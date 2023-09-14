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Ильсур Хадиуллин выступил против пятидневок в школах Татарстана

16:50, 14.09.2023 8
Ильсур Хадиуллин выступил против пятидневок в школах Татарстана
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин выступил против пятидневной учебной недели в школах, заявив, что она увеличивает нагрузку на детей. Свое мнение он высказал на 47-м заседании Государственного совета республики.

— Наша позиция — особо не увлекаться переходом на пятидневный режим обучения. В чем заключается смысл? В чем заключается причина? Нагрузка очень большая на детей. Если переходим на пятидневку с сохранением шестидневной нагрузки, так и поступают некоторые школы, это неправильно — тогда у нас каждый день ребенку приходится заниматься по шесть, по семь уроков. Дети устают. Надо думать о здоровье ребенка, — высказался глава Минобрнауки Татарстана.

Ильсур Хадиуллин напомнил, что вопрос количества учебных дней в неделе находится в ведении школ. Решение принимается с учетом мнений педагогического коллектива и родителей учеников.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— Через определенное время скажут: давайте на четыре дня перейдем, на три дня. Так не пойдет. Потому что советская система в школах себя оправдала, — сказал министр образования и науки Татарстана.

Напомним, в школы Татарстана в этом году впервые пошли почти 57,5 тысячи детей. По прогнозу Ильсура Хадиуллина, с 2024 года в республике количество школьников начнет снижаться.

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Татьяна Демина
ОбществоВластьОбразование Татарстан Министерство образования и науки Республики ТатарстанГосударственный Совет ТатарстанаХадиуллин Ильсур Гараевич

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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 14 сен
    Исключите ненужные предметы, вот и нагрузка будет меньше
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    Анонимно 14 сен
    вот именно
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  • Анонимно 14 сен
    ну ну понятно ну против людей
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  • Анонимно 14 сен

    кто он такой чтобы нас учить ??
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  • Анонимно 14 сен
    правильно министр ответил
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  • Анонимно 14 сен
    Правильно он все сказал. Хватить баламутить. Надо закрыть группу безработных мамаш Поборы и группу рост , тогда и никто не будет будоражить родителей.
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  • Анонимно 14 сен
    А что за 11 лет учебного процесса нельзя освоить всё? Нет, никто не сажает про 4х дневку,речь идёт о том,что б дети отдыхали, ведь и взрослые работают в 5дневки, а почему детям нельзя отдохнуть...
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  • Анонимно 14 сен
    У детей как раз при шестидневке совсем нет времени на отдых, в единственный выходной день они делаю домашнее задание. Лучше отучиться 5 дней и распределить 2 дня и на уроки, и на отдых, на общение с родителями. Больше пользы для здоровья - как физического, так и духовного
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