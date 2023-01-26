Госсовет Татарстана рассмотрит законопроект о внесении изменений в Конституцию республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В повестку 40-го заседания Государственного совета Татарстана VI созыва включили проект закона о внесении изменений в Конституцию республики. Изначально его не планировалось рассматривать сегодня.

С инициативой внести в повестку проект закона о внесении изменений в Конституцию Татарстана выступил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце 2022 года депутаты Государственного совета Татарстана во втором чтении и в целом приняли законопроект о поправках в Конституцию республики, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона. Они утвердили предложенное Комитетом по госстроительству и местному самоуправлению наименование «Глава — Раис Республики Татарстан».



Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении поправок в Конституцию республику, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона 31 декабря 2022 года. Он вступил в силу с 1 января 2023-го.

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Татьяна Демина