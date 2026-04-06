Фарит Ханифов: «Электрический транспорт немножко «просел»

В Госсовете Татарстана обсудили рост долговой нагрузки предприятий, старение городского электротранспорта и борьбу с колейностью на дорогах

Схемы развития Камской и Альметьевской агломераций планируется разработать до конца 2026 года, сообщил сегодня на совместном заседании Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию и экспертного совета при комитете первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин, а глава Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров предложил в целях безопасности засекретить городские инженерные сети. Об этих и других новостях с заседания читайте в репортаже «Реального времени».

Производство обещают поддержать займами на строительство цехов

О росте рисков снижения финансовой устойчивости говорил сегодня первый замминистра экономики Татарстана Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Представляя отчет о результатах деятельности Кабмина республики за 2025 год, он отметил, что в минувшем году все программы были реализованы с высокой степенью эффективности, но, несмотря на в целом положительную динамику макропоказателей, курс рубля усилил давление на экспорт и конкуренцию на внутреннем рынке.

— Ставка Центробанка превышает рентабельность отдельных отраслей, — напомнил он. — Сохраняется напряженность на рынке труда, растет просроченная задолженность по кредитам и долговая нагрузка предприятий от инвестиций, снижается прибыль... В результате в ряде отраслей экономики выявляются риски снижения финансовой устойчивости.

Пелевин подчеркнул, что в условиях сохраняющихся внешних и внутренних ограничений и рисков дальнейшее развитие экономики республики зависит от системного повышения эффективности отраслей, наращивания объема бизнеса и технологичной продукции «на базе внедрения инноваций, научных разработок, технологического обновления, бесперебойной работы предприятий и организаций», поэтому сегодня работа предприятий должна быть направлена в первую очередь на снижение издержек и повышение эффективности использования трудовых ресурсов.

«Ставка Центробанка превышает рентабельность отдельных отраслей», — напомнил Пелевин. Инна Серова / realnoevremya.ru

Среди мер поддержки бизнеса замминистра выделил те, которые исходят из потребностей рынка, формирующих запрос на производственные помещения, и пообещал, что в 2026 году будет возобновлен механизм предоставления займов предприятиям для строительства производственных корпусов.

Пелевин напомнил, что по итогам 2025 года валовой региональный продукт Татарстана превысил 5,7 трлн рублей при темпе роста 102,9%, объем отгруженной продукции составил 6,3 трлн рублей, а индекс промышленного производства — 109,9%. При этом он отметил, что основной вклад в рост экономики обеспечивали обрабатывающие производства с учетом реализации гособоронзаказа, а также реализация инвестиционных проектов по вводу новых мощностей, в том числе ориентированных на импортозамещение.

«Растет просроченная задолженность по кредитам и долговая нагрузка предприятий». Инна Серова / realnoevremya.ru

Как вытянуть «просевший» трамвай

Отвечать на вопросы, не имеющие в сегодняшних условиях однозначных ответов, пришлось министру транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фариту Ханифову. После того как он представил вниманию присутствующих данные об итогах прошлого года:

— В настоящее время в нормативном состоянии 82,4% автобусного парка. Напомню, что в 2030 году должно быть 85%. Если мы в течение прошлой пятилетки синусоидно обновляли автобусный парк, то в этой пятилетке мы вышли на 111 автобусов ежегодно и пока идем в графике.

«В настоящее время в нормативном состоянии 82,4% автобусного парка. Напомню, что в 2030 году должно быть 85%». взято с сайта Госсовета РТ

Ханифов отметил, что проблемными остаются городские трамваи, нормативный срок службы которых — 30 лет. В нормативном состоянии сейчас находится 65,7% трамваев, а 83 из 235 — старше 30 лет. Он добавил, что для решения проблемы в конце марта были модернизированы и сейчас проходят сертификацию несколько трамваев — стоимость модернизации составила половину стоимости нового трамвая.

Ханифов отметил, что проблемным остается городской трамвай, нормативный срок службы которого — 30 лет. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

— Обращаю ваше внимание, что электрический транспорт немножко «просел», но я считаю, что, когда у нас появятся новые рельсы, новые трамваи, это все придет в соответствие, — заметил министр.

В прошлом году построено и реконструировано более 224 км дорог, ремонтные работы выполнены на 1 464 км, рассказал министр, подчеркнув, что в 2025 году большое внимание было уделено работам на дорожно-уличной сети в муниципальных образованиях, где общие затраты составили более 36 млрд рублей на 757 объектов общей протяженностью свыше тысячи километров.

Рассказывая о ремонте дорог, он указал, что в ходе строительства федеральных трасс в 2023—2024 годах республика «потеряла» 800 километров дорог и заменить разрушенное покрытие удалось пока только на 350 километрах:

— У всех регионов такая же беда. Только дорогу сделали, и сразу трафик грузовых автомобилей меняется, начинают туда сворачивать, укорачивать путь, и мы через 2—3 года сельскую дорогу опять приводим в ненормативное состояние. Мы планируем провести целевую работу по сохранности дорог: устанавливаем знаки, ограничивающие вес автомобилей, приборы фотовидеофиксации.

Рассказывая о ремонте дорог, министр указал, что в ходе строительства федеральных трасс в 2023—2024 гг. республика «потеряла» 800 километров дорог. Инна Серова / realnoevremya.ru

Однако, отвечая после заседания на вопросы «Реального времени», Фарит Ханифов дал понять, что не всегда возможно перенаправить грузовой поток, уничтожающий дорогу. Примером послужил Сибирский тракт, вернее, та его часть, которая ведет на выезд из Казани. Несмотря на большое количество жалоб на ненормативную и смертельно опасную колею, которая начинается сразу же за пересечением с улицей Журналистов, ситуация на этой единственной ведущей в Арском направлении дороге не меняется уже много лет: исполком Казани исправно платит стотысячные штрафы за нарушение требований к содержанию дорожного полотна, а колею не устраняет.

Ситуация на этой единственной ведущей в Арском направлении дороге не меняется уже много лет: исполком Казани исправно платит стотысячные штрафы, а колею не устраняет. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Кто там ответственный за содержание дорог? Советская райадминистрация? — напомнил министр. — Сейчас, когда начинается сезон ремонта дорог, об этой ситуации надо напомнить замруководителя исполкома города Игорю Куляжеву, чтобы включили в план ремонта...

Стройка растет за счет ИЖС

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин отчитался о том, что в 2025 году в Татарстане было выдано 654 разрешения на строительство — на возведение в общей сложности 6,158 тыс. квадратных метров жилья, что на 19% выше показателя предыдущего года.

— Одновременно с этим сохраняется снижение общего объема и общего количества выданных ипотечных кредитов в 2025 году в сравнении с 2024 годом, — указал он. — На 29% в целом сократилось количество выданных ипотечных кредитов, на 12% — их общий объем.

Он сообщил, наблюдается определенный перекос в сторону строительства индивидуального жилья и что, согласно стратегии развития Татарстана, на территории республики выделено три агломерации, которые охватывают более 3 млн жителей и служат опорой для социально-экономического развития региона:

— Подтверждены основные положения мастер-плана Казанской агломерации и планы мероприятий по его реализации. В настоящее время завершена разработка комплексной схемы Казанской агломерации, а до конца года должны быть разработаны мастер-планы Камской и Альметьевской агломераций… На сегодняшний день мы пытаемся планомерно выровнять застройку вокруг наших больших городов. Во-первых, при выдаче разрешения на строительство учитываются все факторы, в том числе обеспечивающие социально-инженерные инфраструктуры, обеспечивающие детскими школами и другими социальными объектами, которые в принципе для застройки необходимы. И также в агломерациях и в генеральных планах определяются функциональные зоны, которые будут давать возможность строительства только на определенных условиях.

«На сегодняшний день мы пытаемся планомерно выровнять застройку вокруг наших больших городов». Инна Серова / realnoevremya.ru

А председатель Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров предложил засекретить в городах магистральные инженерные сети в целях безопасности:

— Я не предлагаю на законодательном уровне засекретить все магистральные сети. Но это уже сделано на многих предприятиях в больших городах. А я предлагаю сделать это во всех наших городах, — пояснил он. — Много чего нехорошего сейчас происходит, это безопасность!