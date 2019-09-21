События недели: перестановки во власти, новый Госсовет Татарстана и iPhone 11

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе в Татарстане было объявлено о перестановках в правительстве и среди глав муниципалитетов. В Госсовет РТ перешли бывший министр сельского хозяйства и главы Зеленодольского и Елабужского районов. На первом заседании республиканского парламента VI созыва были избраны спикер, а также его заместители. Тем временем в Казани, как и по всей России, стартовали продажи новых iPhone 11. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Кадровые перестановки

В казанском Кремле прокомментировали кадровые перестановки во власти — переход экс-главы Минсельхозпрода РТ Марата Ахметова и бывшего руководителя Елабужского района Геннадия Емельянова в Госсовет республики. На их должности пришли Марат Зяббаров и Рустем Нуриев соответственно.



Перестановки произошли также в Лаишевском, Зеленодольском, Тюлячинском, Спасском, Буинском и Ютазинском районах.

Первое заседание Госсовета

На первом заседании нового созыва Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин был вновь избран его председателем. Бывший глава Елабуги Геннадий Емельянов отправится в Совет Федерации РФ. Кроме того, количество комитетов в структуре республиканского парламента увеличилось до восьми. Избраны и вице-спикеры Госсовета РТ: Марат Ахметов, Юрий Камалтынов и Татьяна Ларионова. Секретарем переизбрана Лилия Маврина.



На первом заседании нового созыва Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин был вновь избран его председателем. Фото Максима Платонова

Старт продаж iPhone 11

В России стартовали продажи новых iPhone. В Казани премьера не вызвала особого ажиотажа. Корреспондент «Реального времени» побывал в re:Store в ТЦ «Мега» — покупатели интересовались новинками от Apple, но очередей не было. В ГУМе посетителей оказалось больше, но все же не настолько, чтобы продавать места в очереди.

Стоит напомнить, что в России цены на iPhone 11 начинаются от 59 990 рублей, на iPhone 11 Pro — от 89 990 рублей, а на iPhone 11 Pro Max — от 99 990 рублей.



Тюнинг-ателье Pro-Service уходит из Казани

Казанский франчайзи тюнинг-ателье Pro-Service решил отказаться от франшизы на фоне информационной войны между владельцем бренда Дмитрием Санниковым и блогером Андреем Афониным (Афоня ТВ).

Последний остался недоволен тем, как в ателье обработали его Audi TT. Он записал ролик, набравший более 2,5 млн просмотров.



Андрей Афонин остался недоволен тем, как в ателье обработали его Audi TT. Фото instagram.com/afonyatv

Отключение воды в Казани

На следующей неделе в нескольких районах Казани отключат холодную и горячую воду. Причиной послужила авария на Волжском водозаборе. Заменить чугунную задвижку планируется за 30 часов. До утра воскресенья воды не будет в Кировском, Московском, Авиастроительном и части Ново-Савиновского районов.

Генеральный директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров сообщил, что ремонт одновременно и аварийный, и плановый.



Затраты Татарстана на повышение зарплат бюджетникам

С 1 октября 2019 года зарплаты бюджетников вырастут на 4,3%. Татарстану на эти цели потребуется около 5 млрд рублей. Тем временем в правительстве анонсировали еще одну индексацию в октябре 2020-го. В Минфине Татарстана признались, что еще не подсчитывали расходы, но, скорее всего, они будут сопоставимыми.

Тем временем в государственных учреждениях «Реальному времени» рассказали, что значимую роль в доходах сотрудников играют доплаты и премии, получаемые от оказания платных услуг.

Арест полицейского начальника

На прошлой неделе в Татарстане арестовали замначальника полиции Бавлинского района Алмаза Шакирова и двух его бывших коллег — уже осужденного экс-следователя и экс-оперативника угрозыска. Им инкриминируется получение взяток, в том числе за снятие с учета угнанного автомобиля.



Дело экс-главы «Заинского сахара»

Шамилю Мингазову предъявлено обвинение в вымогательстве незаконных вознаграждений и растратах на 122 млн рублей. Фото ok.ru

Дело бывшего главы «Заинского сахара» Шамиля Мингазова дошло до суда. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве незаконных вознаграждений и растратах на 122 млн рублей. Перед судом предстанут и шесть экс-подчиненных Мингазова. «Реальное время» узнало, что среди свидетелей оказался и «крепкий орешек» из Бугульмы предприниматель Евгений Деданин.



Новое СП Николая Никифорова и «Ростеха»

Бывший министр связи РФ Николай Никифоров рассказал о созданной вместе с «Ростехом» компании, которая в будущем должна стать оператором движения беспилотной техники. Прописалась компания в Иннополисе.

«Сегодня она не предусмотрена российским законодательством, и мы, возможно, опережаем время. Но для нас очевидно, что такая система будет нужна и востребована в скором времени», — сказал экс-министр.

По его словам, система интегрируется с центром управления беспилотника. Далее оператор согласовывает маршрут и мониторит движение.



Стоимость безопасных дорог в Татарстане

В трех районах Татарстана завершился ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Прогнозный бюджет проекта определен в 30,3 млрд рублей. При этом министр финансов РТ Радик Гайзатуллин рассказал, что пока окончательные цифры не утверждены, поскольку затраты федерального бюджета еще не определены.

В трех районах Татарстана завершился ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фото прессы-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В 2019 году Татарстан выделит на проект 2,5 млрд рублей, Москва добавит к этому 2,7 млрд рублей.

В Минтрансе республики сообщили, что до конца 2019 года в рамках нацпроекта будет отремонтировано 205,8 км автомобильных дорог, из них 108,3 км — регионального значения



Схемы вывода денег из «Татагропромбанка»

Прокуратура утвердила обвинение бывшему врио председателя «Татагропромбанка» Алексею Федорову. Ему инкриминируют злоупотребления полномочиями с ущербом более 43 млн рублей.

Следствие представило схему вывода денег из банка так: компания получила в «Татагропромбанке» кредит, банк передал долг и расторг договор поручительства по нему. В результате деньги в банк не вернулись.



Школы и детсады в Генплане Казани

«Реальное время» выяснило, сколько объектов социальной сферы предусматривает новый Генплан Казани. В частности, до 2040 года их общая площадь увеличится на 9,3 млн кв. м.

Так, предполагается открыть 43 медучреждения, детсады на 128 тысяч мест и школы на 274 тысячи мест.



1 / 15





























Индустрия дронов после атаки на Saudi Aramco

Одной из главных новостей недели стала атака дронов на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Эксперт в области беспилотных авиационных систем, главред UAV.RU Денис Федутинов рассказал о возможных последствиях этого события для индустрии БПЛА.

Он отметил, что «данная ситуация может повлечь «закручивание гаек». Федутинов добавил, что в гражданской области беспилотники могут быть использованы для аэрофотосъемки, в интересах сельского хозяйства, телевидения и киноиндустрии.



Инаугурация Радия Хабирова

На неделе Радий Хабиров официально вступил в должность главы Башкирии. В его программной речи корреспондент «Реального времени» отметил «татарские нотки», а также претензии на резкий рост экономики и обещание войти в пятерку регионов-лидеров России.

