Кандидаты в депутаты Татарстана поделили время в эфире и пообещали жаркие дебаты

На дебаты и агитацию перед выборами в Госсовет республики партиям выделили 570 минут эфирного времени

Фото: пресс-служба "Единой России"

На этой неделе в Татарстане стартует агитационная кампания по предстоящим выборам в Госсовет республики. Сегодня республиканский Центризбирком разыграл эфирное время для выступлений кандидатов в депутаты и партий. Всем политическим объединениям предоставили равный доступ к бесплатным минутам на ТВ, и это налагает на них, например, обязанность участвовать в совместных дебатах. Как заявили сразу несколько участников избирательного процесса, дебаты будут жаркими. Впрочем, в ходе предвыборной кампании уже были скандалы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Эфирное время в равных пропорциях

Сегодня в КЦ «Московский» прошла жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными на выборы в Госсовет РТ кандидатами в депутаты и партиями. Время предоставляется на госканалах и радиостанциях для предвыборной агитации — не менее 30 минут по рабочим дням. Таким образом, всего на агитацию уйдет 570 минут телевизионного эфира.

Доступ к эфиру предоставляют государственные региональные телерадиокомпании и медиакомпании: ТНВ, ГТРК «Татарстан», АО «Татмедиа» и «Татарстан 24». Последний телеканал участвует в предоставлении бесплатного эфирного времени впервые. Всего в жеребьевке участвовали шесть телеканалов и семь радиостанций, принадлежащих этим компаниям.

Глава Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов перед жеребьевкой вновь сделал акцент на том, что выступления в эфире стали доступнее для партий. Перед грядущими выборами, напомним, в Татарстане убрали правило, по которому партии, не прошедшие на прошлых выборах в Госсовет РТ 3%-ный барьер, не получают право на бесплатные минуты на телевидении. Всего, напомним, на выборы в Госсовет РТ допущены семь партий: региональные отделения политических партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, партия «Коммунисты России», «Партия Роста» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Мидхат Шагиахметов перед жеребьевкой вновь сделал акцент на том, что выступления в эфире стали доступнее для партий. Фото Александра Артемьева

Жеребьевка предполагает равные условия для кандидатов и партий: все получат минуты во всех участвующих в розыгрыше СМИ. Жеребьевка лишь определяет порядок, в каком эфире они появятся. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Юрий Камалтынов также подчеркнул, что по итогам жеребьевки ни одна партия не получит преимущества на ТВ:

— Невозможно, чтобы одна партия оказалась в выигрыше по итогам жеребьевки. В принципе, время делится равными долями. Что касается дебатов, то неважно, каким ты выступаешь, первым, вторым или третьим. Мое мнение: главное — правильно и четко донести свою позицию до людей.

Камалтынов также оценил эффективность предвыборной агитации на ТВ и радио. «Социология показывает, что население активно смотрит телевизор и слушает радио, особенно то, которое вещает на местных волнах. Поэтому тут есть возможность зайти на большую аудиторию, и партия «Единая Россия» будет использовать эту возможность», — заявил он.

Период агитации перед выборами начнется 10 августа. Шагиахметов также обратил внимание, что эфирное время пойдет не только на размещение агитационных материалов кандидатов и партий, но и на дебаты. При этом участие в дебатах не только право, но и обязанность кандидатов, уклониться не получится.

Юрий Камалтынов без выпадов в сторону других партий рассказал журналистам о том, как «Единая Россия» ведет свою предвыборную кампанию. Фото пресс-службы «Единой России»

Дебаты будут жарче, чем лето

После жеребьевки глава фракции единороссов в татарстанском парламенте Юрий Камалтынов без выпадов в сторону других партий рассказал журналистам о том, как «Единая Россия» ведет свою предвыборную кампанию:

— Мы уже активно работаем. На сегодняшний день запущена большая баннерная кампания. Активно работают мобильные приемные, шесть автобусов колесят по республике. Мы запустили проект «Мобильный депутат» — сейчас через него поступило несколько тысяч наказов, мы их отрабатываем. Идут встречи с населением. Для нас самое главное — дойти до людей, объяснить нашу позицию, причины принятия тех или иных не всегда популярных решений. Когда люди понимают, они поддерживают, — отметил Камалтынов.

Судя по заявлениям других кандидатов, обязательные дебаты будут жаркими. По сути, они начались уже сегодня, в формате заочных «отповедей» перед телекамерами. В таком ключе высказался, к примеру, координатор ТРО ПП ЛДПР Владимир Сурчилов.

— Мы не сторонники дешевого хайпа и пиара, какой показала себя недавно одна из партий. Мы хотим, чтобы все было согласно трем принципам: законности, справедливости и порядку. А на дебатах будет жарко. Люди разные участвуют, в том числе люди, которые не любят друг друга. Мы после определенных случаев тоже кое-кого недолюбливаем. Поэтому мы тоже приготовили «камень за пазухой» и дадим жару!

Под «одной из партий» Сурчилов, похоже, имеет в виду местное отделение КПРФ, которое ЦИК РТ недавно обвинил в провокациях: по сообщению Центризбиркома республики, член избиркома от этой партии с правом совещательного голоса во время работы комиссии вызвал наряд полиции, заявив, что ему якобы незаконно не выдают документы. В тот же день, когда ЦИК РТ сделал это заявление, КПРФ оказалась в центре еще одного скандала: на пресс-конференции отделения партии произошла потасовка с «Коммунистами России» — как замечали многие СМИ, дрались политики прямо перед портретом Сталина.

Судя по заявлениям других кандидатов, обязательные дебаты будут жаркими. Фото пресс-службы «Единой России»

К слову, лидер комроссов в Татарстане Альфред Валиев тоже выразил желание «мочить» товарищей по идеологии на дебатах:



— Дебаты будут жаркими. Наш оппонент, естественно, «Единая Россия», но будем делать акцент на КПРФ. Будем их на чистую воду выводить, рассмотрим их список буржуазный. Выводить господина Миргалимова, который за 14 лет уничтожил партию из 5 тысяч человек, сейчас вряд ли сотня наберется.

КПРФ при этом не прислала на жеребьевку своих первых лиц, возможно, как раз в свете обвинений со стороны ЦИК РТ. Пришедшая сегодня представительница реготделения партии от комментариев отказалась.

Глава татарстанского отделения партии «Справедливая Россия» Рушания Бильгильдеева перед камерами в очередной раз напоминала о двух темах, с которыми пойдет на дебаты: изучение татарского языка в школах и экологическая повестка. В разговоре с «Реальным временем» она также отметила, что предвыборная кампания преподнесет всем нетривиальные ситуации.

— Мы готовы ко всему. Само собой, готовы и к провокациям, и к грязному пиару, только сами не готовы этим заниматься, — заявила она.

Сгладить ситуацию попытался глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов:

— Мы надеемся на то, что каких-либо провокационных действий со стороны участников процесса не будет. По той простой причине, что все решения и действия, которые осуществляет ЦИК РТ, происходят открыто и гласно, с привлечением самих участников избирательного процесса. Любое решение мы подробно разъясняем нашим участникам избирательного процесса. И, конечно, на всех наших мероприятиях присутствуют средства массовой информации, которые открыто освещают наши действия.

1 / 15 Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев