Расчеты — в ЕРЦ, информацию — собственникам, недовольных УК и ТСЖ — под муниципальное управление

Новый глава ГЖИ Татарстана выступил с революционными предложениями на заседании комитета Госсовета в «Татэнергосбыте»

Фото: Максим Платонов

В оду АО «Татэнергосбыт» превратилось сегодняшнее совместное заседание Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию и Экспертного совета при комитете, проходившее на территории этой организации. Основной его темой стали заслуги компании как в области поставок электроэнергии, так и в области обеспечения своевременной и полной оплаты населением жилищно-коммунальных услуг и планы по распространению опыта и расширению полномочий Единого расчетного центра. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Энергия — дорогая, деятельность — успешная



Перед началом заседания Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию и Экспертного совета при комитете, в котором приняли участие его недавний глава, а ныне — руководитель Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин и зампредседателя Госсовета Юрий Камалтынов, директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов представил презентацию достижений компании.

Он сообщил, что «Татэнергосбыт» обслуживает более 1,9 млн физических лиц и 45 тыс. юрлиц, занимая 82% рынка по начислению платежей за ЖКХ и 83% рынка поставки электроэнергии.

Позитивную информацию о росте потребления населением РТ электроэнергии, который, впрочем, приостановился в 2023 году (4 415 млн квт·ч после 4 439 млн квт·ч в 2022-м), слегка нивелировал тот факт, что тариф для населения в республике на нее оказался одним из самых высоких в ПФО — 4,68 руб./квт·ч. Дороже электричество только в Кировской области (4,83 руб./квт·ч) и в Самарской — 5,04 руб./квт·ч. При этом самая дешевая энергия — в Оренбуржье (3,77 руб./квт·ч), Башкортостане (4,01 руб./квт·ч) и Саратовской области (4,38 руб./квт·ч).

Основная часть презентации и доклада Сулейманова на заседании комитета Госсовета была посвящена деятельности Единого расчетного центра АО «Татэнергосбыт», через который в Татарстане проходит львиная доля расчетов за ЖКУ с населением. В настоящее время ЕРЦ обслуживает 82% жилого фонда республики, остальные 18% рассчитываются управляющими организациями самостоятельно или через расчетные центры. С момента перехода этих функций к ЕРЦ «Татэнергосбыта» собираемость платежей выросла до 99,9%, а объем электронных платежей за ЖКУ — до 84% от общего объема собираемых сумм.

Все уходит в виртуал

— Ежемесячно через ЕРЦ проходит 2 миллиона платежей более чем на 5 миллиардов рублей, — сообщил Рифнур Сулейманов, подчеркнув, что именно благодаря этой структуре обеспечивается максимальная прозрачность расчетов в сфере ЖКХ, а сами платежи расщепляются и напрямую, минуя счета управляющих компаний, уходят поставщикам коммунальных услуг (64%), жилищных услуг (30%) и оператору капитального ремонта (6%). — Наша цель — создание полноценного виртуального офиса, полностью исключающего необходимость посещения обычных офисов ЕРЦ.

Отвечая на вопросы участников заседания, Сулейманов сообщил еще одну новость:

— Установлено 154,1 тысячи приборов учета с функцией дистанционного съема показаний [в жилых домах], а надо установить в общей сложности более 1,2 миллиона приборов. Мы установили около 6—7 процентов от этого количества, в 2024 году предстоит заменить около 67 тысяч приборов учета, а проверить — около 40 тысяч.

У ТСЖ хотят отнять бухгалтерию

Когда слово предоставили Александру Тыгину, впервые выступавшему на заседании комитета Госсовета в качестве руководителя Госжилинспекции, Юрий Камалтынов пошутил:

— Уважаемые коллеги, загадывайте желания!

А Тыгин начал с комплимента принимающей стороне:

— ЕРЦ стал хранителем огромной базы данных. Мне кажется, это достояние республики нужно развивать. Мы бы очень хотели, чтобы это было законодательно урегулировано. По сути, это региональный оператор учета. Если это будет законодательно урегулировано, то появятся процедуры его регламента, сразу уйдет половина вопросов, договор станет публичным... Если мы совместно этого добьемся, то это будет шаг вперед.

А затем предложил передать «Татэнергосбыту» еще одну важную функцию — ведение бухгалтерского учета всех управляющих компаний.

Он заметил, что в домах, где учет и контроль за расчетами доверен ЕРЦ, только по итогам отопительного сезона после перерасчета собственникам жилья вернули десятки миллионов рублей, и дал понять, что пора все расчеты передать в одни руки, забрав эту функцию у ТСЖ:

— По каждому ТСЖ поступает огромный объем жалоб… Мы не знаем, что происходит с анализом по содержанию общедомового имущества там, где учет «Татэнергосбытом» не ведется. У нас 18% управляющих компаний ведут его самостоятельно. Там вернули деньги людям? Мы не знаем…

Зачем нужны единые правила

Новый глава жилинспекции неожиданно расхвалил работу управляющих компаний — на том основании, что жалоб на них в ГЖИ поступает намного меньше, чем на мелкие ТСЖ, и обратил внимание на то, что сегодня получить допуск к управлению МКД слишком просто, в том числе и непрофессионалам:

— Сегодня, чтобы получить лицензию на управление жилым фондом, достаточно подать несколько бумажек! Сейчас получается, что мы законодательно с разных игроков коммунальных услуг по-разному требуем. Надо приводить к единообразию. У ТСЖ должны быть такие же правила, как у управляющих компаний. Например, получение лицензии, обучение персонала, его аттестация.

Александр Тыгин выразил озабоченность тем, что не все управляющие организации аккумулируют на спецсчетах средства, которые жильцы собирают на капитальный ремонт. А это грозит собственникам таких домов проблемами в будущем, когда ремонт понадобится. Особенно большими они будут у собственников пока еще нового жилого фонда — когда придет срок дорогостоящей замены лифтов в многоэтажных «человейниках», тем более что все идет к тому, а дом не будет включаться в программу капитального ремонта, пока накопления на спецсчете не достигнут 100% от потребности.

Ждите писем!

Тыгин сообщил, что планирует лично — письмами — информировать собственников многоквартирных домов об отсутствии денег на спецсчетах, где аккумулируются денежные средства на проведение капитального ремонта общего имущества.

Направлять информационные письма ГЖИ будет жильцам тех домов, которые, по выражению Тыгина, находятся в состоянии конфликта, то есть там, где управляющие компании нецелевым образом расходуют средства, которые собственники добросовестно вносят в качестве платы за будущий капремонт:

— Мы должны довести до граждан, которые регулярно платят и при этом не знают, что их деньги находятся не у них.

Глава ГЖИ подчеркнул, что такая ситуация наблюдается обычно в новых домах, управляемых ТСЖ или мелкими УК, которые средства капремонта тратят «на зарплату».

После заседания «Реальное время» обратилось к Александру Тыгину с вопросом, не следует ли подкрепить законодательно право собственников на возврат управляющей компанией растраченных ею взносов на капремонт и обеспечить механизм возмещения убытков, однако тот возразил, что этого не требуется — человек, обладающий недвижимостью, сам должен ее содержать и заботиться о ее сохранности, и закон предоставляет ему такую возможность.

Мягко стелет — жестко будет спать?

Руководитель ГЖИ предложил обеспечить собственникам МКД выбор — чтобы если, по их мнению, управляющая компания не справляется со своими обязанностями, они могли бы передать дом в управление муниципалитету.

— Но за те же деньги! — подчеркнул он обязательное условие — не увеличивать платежи за жилищные услуги при такой рокировке.

А когда бывшие коллеги по Госсовету задали ему вопрос об индексации взносов на капремонт, лежащих на спецсчетах, поскольку инфляция их обесценивает, делая накопления бессмысленными, он честно признал, что пока не готов к обсуждению этого вопроса.

Подводя итоги «боевого крещения» нового главы ГЖИ в Госсовете, Юрий Камалтынов рискнул выступить в качестве пророка:

— Мне почему-то на ум приходит одна народная мудрость: мягко стелет, а спать будет жестко.