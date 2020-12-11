«Мы расстались с последними деньгами»: жертвы риелтора вышли на митинг в Казани

Обманутые клиенты челнинского риелтора Альбины Созоновой требуют арестовать ее имущество и счета бенефициара фирмы

Фото: Максим Платонов

В Казани в парке им. Тинчурина накануне собрались почти три десятка челнинцев — инициативная группа пострадавших по уголовному делу директора АН «Респект» Альбины Созоновой. Риелтора из автограда арестовали весной этого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 ч. УК РФ). По версии следствия, женщина обманула сотни клиентов, предлагая им квартиры в новостройках на 15% ниже, чем у застройщика. На сегодня заявления в полицию подали 170 потерпевших на сумму 311 млн рублей. Но, как уверяют сами челнинцы, обманутых покупателей на самом деле больше — около 300 семей и общий ущерб может составить 1,5 млрд рублей. Зачем потерпевшие приехали в Казань и что им удалось выяснить в ходе собственного расследования — в материале «Реального времени».

«Нас гораздо больше»



— Требуем привлечь к ответственности риелторов агентства недвижимости «Респект» и наложить арест на их имущество до выяснения всех обстоятельств дела, — заявили на пикете пострадавшие клиенты Созоновой.



Отчаявшиеся челнинцы также требовали передать уголовное дело в Следственный департамент Москвы, а президента России — взять его под личный контроль. Всего из автограда в Казань приехали 30 человек — инициативная группа потерпевших. Многие рассказывают, что потеряли последние деньги и жилье, доверившись риелтору. Так, у Гузель без квартиры осталась 63-летняя свекровь, которая хотела помочь одному из сыновей и решила разменять свою «двушку», а в итоге осталась ни с чем. Лейсан Смакова продала старую квартиру в надежде скоро въехать в новую, пока не обнаружила, что на нее претендуют еще два человека. В итоге женщина с ребенком уже почти год живет у знакомых. Евгению пришлось перекредитоваться и взять ипотеку повторно, чтобы все-таки купить другую квартиру вместо той, которую он так и не получил от Созоновой.

— Заявления в полицию с требованием вернуть 311 млн рублей направили 170 семей. У нас есть группы в соцсетях и нас гораздо больше — более 300 семей, то есть в среднем пострадала тысяча человек, а общая сумма ущерба примерно достигает 1,5 млрд рублей. Среди обманутых несостоявшихся покупателей есть и инвесторы, у которых вложения были от 50 до 200 млн рублей, но они и не хотят себя афишировать и потому не написали заявления, — пояснила «Реальному времени» Лейсан Смакова.

— Инвесторы вложили заработанные деньги. У них потери, но они снова заработают, а мы расстались с последними деньгами. Живем на 15 тыс. в месяц, многие еще и ипотеку платят за некупленную квартиру, — сетует Гузель.

Отчаявшиеся челнинцы также требовали передать уголовное дело в Следственный департамент Москвы, а президента России — взять его под личный контроль

«Оптовая» схема работала несколько лет без сбоев

Как сообщили челнинцы, Созонова предлагала хорошие скидки на квартиры, в среднем 15%, выкупая их на «этапе фундамента». Жилье стоимостью, например, в 2,1 млн можно было купить за 1,8 млн рублей. Предпринимательница работала не напрямую с застройщиками, а через их подрядчиков, с которыми строительные компании рассчитывались квартирами за работу. По словам челнинцев, «оптовая» схема работала без сбоев с 2016 года, люди заселялись в новые дома.

— Созонова бы не смогла столько привлечь людей, если бы была просто «человеком с улицы». Она работала не одна, в ее агентство обращались другие риелторы, которые тоже не просто так приводили клиентов: видели, что идет оформление в МФЦ, все хорошо — у нее было все налажено. Созонова показывала нам документы, они у нас на руках. По ним видно, что застройщик отписывает квартиру подрядчику, подрядчик договаривается с Созоновой, выходят на сделку, сделка проходит в МФЦ. Причем деньги подрядчику приходят моментально. Естественно, в документах указывалась официальная цена без скидки, но скидка была, — рассказала Лейсан Смакова.

По словам адвоката пострадавших Руслана Иванова, договоры-поручения через ИП Владимира Созонова, мужа риелтора, оформлены в законном порядке:

— Созонова подвела таким образом, что застройщики напрямую ни с одним риелтором не работали, все Челны через нее работали. Все риелторы тащили к ней клиентов, Созонова оптом загоняла клиентов застройщикам.

Однако в 2018 году, казалось бы, отработанная схема дала сбой — люди не смогли получить оплаченные квартиры

«Из-под носа уводят клиентов — значит, это выгодно»

Пострадавшие рассказывают, что руководитель «Респекта» продавала жилье всех застройщиков автограда, но в основном — компании «Профит» известного челнинского девелопера и депутата Госсовета РТ Марселя Мингалимова (ГК «Профит» и еще ряд фирм записаны на его жену Данию Мингалимову).

Однако в 2018 году, казалось бы, отработанная схема дала сбой — люди не смогли получить оплаченные квартиры. Пострадавшие предполагают, что Созонова могла вложить их деньги в какой-либо проект или «кто-то кинул ее на каком-то этапе — в этом должно разобраться следствие».

— Сейчас все подрядчики, застройщики отрицают, что работали с Созоновой. А она упорно молчит, говорит, что деньги у подрядчиков и застройщиков, но фамилии называть не хочет. Плюс к этому многие заключили договоры бронирования у застройщика. У кого-то даже сделка оформлена чрез МФЦ, но была расторгнута, потому что не была проведена оплата. Люди вносили 30 тысяч за бронь. Если в течение месяца стоимость квартиры не вносится, бронь остается у застройщика, — говорит Смакова.

Женщина добавила, что Марсель Мингалимов в 2019 году был депутатом Горсовета по Комсомольскому району в Набережных Челнах, там же, где находилось агентство недвижимости «Респект».

— Представьте, я застройщик, у меня из-под носа какая-то тетка уводит клиентов несколько лет подряд. Я являюсь депутатом на этой территории, неужели я не могу решить этот вопрос на своем депутатском уровне?! Естественно, могу. Но почему-то не решаю, значит, мне это выгодно. И, может быть, это был не сговор, но думаем, что застройщикам, подрядчикам и риелторам была выгодна такая схема, — рассуждает челнинка.

Муж директора АН «Респект» Владимир Созонов ликвидировал свое ИП в июне этого года

Марсель Мингалимов, по данным системы СПАРК-Интерфакс, бенефициар примерно 15 компаний в сфере строительства, недвижимости, инвестиций и консалтинга. ГК «Профит» завершила прошлый год с оборотом 52,3 млн рублей, чистая прибыль составила 21,7 млн рублей. ООО «Специализированный застройщик СК «Берег» показал оборот 33,8 млн, чистую прибыль — 13,5 млн рублей.



Муж директора АН «Респект» Владимир Созонов ликвидировал свое ИП в июне этого года. На вопрос «Реального времени», заключал ли «Профит» сделки с риелтором Созоновой Марсель Мингалимов прямо не ответил:

— По большей части этот вопрос к отделу продаж. Сам же чистыми продажами не занимаюсь. Не знаю, сотрудничала ли наша компания с этим риелтором, — сказал депутат Госсовета.

В отделе продаж «Профита» нашему изданию ответили, что такой информацией также не располагают.

«В шоке, как реагируют прокуратура и следствие»

С конца марта в отношении Созоновой возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 ч. УК РФ за мошенничество в особо крупном размере, директор АН «Респект» сейчас под домашним арестом. Однако, как заметил Руслан Иванов, обвиняемая его не соблюдала, спокойно общалась, давала поручения риелторам. Защита потерпевших настояла, чтобы риелтору изменили меру пресечения, и ее заключили под стражу.

Потерпевшие обратили внимание на еще один факт. 12 марта этого года Набережночелнинский суд вынес запрет на отчуждение имущества Созоновых.

Несостоявшиеся жильцы считают, что «следствие идет очень медленно, происходит волокита»

— Выяснилось, что за 2 недели до этого в марте Созонова оформила имущество на мужа и родственников. Мы в шоке, как реагируют прокуратура и следственные органы. В прокуратуре говорят, что это законно, в момент возбуждения уголовного дела она ни от чего не избавилась. Там же должны выявить, что это был факт сокрытия имущества. Вопиющий факт! Думаем, как это обжаловать, — заявил Руслан Иванов.

Кроме того, челнинцы считают, что избежать потери имущества риелтору помогло одно недоразумение. По паспорту ее имя пишется без мягкого знака. В Росреестр же пришли данные об аресте имущества на Альбину Созонову — суд допустил ошибку, считает Смакова. В Росреестре убедились, что за такой гражданкой имущества не значится. Пока исправляли ошибку, Албина Созонова переписала три автомобиля на дочерей, говорит она.

Кроме того, женщина заметила, что один из арестов на имущество обвиняемой Верховный суд РФ (по ходатайству защиты Созоновой) снял и вернул на новое рассмотрение в Набережные Челны из-за очередной технической ошибки судьи в оформлении постановления.

Несостоявшиеся жильцы считают, что «следствие идет очень медленно, происходит волокита».

— Следствием не установлены обстоятельства, имеющие значение для дела: не исследованы телефонные разговоры, переписки, геолокация Созоновой, не установлены схемы ее работы и сообщники. Упущено время, данные с компьютеров и телефонов уже почищены. Видеозаписи с камер наблюдения уже стерты. В процессе следствия многие риелторы уже избавились от своего имущества. Мы все, вместе взятые, накопали информации больше, чем следствие, — уверены они.

1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов