%. Он объяснил феномен тем, что глубокое падение в нефтедобыче, нефтехимии и энергетике было компенсировано ростом в строительстве, которое, в отличие от других регионов, не останавливали, и в сельском хозяйстве. По итогам 2020 года Минэкономики ожидает ВПР в 2,387 трлн рублей.
Переходя к основной повестке, Мидхат Шагихаметов назвал основные сценарные условия на 2021 год, обозначенные федеральным МЭР. Экспортная цена нефти — $43,3 за баррель, курс доллара — 70,8 рублей, инфляция — 3,5—4% на 2021—2023 годы. В этом случае рост ВРП Татарстана — 103,9%, рост промпроизводства — 105,2%, рост зарплаты — 105,2%.
Он назвал 2021 год временем восстановления промышленности. Отметим, впервые фантастическую цифру промышленного роста в 105,2% Минэкономики назвало в сентябре и не стало ее корректировать. Хотя МЭР РФ в сентябре изменяло прогноз социально-экономического развития, в татарстанском Министерстве экономики не исправили ни одной цифры в прогнозе на трехлетнюю перспективу.
Напряженно с инвестициями
Единственное, что вызывает тревогу у министра, приток инвестиций в экономику. По его словам, основным инструментом должно стать подписание контрактов по новому закону о защите капиталовложений. Но называть вероятных претендентов он не стал.
Тем не менее Мидхат Шагиахметов признал, что задание с ростом в 104,5% вызовет у него «высокое напряжение». Он рекомендовал предприятиям в условиях закрытия экспортных рынков развивать импортозамещение, но об этом расхожем рецепте выживания не знает только ленивый. Потом глава Минэкономики также обтекаемо докладывал о том, как банки поддерживали МСБ и промышленные предприятия во время пандемии, сообщив, что раз в 2 недели встречается с представителями кредитных учреждений по этим вопросам.
Сельская ипотека — под застройку пригорода Казани?
Выслушав отчет, вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов высказал возмущение тем, что кредиты по федеральной программе сельской ипотеки выдаются под застройку только в пригороде Казани. По его словам, она призвана закрепить на селе молодые кадры, а фактически ею пользуются для строительства жилья в пригороде Казани.
— Эта программа должна развивать сельские территории, но сельская ипотека пользуется спросом лишь в пригороде Казани, а не на селе. Как дальше вы видите решение этой проблемы? — поинтересовался он у министра экономики РТ Марата Шагиахметова, который рассказывал об исполнении банковских программ поддержки.
Глава Минэкономики РТ сообщил, что знает о проблеме.
В ответ на этот вопрос глава Госсовета Фарид Мухаметшин добавил, что федеральная программа сельской ипотеки (кредиты выдаются по ставке 3% годовых, — прим. ред.) будет продлеваться на федеральном уровне, поэтому эту проблему нужно решать на уровне региона: «Такой вопрос стоит. Но это только региональный вопрос. Федеральные средства в этой программе уменьшаться не будут».
Сельская ипотека — федеральная программа, созданная в 2020 году, чтобы улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях. Новая мера поддержки была запущена в рамках федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Кредиты на строительство жилья в сумме до 3 млн рублей выдаются под 0,1—3% годовых на срок до 25 лет. Средства могут быть использованы на покупку готового дома или жилья на этапе строительства.
Как ловили «политические» ошибки в проекте бюджета
Больше всего вопросов последовало к главе Минфина РТ Радику Гайзатуллину. «Сельскую тему» подхватил глава комитета по экологии депутат Азат Хамаев. Он указал, что финансирование этой программы сокращается в 13 раз — до 300—500 млн рублей вместо прежних 7 млрд рублей. И напомнил, что вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, выступавший от имени фракции «Единая Россия» на заседании Госдумы, пригрозил не голосовать за бюджет, если «урежут» финансирование программы по развитию сельских территорий.
— Тогда Гордеев сказал, что «Единая Россия» не будет голосовать в поддержку федерального бюджета, если не будут выделены деньги. По данным паспорта программы этого года выделяется 160 млрд рублей. Но теперь будет 30 млрд рублей. То есть предполагается сокращение в пять раз. У нас по республиканскому бюджету сейчас 7 млрд рублей. А предполагается, что будет 300—500 млн рублей. В общем, если на федеральном уровне сокращение в пять раз, то на нашем уровне — в 13 раз. Какова перспектива проработки этой программы? — спросил Хамаев.
— Азат Киямович, я пока затрудняюсь прямо сейчас ответить… Мы письменно вам ответим, — быстро нашелся министр финансов. — Знаете, вопрос такой… — вдруг после некоторой паузы пустился в рассуждения Радик Рауфович. Но вовремя остановился, чтобы не произнести недостающее слово «политический».
Выйти из неловкого положения помог глава бюджетного комитета Леонид Якунин.
— Конечно, я могу в части комплексного развития уточнить, — вмешался с трибуны Якунин. — Но конечно, Гордеев так не заявлял, что он не будет голосовать за бюджет, — начал он было поправлять «крамольные» утверждения коллеги. — А то…
— Да, как же не заявлял-то, — всерьез обиделся Азат Киямович. — «Единая Россия» даже написала…
— Мы обсуждали эту программу, признав, что 34 млрд вместо 160 млрд недостаточно, и есть поручение правительству, будут существенно увеличены… Но до какой суммы пока непонятно... — объяснял Якунин.
— Понятно, надо держать на контроле, — спокойно закрыл дискуссию Фарид Хайруллович.
Суть ответа пока не меняется,
— На слайдах мелькнула информация, но я не успел посмотреть какие льготы предпринимателям по налогам? — перехватил микрофон депутат Марат Галеев.
Гайзатуллин ответил, что сохраняются ежегодные льготы более 1 млрд рублей, но при этом количество плательщиков увеличилось от 48 тысяч до 80 тысяч. Правительство считает их эффективными.
Тут же выяснилось, почему в школах дети остаются без питания. Депутат Людмила Рыбакова спросила, предлагается ли доплачивать школьным поварам: «Изучается вопрос по организации бесплатного горячего питания для детей начальных классов. Увеличилось количество питающихся в школах детей». Из 1 444 школ в республике 326 школ переполнены (депутат сказала более дипломатично — учащихся больше, чем по проектной мощности).
Глава Минфина объяснил, что решать, как доплачивать поварам в перегруженных школах, должны муниципалитеты.
— А можно мне задать вопрос премьер-министру, — пробасил политический тяжеловес Азат Хамаев.
Его волновало, когда начнут строить инфраструктуру для многодетных семей:
— Что будем делать, Алексей Валерьевич? Многих беспокоит вопрос по инфраструктуре… Это Нижнекамск, Альметьевск, Челны…
— Азат Киямович, ну вы знаете историю этого вопроса. Сами на него неоднократно отвечали, — заметил татарстанский премьер Алексей Песошин. — Суть ответа пока не меняется.
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