«Человек не должен быть главврачом!»: за что Миргалимов критиковал руководство «семерки»

В Госсовете Татарстана обсудили проблему нехватки врачей, больниц и человечности

В серьезное совещание о проблемах республиканского здравоохранения превратился круглый стол, организованный фракцией КПРФ в стенах Госсовета Татарстана. Новый министр здравоохранения республики Альмир Абашев, который за годы работы в качестве первого замминистра досконально изучил все болевые точки этой системы, обеспечил почти стопроцентную явку главврачей медучреждений и подготовил основательный отчет о деятельности ведомства в 2025 году. Подробнее о самых острых вопросах, которые были подняты, и предложенных изменениях в системе здравоохранения — в материале «Реального времени».



«Не хватает человечности»

— Семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей! — возмущенно озвучил Хафиз Миргалимов неподъемный для пенсионера «ценник» препарата, назначенного ему при выписке из казанской горбольницы №7 вместо приветствия участникам круглого стола в Госсовете Татарстана, посвященного проблемам здравоохранения.

Потрясая упаковкой лекарства, депутат обратился к Альмиру Абашеву и разразился гневной тирадой в адрес главврача «семерки» Артура Деляна, который «сослал» работать в Иннополис заслуженного врача предпенсионного возраста:

— Я вот заявляю, Альмир Рашидович, этот человек не должен быть главным врачом! Нет [у него] человечности. Нет внимательности, чуткости к своим кадрам! Я этот вопрос поставлю перед раисом Республики Татарстан.

А потом обвел глазами зал и с возмущением констатировал, что руководитель «семерки» не явился на круглый стол, в отличие от большинства своих коллег.

К вопросу о руководстве одной из самых мощных казанских больниц глава фракции КПРФ периодически возвращался на протяжении всего двухчасового заседания — он говорил о «бездушии», с которым из нее выписывают пациентов вне зависимости от результатов пройденного лечения, об ограниченности медпомощи и о том, что в отсутствие нормального ухода со стороны персонала больницы пациенты вынуждены нанимать сиделок, оплачивать которых ни им, ни их родственникам не под силу.

Затем обратился к министру здравоохранения Альмиру Абашеву: «Мы хотим сегодня помочь и вам, и нам», — имея в виду врачей и их пациентов.

«Обеспечить простейшими гипотензивными препаратами»

— Я, в первую очередь, хотел бы поблагодарить весь депутатский состав фракции КПРФ за неравнодушную позицию к проблемам здоровья населения, — обратился к присутствующим министр. — Уважаемые коллеги, я бы хотел проинформировать вас, что сегодня на территории Татарстана зарегистрировано 4 миллиона 19 тысяч человек. 76,7% населения проживает в городских округах и муниципалитетах городского типа. С 2005 года доля населения старше 60 лет выросла с 16,9 до 24%.

Альмир Абашев рассказал о структуре республиканского здравоохранения, его высокой оснащенности, возможностях высокотехнологичной помощи. А еще привел данные о динамике смертности населения, которая достигла пика в ковидном 2021 году — 15,5 на тысячу населения. В 2024 году смертность немного не дотянула до уровня 2020 года — составила 13,2 на тысячу (13,9 — в 2020-м).

Министр подчеркнул важность профилактической работы, программ диспансеризации, отметил, что при посещении поликлиник «в отдельных случаях люди не находят взаимопонимания с медицинскими работниками», но в целом оценил диалог населения с медиками как успешный.

В качестве серьезного достижения республиканской медицины Абашев привел в пример работу по снижению количества прерванных беременностей. Он сообщил, что «на сегодня [т. е. в 2025 г.] было выполнено 5 549 прерываний беременности, причем более половины из них — по желанию женщин, из-за семейных, психологических, материальных проблем». Таких женщин направляют в центры доабортного консультирования, и 42% направленных туда в 2025 году женщин сохранили беременность. Если в 2024 году в эти центры были направлены 2 673 женщины и 1 112 отказались от прерывания, то в 2025-м в центрах побывали 1 804 женщины и 756 сохранили плод.

Говоря о льготном лекарственном обеспечении, министр отметил, что более 16 млрд рублей в РТ направляются адресно:

— Задачи тотально всех обеспечить [льготными лекарственными препаратами] сегодня не стоит. Наиболее затратные виды медицинской помощи по лекарственному обеспечению гарантированы государством и обеспечиваются. Их получают все федеральные льготники, инвалиды, пациенты с высокозатратными заболеваниями, с болезнями системы кровообращения. Люди, перенесшие сердечно-сосудистые события, те, у кого хроническая сердечная недостаточность, полностью обеспечиваются лекарственными препаратами за счет государства. Это большое завоевание. Мы сейчас ведем диалог о том, чтобы первичная группа, которая еще не побывала в больнице с инсультом или инфарктом, при выявлении гипертонической болезни, которая является основой всех сердечно-сосудистых событий, начала обеспечиваться гипотензивной терапией. Это будет важнейшим завоеванием, если мы сможем это сделать! Более 700 тысяч человек живут с гипертонией на сегодняшний день в Татарстане. Если бы мы их смогли обеспечить простейшими лекарственными препаратами, мы бы смогли сберечь очень много жизней.

Альмир Абашев также озвучил болевую точку в лекарственном обеспечении инвалидов, которым требуется высокозатратная лекарственная терапия. До 18 лет ее оплачивает федеральный бюджет, а по достижении совершеннолетия средства надо искать уже в республиканском.

Программа-минимум

Депутаты от КПРФ подготовили к заседанию круглого стола сведения, которые можно рассматривать как готовую программу для будущей работы министра здравоохранения республики и депутатского корпуса в части, касающейся подготовки и «продвижения» изменений действующего российского законодательства.

В частности, предлагается:

решение кадровых проблем, в том числе путем повышения оплаты труда медиков;

строительство нового офтальмологического центра в Казани (обосновывается ростом нуждающихся в помощи окулистов);

строительство центра протезирования и восстановительной медицины (сейчас татарстанцы зачастую вынуждены протезировать коленные и тазобедренные суставы в Чебоксарах);

внедрение программы обязательного профилактического осмотра и лечения кариеса у детей дошкольного и школьного возраста;

обеспечение доступности бесплатной стоматологической помощи для детей;

организация реабилитационного центра для детей с нарушением слуха;

создание в Казани медицинского отделения для лечения бокового амиотрофического синдрома и оказания паллиативной помощи таким пациентам;

строительство в районах республики реабилитационных центров для пациентов, перенесших инфаркты и инсульты;

разработка и внедрение программы постдиспансеризации (диспансеризация сегодня не предусматривает выдачу направлений к специалистам, в результате пациенты зачастую не получают адекватную помощь);

организация беззаявительной работы с инвалидами, включая осмотр, лечение и реабилитацию на дому, обеспечение санаторно-курортными путевками;

обеспечение онкобольных жизненно необходимыми дорогостоящими препаратами в период прохождения согласований по выделению средств на это;

увеличение объемов финансирования мероприятий по обеспечению инвалидов качественными средствами реабилитации;

строительство полноценных взрослой и детской поликлиник в казанском микрорайоне «Солнечный город»;

восстановление роддома в Лаишево;

разработка и внедрение института больничных сиделок — профессиональных, качественных, по доступным ценам.

Кредит на сиделку и истощение от «бесчеловечности»

«Чтобы оплатить услуги сиделки, я залезла в долги»

О необходимости решить вопрос с сиделками коммунисты говорят не впервые, но ситуация не меняется много лет. В материалах, подготовленных к круглому столу, ими была указана стоимость услуг сиделки за сутки «от 2,5 тыс. рублей и выше». В реальности в казанских клиниках цены почти вдвое выше.

— В приказах российского Минздрава написано, что сотрудники больниц осуществляют уход за пациентами, которые не могут самостоятельно себя обслуживать. Однако в больницах родственникам таких пациентов первым делом говорят: «Ухаживать за ним некому, дежурьте сами или нанимайте сиделку». Так мне сказали в МКДЦ, когда туда мой брат поступил с инсультом, так же обстояли дела и в реабилитационном центре при горбольнице №7, куда его направили на реабилитацию, — говорит героиня недавнего материала «Реального времени» Наталья Семенова. — Я работаю, и, если уйду с работы, будет не на что жить нам с дочерью, лечить брата и обеспечивать его реабилитацию. Поэтому мне пришлось нанимать сиделку за 4 тысячи рублей в сутки. И это еще дешево — чаще всего просят 4,5 тысячи! Чтобы оплатить ее услуги, я залезла в долги, с которыми придется расплачиваться несколько лет. А сами сиделки — женщины без специального образования и документов, подтверждающих их квалификацию, что я, считаю, недопустимо.

Семенова подтвердила и то, что в отлично оснащенной горбольнице №7, которой руководит Артур Делян, действительно остро стоит проблема с «человечностью». По ее словам, ее брату там отказались заменить назальный зонд на гастростому при наличии объективной необходимости: зонд установлен полгода назад, за это время брат, у которого на первоначальной стадии вроде бы пошло восстановление, «откатился» назад:

— Он элементарно умирает с голода, сильно потерял в мышечной массе, еще пару месяцев назад ходил, а сейчас едва встает. Но когда я его привезла в начале осени с засорившимся зондом, его просто заменили на такой же, назальный, а сейчас я вторую неделю обиваю пороги этой больницы и не могу добиться, чтобы поставили гастростому, через которую накормить больного гораздо легче. Мало того — от меня требуют привезти и показать брата, сдать кучу анализов, пройти обследования, хотя в больнице №7 есть все необходимое для этого оборудование, а возить человека в таком состоянии по поликлиникам и осмотрам очень дорого и для него мучительно. Это ли не бесчеловечность?