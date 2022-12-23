Госсовет Татарстана проголосовал за прекращение полномочий судей Конституционного суда республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутаты Государственного совета Татарстана на 39-м заседании проголосовали за прекращение полномочий судей Конституционного суда республики. Его упразднили в этом году.

Депутаты, в частности, проголосовали за прекращение полномочий председателя Конституционного суда Татарстана Фархата Хуснутдинова.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об упразднении Конституционного суда республики в октябре 2022 года. Решение принято в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы», который предусматривает ликвидацию конституционных судов в регионах России до 1 января 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ноябре Кабмин Татарстана создал ликвидационную комиссию по упразднению Конституционного суда республики. Ей поручено в течение шести месяцев утвердить по согласованию с Минфином РТ смену расходов на мероприятия в этом направлении.

Ликвидационную комиссию возглавил председатель Конституционного суда Татарстана Фархат Хуснутдинов. Его заместителем в ней назначена его зам Эльмира Мустафина.

Судьям Конституционного суда Татарстана, пребывающим в отставке, гарантируют выплату ежемесячного пожизненного содержания из регионального бюджета. Финансирование расходов поручено обеспечить Кабмину республики.



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Татьяна Демина