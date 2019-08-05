Плохие дороги, темные улицы и уборка дворов — единороссы собрали 1,5 тысячи наказов татарстанцев

Предложения и замечания почти две недели регистрировали мобильные приемные партии

Фото: Татьяна Кузнецова / пресс-служба «Единой России»

Более 1,5 тысячи наказов сделали татарстанцы в адрес будущих депутатов Госсовета РТ VI созыва через мобильные приемные «Единой России». С 24 июля шесть автобусов с сотрудниками региональной общественной приемной выезжают в населенные пункты республики. В выходные машины единороссов побывали в Ново-Савиновском, Приволжском районах Казани, в поселках Юдино, Калинино, а также в Верхне-Услонском районе. Подробнее — в материале «Реального времени».

Люди активны и неравнодушны

— Проект «Мобильная приемная» начал работать 24 июля. За это время такие приемные посетили уже десятки точек, — рассказала сотрудник региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в РТ Галина Костина. — Люди узнают о проведении приемных из объявлений, а также в разных группах в интернете.

Собрали более 1,5 тысячи наказов и предложений от жителей республики в адрес кандидатов в депутаты Госсовета РТ шестого созыва от татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия». Очень много активных, неравнодушных людей, тех, кто просит решить не только частные вопросы, но и общие проблемы города и деревни.

В субботу, 3 августа, группа мобильной приемной во главе с Галиной Костиной побывала в трех точках поселка Юдино и в Калинино. Представителям «Единой России» удалось пообщаться с 43 жителями населенных пунктов и записать 79 вопросов. Люди жаловались на плохие дороги возле жилых домов, недостаточное уличное освещение, отсутствие подъездных путей к крыльцу детского сада, реструктуризацию местной школы, неотремонтированную дорогу к кладбищу. В поселках необходимо обустраивать детские площадки, площадки для мусора, зимой регулярно очищать от снега не только центральные, но периферийные улицы. У водопровода 40-летней давности плохой напор воды, по этой причине в домах порой даже газовые колонки не включаются. Люди просят открыть аптеку и продуктовый магазин поближе к месту их проживания.

Проект «Мобильная приемная» начал работать 24 июля

В воскресенье в Верхне-Услонском районе Галина Костина и ее коллеги встретились с 13 активистами, которые оставили 14 наказов. Необходимо строительство дорог, газопровода и водопровода в новых коттеджных поселках. В селе Покровка, напротив, хорошая дорога, поэтому люди вносили предложения по обустройству пешеходных тротуаров и «лежачих полицейских», чтобы дети могли спокойно ходить в школу. Один из посетителей просил ускорить процесс передачи земли, на которой выстроены жилые дома в селе, из федеральной собственности в республиканскую.

Чтобы ставить задачи, депутаты должны знать круг вопросов

Координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома «Единой России» Нина Катинова пояснила задачи бригад мобильной приемной:

— Мы собираем наказы людей. Избранные депутаты должны знать, что волнует население, и понимать, какие необходимо ставить задачи в работе. За день успеваем охватить 3—4 точки, на каждую отводится в среднем по 1,5 часа.

В субботу Нина Катинова вместе со своей бригадой посетила поселок Отары в Приволжском районе. 18 посетителей приемной оставили 34 вопроса для народных избранников, в основном касающихся благоустройства населенного пункта: асфальтирования дорог, уличного освещения, монтажа остановочных площадок. В воскресенье мобильная бригада курсировала по улице Бондаренко и захватила четвертую точку на улице Чистопольской Ново-Савиновского района Казани. В достаточно благополучном районе города проблем благоустройства пространства оказалось меньше. К депутатам обратились семь человек с 15 наказами. Среди них инвалид детства, проживающий на улице Бондаренко, у которого были свои бытовые сложности — с закупкой продуктов. Пожилой человек купил автомобиль с ручным управлением. Он просил сотрудников мобильной приемной решить для него частный вопрос — отвести место во дворе для парковки его машины. Одна из посетительниц обратилась с просьбой разобраться, по какой причине ей прекратили выплачивать компенсацию за проезд в транспорте.

Как сообщают в пресс-службе партии «Единая Россия» РТ, два автобуса мобильной приемной работают в Казани и ее окрестностях, четыре автобуса курсируют по республике, базируясь в Чистополе, Набережных Челнах, Альметьевске, Арске

Вопросы берут в работу в самое короткое время

— Все наши сотрудники обеспечены ноутбуками с высокоскоростным интернетом. По итогам дня до 21.00 мы собираем наказы и отправляем в систему «Мой депутат онлайн», дальше вопросы систематизируют в местных избирательных штабах. По каждому обращению в самое короткое время будут принимать решение, — пояснила Галина Костина.

Как сообщают в пресс-службе партии «Единая Россия» РТ, два автобуса мобильной приемной работают в Казани и ее окрестностях, четыре автобуса курсируют по республике, базируясь в Чистополе, Набережных Челнах, Альметьевске, Арске. В период с 24 по 28 июля мобильные приемные посетили 103 точки дислокации, собрали пожелания и обращения от 772 человек по 1020 вопросам. Сотрудники приемных продолжат собирать обращения до 6 сентября в ежедневном режиме (кроме понедельника и вторника), с 9.00 до 18.00, и планируют охватить более 650 населенных пунктов. Предварительная запись на прием не требуется.

Следует отметить, что партия «Единая Россия» имеет серьезный опыт работы с наказами избирателей. В ходе прошлой избирательной кампании 2014 года партия собрала более 2500 наказов, 83 процента которых были выполнены. По результатам анализа работы с наказами «Единая Россия» создавала новые законы, вносила предложения президенту Татарстана, правительству РТ по системному решению тех проблем, которые поднимали жители республики.