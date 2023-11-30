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«Подход «мой дом — моя крепость» в этой ситуации — не совсем правильный»: жильцов обяжут пускать УК в квартиры

07:00, 30.11.2023 10

В Госсовете РТ ищут способы компенсировать энергоснабжающим организациям убытки от самовольной реконструкции систем отопления жильцами МКД

«Подход «мой дом — моя крепость» в этой ситуации — не совсем правильный»: жильцов обяжут пускать УК в квартиры
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстанские депутаты замахнулись на российскую Конституцию — именно так истолковали журналисты и жители республики инициативу, озвученную 14 ноября на совместном заседании Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию, — дать право представителям обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций заходить в жилища граждан, чтобы проверять, какие переделки они там осуществили. «Реальное время» — о причинах инициативы, ее возможных правовых последствиях и проблеме, решение которой предстоит найти, чтобы избежать коммунальных трагедий и... убытков у поставщиков тепловой энергии.

Конституция как источник опасных ситуаций

Ни много ни мало, как попыткой пересмотра конституционного права на неприкосновенность жилища сочли журналисты и жители республики прозвучавшее на заседании Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию предложение предоставить доступ представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в жилые квартиры без согласия их владельцев или жильцов. «Реальное время» поинтересовалось правовыми основаниями этой инициативы у председателя комитета Александра Тыгина.

— На заседании мы обсуждали проблемы, возникающие у предприятий жилищно-коммунального хозяйства при начислении платежей за горячее водоснабжение, — пояснил Тыгин. — Анализ ситуации показал, что одной из причин значительных и не оплачиваемых населением теплопотерь в многоквартирных домах являются самовольные переделки, например, вместо стандартных полотенцесушителей, вода в которые поступает из системы горячего водоснабжения, устанавливаются какие-то другие приборы, к стояку горячего водоснабжения подключаются теплые полы, и это не только приводит к повышенным теплопотерям, за которые никто не платит, но и создает опасные ситуации. Что будет, если во вмурованных в пол трубах горячего водоснабжения на верхнем этаже дома случится протечка? А сколько человек уже пострадали от взрывов бытового газа?

Собеседник «Реального времени» напомнил: в квартирах проходят не только коммуникации, принадлежащие собственнику, но и инженерные сети, которые относятся к общедомовому имуществу, например, стояки водоснабжения, отопления, канализации:

— Ответственность за них несут управляющие и эксплуатирующие организации и их сотрудники должны знать, в каком состоянии находится это общедомовое оборудование, а сейчас собственник квартиры может отказаться показать его.

Есть проблема — нет решения

Особенно актуальным вопрос о контроле за состоянием инженерных сетей и конструкций здания выглядит после недавней трагедии в Астрахани, причиной которой, по предварительным данным, могло стать отсутствие такого контроля и мер по приведению инженерных сетей здания в нормативное состояние.

Проблемой переделок инженерных сетей внутри квартир никто не занимается. realnoevremya.ru (архив)

Однако глава Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул, что пока никто никуда с законодательной инициативой не выходит:

— Мы видим, что есть проблема, которой никто не занимается и у которой пока нет решения. Мы сейчас только начали собирать информацию о ситуации — даже до ее анализа дело еще не дошло. В идеале сложившуюся ситуацию для начала необходимо широко обсудить с участием всех заинтересованных сторон и журналистов.

— Но разве любое движение в направлении узаконивания права посторонних граждан входить в жилое помещение, не спрашивая согласия у собственника, не будет так или иначе покушением на право граждан на неприкосновенность жилища? — уточнило «Реальное время».

— Между правом граждан на неприкосновенность жилища и правом живущих в многоквартирном доме граждан на безопасность должен быть баланс. А вот как найти этот баланс, понимания пока нет. Никто его не ищет.

— А если все-таки поискать решение, на каком уровне оно должно приниматься?

— На федеральном, разумеется. Как вариант — путем внесения таких поправок в Жилищный кодекс и подзаконные акты, которые бы предусматривали введение графика обязательных регулярных осмотров специалистами домового оборудования.

Когда мой дом — не моя крепость

— Исходя из конституционного права, в такой ситуации важно найти баланс интересов — с одной стороны, жильцов, а с другой — организации, которая поставляет услуги, — подтвердил известный казанский адвокат, основатель и руководитель адвокатского бюро А2К Рамиль Ахметгалиев. — Подход «мой дом — моя крепость» в этой ситуации — не совсем правильный, в многоквартирном жилом доме поставщики готовы предоставить услуги всем, но им нужно понимание, что в каждой квартире, куда поставляются услуги, все соответствует требованиям закона, нормативов, стандартов и безопасности, потому что речь идет о безопасности не только того. кто получает услуги. Но и тех, кто находится рядом и иных лиц.

Решение этой проблемы адвокат с большим правозащитным опытом видит, например, в том, чтобы «продумать какой-то механизм, который бы обязывал собственников квартир регулярно, например, раз в год, подтверждать отсутствие переделок и соответствие оборудования в квартире всем требованиям. А «стимулировать» жильцов регулярно подтверждать соблюдение всех норм можно разными способами:

Если счетчики вынесены за пределы квартиры, то, в случае отказа подтвердить соответствие требованиям и обеспечить доступ для проверки, можно предусмотреть отключение услуги до момента, когда это будет подтверждено. Если это невозможно, для тех, кто не подтвердил, можно предусмотреть ощутимо более высокий тариф на услугу — в несколько раз выше, чем подтвердившим, что у них переделок нет. При этом, конечно, не должно быть произвола со стороны управляющих компаний по принципу: когда хочу, тогда по квартирам и хожу.

Если счетчики вынесены за пределы квартиры, то, в случае отказа подтвердить соответствие требованиям и обеспечить доступ для проверки, можно предусмотреть отключение услуги до момента, когда это будет подтверждено. Если это невозможно, для тех, кто не подтвердил, можно предусмотреть ощутимо более высокий тариф на услугу. realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Ахметгалиев отметил: вариант «мотивации» собственников к соблюдению требований безопасности и строительных норм через повышение тарифов плох тем, что безопасности он не гарантирует. Но никакого нарушения конституционных прав собственников жилья, по его мнению, при введении такого порядка, не будет:

— Проведу аналогию: если я собственник автомобиля, это еще не означает, что я имею право на нем ездить. Я должен пройти обучение, подтвердить, что я умею водить автомобиль и знаю правила движения, — и только потом могу сесть за руль.

В поисках недополученных доходов

Вопрос о проблеме переделок внутриквартирного оборудования на заседании комитета Госсовета 14 ноября поднял руководитель Чистопольского предприятия тепловых сетей Марат Харисов. Он сообщил, что предприятие недополучило доход «чуть больше 28 миллионов рублей» по причине введения норматива на подогрев воды для горячего водоснабжения в МКД:
— Осуществляется циркуляция через полотенцесушители, потери энергии возникают при самовольном подключении к ним теплых полов ванных комнат и туалетов.

— Фактические расходы в одинаковых домах разные, — подтвердила влияние самовольных переделок начальник отдел координации расчетов республиканского Минстроя Лилия Гилфанова и рассказала, что на предложение ведомства учитывать расход тепла на обогрев полотенцесушителей в услуге «отопление», а не «горячее водоснабжение» российский минстрой «дал положительное заключение», однако изменения в постановление №354 так и не были внесены.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Татэнерго» Рим Галиахметов предложил провести эксперимент — установить отдельные теплосчетчики на нагрев воды в МКД, чтобы оценит реальные потери тепла в этом сегменте.

А гендиректор «Водоканала» Андрей Егоров подтвердил:

— У нас есть большая проблема по приборам учета… не соблюдается гидравлический режим напрочь (из-за переделок в системе горячего водоснабжения, — прим. ред.)… У нас совершенно не работают механизмы по проверке в каждой квартире.

И напомнив, что собственники квартир еще и переделывают системы отопления, проводя без всяких разрешений и согласований реконструкцию балконов и вынося батареи из комнат, а затем предложил «идти по квартирам и проверять их не летом, а в отопительный сезон», чтобы уж точно зафиксировать факты незаконных переделок.

А Александр Тыгин подвел черту под дебатами, заметив, что население, возможно, такими мерами будет недовольно, но решать проблему надо.

— Газовое хозяйство многоквартирных домов уже обозначило масштаб и скорость последствий, — напомнил он в разговоре с корреспондентом «Реального времени» — Остальные сети не менее проблемны, просто эти проблемы не так очевидно лежат на поверхности.

Инна Серова
ПроисшествияБизнесУслугиВластьОбщество Татарстан Тыгин Александр ВасильевичМинистерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТЕгоров Андрей ЮрьевичГосударственный Совет ТатарстанаТатэнерго
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 30 ноя
    Высказались все, кто не владеет информацией. Все уже давно прописано, только УК не желают обременять себя работой, которая отвлекает от подсчета прибыли. Так, в соответствии с подпунктом З(1) пункта 31 “Правил предоставления коммунальных услуг...”, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354:

    з(1)) уведомлять потребителей путем размещения на официальном сайте исполнителя и на информационных стендах (стойках), расположенных в пунктах обслуживания потребителей, или путем указания не реже 1 раза в квартал в платежных документах информации:

    о последствиях недопуска потребителем исполнителя или уполномоченного им лица в согласованные дату и время в занимаемое потребителем жилое (нежилое) помещение или домовладение для проведения проверки состояния прибора учета и достоверности ранее переданных потребителем сведений о показаниях приборов учета;

    о последствиях несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, расположенного в жилом или нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение показаний прибора учета или его повреждение, и несанкционированного подключения оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;

    о последствиях недопуска потребителем гарантирующего поставщика (сетевой организации - в отношении жилого дома (домовладения) для установки и ввода в эксплуатацию прибора учета электрической энергии и иного оборудования, в том числе необходимого для присоединения такого прибора учета к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), в случаях, предусмотренных разделом VII настоящих Правил;
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    Анонимно 30 ноя
    Какой толк от объявлений? Граждане читают и молча делают теплые полы в ванной, подключаясь к полотенцесушителю. Тыгин правильно вопрос ставит.
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    Анонимно 30 ноя
    И в законе тоже будет указано о предварительно размещении информации о дате посещения с целью проверки. и там же на информационном стенде. Как и газовым хозяйством. Не могут посетить без уведомления. Второе, не к полотенцесушителю подключаются, а к общему стояку ГВС.
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  • Анонимно 30 ноя
    Вот что подсказывает всемогущий интернет! Без полотенцесушителя в ванной обойтись нельзя. Его установка обусловлена требованием закона к санитарно-гигиеническим нормам. Полотенцесушитель обеспечивает нормальный микроклимат в помещении, препятствует повышению влажности и распространению болезнетворных бактерий. А если, как в нашем случае, застройщик выложил коробку "мокрых зон" из силикатного кирпича, то явно надо задействовать полотенцесушитель с с большей длинной змеевика.Применяемы коэффициент 0,653 Гкал на куб хол.воды установлен именно для МКД с полотенцесушителем.Но что характерно! Этот коэффициент не меняется ни зимой ни летом! Что летом 12 градусную тепла воду, что зимой 4 градусную тепла воду нагреть.У них один коэффициент. Двоечники!!!
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    Анонимно 30 ноя
    Так речь-то не о полотенцесушителе, а о том, что к нему подключают еще и теплый пол. А это совсем другой расход тепла в отдельно взятой квартире, не предусмотренный никакими нормами - тихое такое воровство отдельно взятых хитромудрых жильцов, за которое платят все жильцы, потому что плата "размазана" по цене гигакалории.
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    Анонимно 30 ноя
    В том-то и дело, что платят другие жильцы. И ресурсоснабжающая организация получает свое сполна - о каких убытках они говорят? Есть домовой счетчик тепла, по нему идет расчет для теплосетей. А хитромудрые вороуют у других жильцов.
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    Анонимно 30 ноя
    все так делают, а не отдельно взятые хитроумные
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  • Анонимно 30 ноя
    это, наверное, все из-за рухнувшего в астрахани дома, который рухнул типа из-за перепланировки
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  • Анонимно 30 ноя
    Чушь это , там толщина пола не позволит это сделать , а проложив тоненькую трубку никого тепла вы ощущите , в панельках это невозможно технически . Ищут не там где надо , искать надо у руководства теплоэнергосетей в роскошных офисах и роскошных индивидуальных домов совместно с дорогущими автомобилями и огромными счетами в банках .
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    Анонимно 30 ноя
    да конечно! неужели хоть одна светлая мысль тут есть
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