«Деньги-то как иначе вернуть?» — инвестпроект «Альтернативная котельная» может взвинтить цены на тепло

В татарстанском парламенте обсудили инициативы в области энергетики и реализации госпрограмм

Бурно прошло в Госсовете РТ «боевое крещение» бывшего главы Зеленодольского района, а теперь — председателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александра Тыгина. Какие инициативы готовят парламентарии, зачем в городах хотят ввести самообложение и скоро ли казанцы обожгутся на счетах за тепло от альтернативных котельных — в материале «Реального времени».

Первый «блин»



Александр Тыгин «зашел» в Госсовет, что называется, удачно: председатель вновь созданного комитета собрал в свои руки практически все ключевые направления — ЖКХ, жилищная политика, дороги, строительство, тарифную политику. «Это направления, где находится градусник», — охарактеризовал он свой «фронт работы» корреспонденту «Реального времени».

— Я заранее прошу прощения, если что не так, веду [заседание комитета] в первый раз, — обратился к коллегам и приглашенным Александр Тыгин, прежде чем перейти к повестке, но быстро вошел в роль и передал слово докладчику — замминистра экономики Олегу Пелевину.

Пелевин, а затем первый замминистра финансов — директор департамента казначейства Татарстана Марат Файзрахманов представили участникам заседания прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 2020—2022 годы и на период до 2025 года и проект закона «О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Озвученные ими цифры были приняты благосклонно — вопросы вызвали лишь источники финансирования социально значимых программ.

Пелевин, а затем первый замминистра финансов — директор департамента казначейства Татарстана Марат Файзрахманов представили участникам заседания прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 2020—2022 годы и на период до 2025 года

Член президиума и секретарь Госсовета Лилия Маврина поинтересовалась, заложены ли в бюджет средства на реализацию программы «Наш двор» и как в Татарстане исполняется поручение президента России Владимира Путина о строительстве в регионах жилья, предназначенного для предоставления малообеспеченным и социально незащищенным гражданам по социальному найму. Позже она пояснила «Реальному времени», что оба вопроса были заданы ею во исполнение наказов избирателей.



Финансирование программы «Наш двор» предусмотрено в достаточном объеме, заверил Олег Пелевин.



«Наш двор» за наш счет

Лилия Маврина также предложила синхронизировать программу «Наш двор» с ремонтом инженерных сетей и фасадов, чтобы жильцы многоэтажек получали благоустройство, так сказать, в комплексном виде. Председатель комитета откликнулся с энтузиазмом в голосе:

— Мы над этим работаем!

И предложил для большего эффекта от программы «Наш двор» ввести самообложение жильцов многоквартирных домов для софинансирования отдельных видов работ, не вошедших в программу — всего ею предусмотрено семь основных видов работ:



ремонт дорог ремонт тротуаров ремонт наружного освещения установка скамеек и урн размещение площадок ТКО установка детского оборудования с покрытием игровых зон песчано-гравийной смесью частичное озеленение

Тыгин обратился к заместителю министра финансов с просьбой — чтобы министерство рассмотрело такую возможность в ближайшее время.

— Мы не навязываем жильцам ничего, но если у жильцов будет желание распространить этот механизм — это же дает им колоссальные возможности! — пояснил он «Реальному времени» свой способ сделать инициированную партией «Единая Россия» перед выборами в Госсовет республики программу «Наш двор» во всех отношениях народной. — Гражданская инициатива, направленная на улучшение условий проживания, — почему нет? На один рубль средств населения из республиканского бюджета направляется четыре рубля.

Марат Файзрахманов озвучил сумму финансирования программы «Наш двор» на 2020 год — 17 млрд рублей и сообщил, что к ноябрю будут сформированы списки дворов, работ и расписаны суммы расходов по городам республики. Напомним, общая сумма финансирования по программе за 3 года может достигнуть 50 млрд рублей.



Тему перерасчетов поднял член комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, гендиректор ООО «Управляющая компания «Уютный дом» Марат Нуриев

Болезненные темы

Тему перерасчетов поднял член комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, гендиректор ООО «Управляющая компания «Уютный дом» Марат Нуриев:

— Новую тему жилищная инспекция запустила, сделать перерасчет тем, кто занимает жилые помещения по договорам социального найма, и эти суммы выставить собственникам — муниципалитетам… Мы посчитали — большие суммы получаются. А в бюджете деньги есть, чтобы их компенсировать?

— Вот вы сказали водители платят штрафы, какая доля из этого уходит на развитие дорожной инфраструктуры? — затронул другую болевую точку зампредседателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Камиль Садриев. — Почему в 2019 году на дороги было заложено 33 миллиарда рублей, а в этом только 24 с чем-то?

— Эти деньги уходят в дорожный фонд, — отбил атаку Олег Пелевин.



Еще одна обсуждавшаяся на заседании комитета тема оказалась настолько взрывной, что Юрий Камалтынов даже вынужден был предупредить по ходу дискуссии: «Мы такой негатив можем получить»

«Альтернативное тепло» карман жжет

Еще одна обсуждавшаяся на заседании комитета тема оказалась настолько взрывной, что Юрий Камалтынов даже вынужден был предупредить по ходу дискуссии: «Мы такой негатив можем получить». Речь идет о переходе на новую модель расчетов на рынке тепла, закон о котором подписал минувшим летом президент России Владимир Путин.

Эта модель рынка тепла получила название «Альтернативная котельная», в ней основой ценообразования служит наименьшая цена на тепловую энергию у потребителя, при которой окупаются проекты строительства новых котельных, замещающих теплоснабжение от централизованных источников. Участники заседания поинтересовались, как Минфин оценивает предполагаемый рост расходов бюджетных организаций и населения на оплату тепла при вводе альтернативной системы расчетов. Выяснилось, что, согласно прогнозным расчетам, тариф на тепло в городах повысится на 20 процентов, а цена на гигакалорию дойдет до 2 600—2 700 рублей.

Как пояснил «Реальному времени» председатель комитета Александр Тыгин, «законодатель дал возможность перехода на «альтернативную котельную», но не обязал это делать». По его словам, вопрос о переходе еще будет обсуждаться, однако сам переход на «Альтернативную котельную», логичен и неизбежен, потому что этого требует рыночная экономика: инвесторы вынуждены вкладывать деньги в более эффективные и, как следствие, экономные технологии, при этом инвестиции должны окупаться:

— Деньги-то как иначе вернуть? И они должны вернуться с определенной нормой прибыли, иначе любые инвестиции в ЖКХ теряют смысл.

— То есть мы говорим о возможности перехода в республике на «Альтернативную котельную» в ближайшее время? — уточнила корреспондент «Реального времени».

— Такие возможности всегда должны быть, они выполняют роль планки, роль стратегии — к чему нужно стремиться. А тупиковые тарифные истории могут быть бесконечно социальными сегодня, но апокалиптичными завтра. Какова эффективность бюджетных инвестиций по сравнению со своими личными, теми, которые предприниматель делает под своим контролем?..