Госсовет Татарстана направит 6,5 миллиона на ремонт электрощитовой и замену оборудования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аппарат Государственного совета Татарстана ищет подрядчика, который отремонтирует электрощитовую и заменит оборудование в пристрое здания республиканского парламента. На эти цели из бюджета региона готовы направить 6,5 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Подрядчику необходимо выполнить задание в течение 50 календарных дней с даты заключения контракта. Он должен провести организационные мероприятия по полному отключению напряжения в электрощитовой — без этого работы запрещены, так как высока вероятность прикосновения к токоведущим частям, которые расположены открыто и не изолированы.

Ремонт будет проводиться в заранее согласованное с аппаратом Госсовета Татарстана время без прерывания работы административного здания парламента. Выполнение переключений, шумных, сварочных и лакокрасочных работ в ночное время — с 23.00 до 06.00, и нерабочие и праздничные дни, с 8.00 до 20.00, будут проводиться лишь по предварительному согласованию с заказчиком.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» писало, что Госсовет Татарстана заказал изготовление 500 сувенирных медалей из сплава металлов бронзы, никеля и серебра со своей символикой. На них республиканский парламент готов потратить 633 тысячи рублей.



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Татьяна Демина