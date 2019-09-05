Андрей Кондратьев: «Мы знаем, где находится каждый наш кандидат»

В ситуационный центр «Единой России» стекается вся оперативная информация

Фото: пресс-служба "Единой России"

Татарстанское отделение «Единой России» насчитывает 128 тысяч членов партии и более 30 тысяч сторонников. Для того, чтобы информировать их, а также избирателей, координировать работу депутатов накануне выборов в Госсовет РТ VI созыва партия открыла свой ситуационный центр. Подробнее — в материале «Реального времени».

На низком старте

За несколько суток до единого дня голосования движения, участвующие в предвыборной гонке и наблюдающие за ней, мобилизуют все свои силы. Открываются ситуационные центры политических и независимых объединений. Работу ситуационного центра «Единой России» по проведению выборов депутатов открыл руководитель исполкома Татарстанского регионального отделения партии Андрей Кондратьев. В центр стекаются все оперативные данные о встречах с людьми, о работе наблюдателей «Единой России». Здесь координируют несколько направлений работы партии: онлайн-сервис «Мой депутат», видео-конференц-связь и оперативный центр по взаимодействию с районами, где аккумулируется информация по всем мероприятиям.

По телефону кол-центра 8800-201-16-00 любому жителю республики ответят на его вопрос. Кроме того, этот номер объединит тысячи членов и сторонников «Единой России» в Татарстане. В ситуационном центре будут отслеживать ход голосования и оперативно реагировать в случае необходимости. Уже сегодня здесь дежурили члены исполкома партии. Звонки принимала председатель комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

В ситуационном центре будут отслеживать ход голосования и оперативно реагировать в случае необходимости. Уже сегодня здесь дежурили члены исполкома партии

— Сегодня у нас очень непростой день, открываем в режиме онлайн работу ситуационного центра. Это финальная часть избирательной кампании в последнюю неделю перед единым днем голосования, — объявил собравшимся Андрей Кондратьев. — Основная функция ситуационного центра «Единой России» — координировать все мероприятия, которые проходят в республике, координировать всю работу наших наблюдателей. На всех 2 811 избирательных участках будут находиться наблюдатели от «Единой России». Они будут следить за чистотой голосования, за самой обстановкой, информировать сотрудников ситуационного центра, а мы, в случае чего — будем подключать и наши юридические службы.

Андрей Кондратьев рассказал о том, что представители «Единой России» будут активно работать, собирая предварительные данные экзитпола, которые также начнут стекаться в ситуационный центр. Поэтому единороссы рассчитывают, что будут видеть всю ситуацию по выборам в день голосования в республике.

Ноу-хау в социальной сфере

— И самое главное — здесь и сейчас в ситуационном центре координируются завершающие этапы наших основных проектов, — подчеркнул руководитель исполкома регионального отделения «Единой России». — Это и «Наш двор» — 650 встреч мы провели с населением, а всего планируем порядка 750 встреч.

Андрей Кондратьев рассказал, что работа не ограничится встречами. Он напомнил о поддержке президента республики и о том, что нефтяники Татарстана вносят свой вклад в благоустройство придомовых территорий. За 3 года в эту программу вложат 50 млрд рублей. В соответствии с современными стандартами отремонтируют все дворы многоквартирных домов.

«Самое главное — здесь и сейчас в ситуационном центре координируются завершающие этапы наших основных проектов», — подчеркнул руководитель регионального отделения «Единой России»

Кроме того, в республике работают четыре мобильных поликлиники. По выражению Кондратьева, «это тоже наше ноу-хау». Президент республики поддержал обращение представителей партии. И теперь автопоезда здоровья колесят по самым отдаленным районам.

— Машины ездят сейчас по Буинскому и Тетюшскому районам. И там для населения проводят около 300 обследований в день. Об этом раньше мы могли только мечтать. Крайне сложно было добраться из дальних населенных пунктов до медучреждений в городах республики. А сейчас диагностические комплексы с лабораториями сами приезжают в села. Партия «Единая Россия», как партия социального лидерства, будет выполнять все социальные обязательства, — отметил Андрей Кондратьев.

Руководитель исполкома «Единой России» в Татарстане выразил надежду, что эти прекрасные программы, как и многие другие, действующие для населения республики, будут успешными:

— С нашей профессиональной командой в системе «Мой депутат» мы приняли около 12 тысяч запросов. Впереди огромная работа. Здесь в режиме онлайн происходит координация всех мероприятий «Единой России» на последней неделе перед выборами. Мы знаем, где находится каждый наш кандидат, сколько он проводит встреч и мероприятий. Ситуационный центр взял на себя все управление. И мы знаем, что у нас происходит во всех муниципальных образованиях, — резюмировал он.

