«Что мы получили? Только мордобой»: закон о QR-кодах прошел Госсовет Татарстана с громким скрипом

Депутатов-«отказников» пригласили в «красную» зону

Фото: Максим Платонов

Госсовет Татарстана подавляющим большинством поддержал сегодня федеральный законопроект о введении в России QR-кодов в общественных местах и на транспорте. За проголосовали 73 депутата, представляющих фракцию «Единая Россия», против — семь членов КПФР, «Справедливой России» и ЛДПР. После жаркой дискуссии в парламенте министр здравоохранения РТ Марат Садыков заявил «Реальному времени», что вышлет приглашения всем депутатам-«отказникам» посетить «красную» зону, что не испугало депутата от ЛДПР Эдуарда Шарафиева, согласившегося приехать в любое время.

Разрешить QR-коды

Татарстанские депутаты обсуждали сегодня наиболее «чувствительный» федеральный законопроект — о введении по всей стране системы QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте. Он был внесен в Госдуму две недели назад, и за это время регионам была дана возможность выразить свою позицию. Конечно, многие, если не сказать, все субъекты, следили за экспериментом Татарстана, который несколько дней назад первым ввел QR-коды для поездок на всех видах общественного транспорта. А теперь от регионального парламента ждут итогового «резюме» в виде поправок о том, как правильно двигать «куаризацию» на транспорте.

В качестве наблюдателей за ходом обсуждения федерального законопроекта были приглашены руководители Верховного суда РТ, Арбитражного суда РТ, прокуратуры РТ и многих федеральных силовых структур. Правда, никто из них не попросил слова для оценки законности введения системы QR-кодов.

Федеральный законопроект представляла председатель Комитета по соцполитике Светлана Захарова. Она сообщила, что поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагают, что «граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации».

— До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом, — подчеркнула она.

Светлана Захарова: «До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом»

При этом решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. С 1 февраля 2022 года россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо сертификата о прививке или перенесенном заболевании, либо медотвода от вакцинации. Аналогичные документы потребуются и для покупки билетов на поезд и самолет. Эта мера является «срочной» и будет действовать, по планам властей, до 1 июня 2022 года, когда в стране получится достигнуть 80-процентного коллективного иммунитета.

«Вот мы сидим в Госсовете — почему входим не по QR-кодам»?

Перед голосованием первым взял слово представитель фракции ЛДПР Эдуард Шарафиев:

— Я за добровольную вакцинацию, победить пандемию можно, если выработать коллективный иммунитет.

Но при этом выступил против введения системы QR-кодов.

— Я не получил ни одного обращения от избирателя, который попросил бы поддержать эту инициативу, — заявил он, уточнив, что «завален обращениями граждан, которые призывают нас не поддерживать эту инициативу».

По его словам, эксперимент на транспорте привел лишь к дракам с кондукторами.

— Прошла первая неделя. Что мы получили? Только мордобой. Это что, приблизило нас к безопасности? — риторически воскликнул он. — Если вакцинированный и переболевший попадает в общественный транспорт, то ему ничто не угрожает, ведь вакцина действует. Если в транспорт попадает невакцинированный, то он не может заразить вакцинированного, — рассуждал он.

Шарафиев считает, что действующие меры достаточны, важно усилить темпы вакцинации.

— Вот мы сидим в Госсовете — почему входим не по QR-кодам? Если они действуют на общественном транспорте, в торговых центрах, тогда зачем нужны маски? — посетовал он. — Не понимаю эти перегибы, мы пытаемся кодами разделить наше общество.

Эдуард Шарафиев: «Прошла первая неделя. Что мы получили? Только мордобой. Это что, приблизило нас к безопасности?»

«Россия не пионер при внедрении QR-кодов»

— Эта мера — ограничительная, временная и вынужденная. Очень жаль, что наши сограждане искренне заблуждаются по поводу необходимости и законности, — выступил в пику ему депутат от «Единой России» Игорь Бикеев.

Он считает, что многие люди стали жертвой недостоверной и ложной информации, которая циркулирует в социальных сетях.

— Некоторые обращения написаны под копирку — одни и те же тексты со штампами, ложными сведениями, — намекал Бикеев на «антиваксерские» письма, которые получила ЛДПР.

По его словам, эти меры нужны для спасения жизни людей и не являются новыми.

— Россия не является пионером. Израиль, Италия, Франция, часть США, Китай, — привел он примеры.

Игорь Бикеев: «Россия не является пионером. Израиль, Италия, Франция, часть США, Китай...»

Против выступила вся фракция КПРФ. Коммунисты предлагают проводить разъяснительную работу среди населения.

— Общество расколото, напугано! Не было нормальной разъяснительной работы. Народу надо идти навстречу, а не просто гнать на вакцинацию, — заявил депутат Фадбир Сафин.

«Мордобой — дело плохое, но эффект есть»

Позицию высказал и представитель партии «Справедливая Россия» Альмир Михеев.

— Наша позиция — вакцинация должна и может быть только добровольной. Очень странно, что вместо диалога власть опять усиливает давление на граждан. Фактически мы получаем убийство лояльности в самом нашем основном электорате. Это бюджетники, пенсионеры, остатки среднего бизнеса. На мой взгляд, федеральный центр опять самоустранился и отдал решение этой проблемы регионам. Татарстан опять выступает как полигон. Если здесь пройдет все гладко, значит, начнут внедрять по всей России. Не пройдет — значит, местная власть виновата. Я считаю, что надо прекратить эксперименты над собственными гражданами. А нужно делать массовое тестирование, выявлять заболевших, изолировать и лечить, а не издеваться над людьми, которые не болеют, вообще купили этот код. Никакого смысла не вижу, — поделился мнением он.

Слово попросил депутат и ректор КГМУ Алексей Созинов. Он продолжил разговор о письмах избирателей. Как оказалось, он тоже получил 24 письма с предложением отклонить законопроект.

— Не соглашусь, что написано под копирку. Они разные, и главный аргумент — грубое нарушение прав и свобод человека, — отметил он.

Но сравнил введение QR-кодов с ремнями безопасности, которые когда-то раздражали, но все равно обеспечивали безопасность.

— Мордобой — дело плохое, но эффект есть, ситуация с заболеваемостью улучшается, — сообщил Созинов.

По его словам, сейчас растет количество летальных случаев: смертность в стране составляет 4%, а в РТ — 3,24%.

Алексей Созинов: «Мордобой — дело плохое, но эффект есть, ситуация с заболеваемостью улучшается»

«Какие еще разъяснения нужны, если 16 тысяч медиков работают в «красной» зоне постоянно»

— Какие еще разъяснения нужны, если 16 тысяч медиков работают в «красной» зоне постоянно! — вскипела Светлана Захарова.

По ее словам, стоит пригласить авторов тех писем поработать волонтерами в больницы.

— Нашим врачам некогда писать эти письма! Какую разъяснительную работу вести — любой телеканал включите, — заявила она.

Завершая дискуссию, спикер Госсовета Фарид Мухаметшин призвал противников QR-кодов голосовать за.

— Поддержи, твоей вины не будет, а если нет, ночью спать не будешь, — обратился он к депутату от ЛДПР. — 1 185 погибших, каждый день по 10—12 человек умирает. Правительство приняло такое постановление во имя и ради спасения жизней людей. Знаете, сколько было критики, что РФ медленно делает, население умирает.



Фарид Мухаметшин: «1 185 погибших, каждый день по 10—12 человек умирает. Правительство приняло такое постановление во имя и ради спасения жизней людей»

После жаркой дискуссии в парламенте министр здравоохранения РТ Марат Садыков заявил «Реальному времени», что вышлет приглашения всем депутатам-«отказникам» приехать в «красную» зону. Это не испугало депутата ЛДПР Эдуарда Шарафиева, который в разговоре с изданием заявил, что согласен приехать в любое время.