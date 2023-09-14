Ильсур Хадиуллин выступил против пятидневок в школах Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин выступил против пятидневной учебной недели в школах, заявив, что она увеличивает нагрузку на детей. Свое мнение он высказал на 47-м заседании Государственного совета республики.

— Наша позиция — особо не увлекаться переходом на пятидневный режим обучения. В чем заключается смысл? В чем заключается причина? Нагрузка очень большая на детей. Если переходим на пятидневку с сохранением шестидневной нагрузки, так и поступают некоторые школы, это неправильно — тогда у нас каждый день ребенку приходится заниматься по шесть, по семь уроков. Дети устают. Надо думать о здоровье ребенка, — высказался глава Минобрнауки Татарстана.

Ильсур Хадиуллин напомнил, что вопрос количества учебных дней в неделе находится в ведении школ. Решение принимается с учетом мнений педагогического коллектива и родителей учеников.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— Через определенное время скажут: давайте на четыре дня перейдем, на три дня. Так не пойдет. Потому что советская система в школах себя оправдала, — сказал министр образования и науки Татарстана.

Напомним, в школы Татарстана в этом году впервые пошли почти 57,5 тысячи детей. По прогнозу Ильсура Хадиуллина, с 2024 года в республике количество школьников начнет снижаться.

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Татьяна Демина