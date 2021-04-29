Александр Штром: «Надеемся, нам удастся поменять проблемы в тарифном регулировании»

Госкомитет РТ по тарифам направит на доработку более 70 законодательных предложений по начислениям за тепло, воду и водоотведение

Как нивелировать огромную разницу в тарифах для татарстанцев, когда только тепло у одного поставщика стоит 57 рублей за гигакалорию, а у другого — 4192 за тот же объем, и где взять средства на обновление изношенных сетей, чтобы затраты не легли на конечного потребителя? Эти и другие проблемные вопросы обсудили накануне на квартальной коллегии Госкомитета РТ по тарифам. В ведомстве Александра Груничева разработали более 70 законодательных предложений, чтобы исправить ситуацию, но многие из них пока не воплотились в жизнь. На помощь регулятору призвали депутатов Госсовета РТ и ФАС России — с их помощью инициативы доработают таким образом, чтобы они прошли в Госдуме. Подробнее — в материале «Реального времени».



Инициативы отправят на доработку



На повестку квартальной коллегии Госкомитета РТ по тарифам вынесли три вопроса. Первый касался законодательных инициатив регулятора. За пять лет ведомство Александра Груничева направило в ФАС России 76 законодательных предложений в области регулирования тарифов. В полном объеме реализованы пока только три, остальные — на рассмотрении, с сожалением признал первый зампредседателя Александр Штром. Но в этом году комитет намерен вновь проработать эти инициативы, поскольку их актуальность сохраняется.

Спикер обратился к депутатам Госсовета Татарстана — на встрече присутствовал глава парламентского комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин, а также к методическому совету ФАС России (участвовал в заседании в режиме видеоконференции) с просьбой изучить предложения и указать, как доработать, чтобы их приняли.

Спикер обратился к депутатам Госсовета Татарстана — на встрече присутствовал глава парламентского комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин

Что именно в букве закона предлагается изменить, рассказала начальник юротдела комитета Наталья Царева. В первую очередь речь зашла о проблемных вопросах, требующих изменения нормативно-правовых актов в регулировании таких сфер, как тепло-, водоснабжение и водоотведение. Поправок потребуют постановления правительства России №1075 и №406.

— В настоящее время наблюдается разброс принятых тарифных решений, ненадлежащая эксплуатация, отсутствие финансовых предложений по модернизации и реконструкции сетей, суммирование разрозненных участков квартальных сетей, — обозначила она проблематику вопроса.

Как нивелировать огромную разницу в тарифах

На сегодня в Татарстане в сфере теплоснабжения работают 20 регулируемых теплосетевых организаций с общим объемом годовой выручки около 5 млрд руб., в сфере водоснабжения — 14 регулирующих транспортирующих организаций с оборотом около 60 млн руб., в водоотведении — 26 предприятий с оборотом около 91 млн руб. При этом тарифы на их услуги сильно варьируются: например, по теплу — от 57 руб./Гкал до 4192 руб./Гкал, по транспортировке холодной воды — от 14 копеек до 16 рублей за куб, сточных вод — от 30 копеек до 58 рублей за куб. Столь значительная разница связана с диапазоном обслуживания сетей, поясняют в комитете. У одних предприятий сети протяженностью на десятки метров, у других — на десятки километров. Причем у многих они в аренде.

На сегодня в Татарстане в сфере теплоснабжения работают 20 регулируемых теплосетевых организаций с общим объемом годовой выручки около 5 млрд рублей

— Сети не принадлежат регулируемым организациям на праве собственности. Как правило, застройщик, построив сети, передает их в эксплуатацию транспортирующим организациям. Зачастую данный процесс приводит к тому, что, пока сети не достигнут критической величины износа, их эксплуатируют транспортирующие организации с использованием механизма арендных платежей. Далее, когда в обновление сетей необходимо вкладываться, их признают бесхозными и передают в муниципальную собственность, а затем — гарантирующим поставщикам. Кроме того, сейчас сложилась практика, когда до новых многоквартирных домов сети реализуют третьим лицам для получения повторной прибыли, — сообщила Наталья Царева, добавив, что все издержки при этом ложатся на конечного потребителя.

Спикер обозначила еще ряд проблемных вопросов, требующих изменения законодательства. Одно из основных предложений — выйти на стандартизированные тарифы в сферах водо-, теплоснабжения и водоотведения.

За «бестарный» сбор мусора выпишут штрафы



Взявший следом слово глава жилищного комитета Госсовета РТ Александр Тыгин отметил, что масштабы корректировки законов впечатляют. Верным направлением он назвал проработку предложений по регулированию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По его словам, нет сомнений в том, что вывоз мусора должен перейти из жилищной услуги в коммунальную. При этом обозначил проблему: в ряде населенных пунктов Татарстана идет «бестарный» сбор отходов, то есть отсутствуют контейнерные площадки. За подобные нарушения регоператоров накажут, предупредил он.

— Весь массив инициатив показывает, что мы должны для себя стратегически правильно расставить приоритеты, что мы в первую очередь корректировать планируем и что планируем получить. Это совершенно разные управленческие решения. Прямолинейный заход в Госдуму будет сопряжен с длительным рассмотрением и низкой вероятностью принятия решений с первого захода, — предупредил Тыгин и посоветовал использовать разные варианты продвижения законодательных инициатив.

Среди других рассмотренных вопросов — износ оборудования и отсутствие инвестиций

— Для нас этот вопрос очень важен. Надеемся, что благодаря поддержке Госсовета и ФАС России нам все-таки удастся значительно поменять те проблемы, которые в тарифном регулировании либо недостаточно четко прописаны, либо нуждаются в улучшении, — отметил первый зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Александр Штром.

Среди других рассмотренных вопросов — износ оборудования и отсутствие инвестиций. Часто выделяемых предприятиями средств не хватает даже на то, чтобы сдержать рост износа сетей. Здесь могут выручить инфраструктурные инвестиции, и законопроект по ним уже подготовлен. В целом на заседании рассмотрели темы, касающиеся не только законодательных инициатив, но и разработки инвестпрограмм для организаций с достаточным уровнем амортизационных отчислений (в сфере теплоснабжения), вопросы по передаче коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию ресурсоснабжающим орагнизациям по концессионным соглашениям — таковых в Татарстане 176, и по десяти есть инвестпрограммы.