«Подход «мой дом — моя крепость» в этой ситуации — не совсем правильный»: жильцов обяжут пускать УК в квартиры

В Госсовете РТ ищут способы компенсировать энергоснабжающим организациям убытки от самовольной реконструкции систем отопления жильцами МКД

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстанские депутаты замахнулись на российскую Конституцию — именно так истолковали журналисты и жители республики инициативу, озвученную 14 ноября на совместном заседании Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию, — дать право представителям обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций заходить в жилища граждан, чтобы проверять, какие переделки они там осуществили. «Реальное время» — о причинах инициативы, ее возможных правовых последствиях и проблеме, решение которой предстоит найти, чтобы избежать коммунальных трагедий и... убытков у поставщиков тепловой энергии.

Конституция как источник опасных ситуаций



Ни много ни мало, как попыткой пересмотра конституционного права на неприкосновенность жилища сочли журналисты и жители республики прозвучавшее на заседании Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию предложение предоставить доступ представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в жилые квартиры без согласия их владельцев или жильцов. «Реальное время» поинтересовалось правовыми основаниями этой инициативы у председателя комитета Александра Тыгина.

— На заседании мы обсуждали проблемы, возникающие у предприятий жилищно-коммунального хозяйства при начислении платежей за горячее водоснабжение, — пояснил Тыгин. — Анализ ситуации показал, что одной из причин значительных и не оплачиваемых населением теплопотерь в многоквартирных домах являются самовольные переделки, например, вместо стандартных полотенцесушителей, вода в которые поступает из системы горячего водоснабжения, устанавливаются какие-то другие приборы, к стояку горячего водоснабжения подключаются теплые полы, и это не только приводит к повышенным теплопотерям, за которые никто не платит, но и создает опасные ситуации. Что будет, если во вмурованных в пол трубах горячего водоснабжения на верхнем этаже дома случится протечка? А сколько человек уже пострадали от взрывов бытового газа?

Собеседник «Реального времени» напомнил: в квартирах проходят не только коммуникации, принадлежащие собственнику, но и инженерные сети, которые относятся к общедомовому имуществу, например, стояки водоснабжения, отопления, канализации:



— Ответственность за них несут управляющие и эксплуатирующие организации и их сотрудники должны знать, в каком состоянии находится это общедомовое оборудование, а сейчас собственник квартиры может отказаться показать его.

Есть проблема — нет решения

Особенно актуальным вопрос о контроле за состоянием инженерных сетей и конструкций здания выглядит после недавней трагедии в Астрахани, причиной которой, по предварительным данным, могло стать отсутствие такого контроля и мер по приведению инженерных сетей здания в нормативное состояние.

Проблемой переделок инженерных сетей внутри квартир никто не занимается. realnoevremya.ru (архив)

Однако глава Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул, что пока никто никуда с законодательной инициативой не выходит:

— Мы видим, что есть проблема, которой никто не занимается и у которой пока нет решения. Мы сейчас только начали собирать информацию о ситуации — даже до ее анализа дело еще не дошло. В идеале сложившуюся ситуацию для начала необходимо широко обсудить с участием всех заинтересованных сторон и журналистов.

— Но разве любое движение в направлении узаконивания права посторонних граждан входить в жилое помещение, не спрашивая согласия у собственника, не будет так или иначе покушением на право граждан на неприкосновенность жилища? — уточнило «Реальное время».

— Между правом граждан на неприкосновенность жилища и правом живущих в многоквартирном доме граждан на безопасность должен быть баланс. А вот как найти этот баланс, понимания пока нет. Никто его не ищет.

— А если все-таки поискать решение, на каком уровне оно должно приниматься?

— На федеральном, разумеется. Как вариант — путем внесения таких поправок в Жилищный кодекс и подзаконные акты, которые бы предусматривали введение графика обязательных регулярных осмотров специалистами домового оборудования.

Когда мой дом — не моя крепость

— Исходя из конституционного права, в такой ситуации важно найти баланс интересов — с одной стороны, жильцов, а с другой — организации, которая поставляет услуги, — подтвердил известный казанский адвокат, основатель и руководитель адвокатского бюро А2К Рамиль Ахметгалиев. — Подход «мой дом — моя крепость» в этой ситуации — не совсем правильный, в многоквартирном жилом доме поставщики готовы предоставить услуги всем, но им нужно понимание, что в каждой квартире, куда поставляются услуги, все соответствует требованиям закона, нормативов, стандартов и безопасности, потому что речь идет о безопасности не только того. кто получает услуги. Но и тех, кто находится рядом и иных лиц.

Решение этой проблемы адвокат с большим правозащитным опытом видит, например, в том, чтобы «продумать какой-то механизм, который бы обязывал собственников квартир регулярно, например, раз в год, подтверждать отсутствие переделок и соответствие оборудования в квартире всем требованиям. А «стимулировать» жильцов регулярно подтверждать соблюдение всех норм можно разными способами:

— Если счетчики вынесены за пределы квартиры, то, в случае отказа подтвердить соответствие требованиям и обеспечить доступ для проверки, можно предусмотреть отключение услуги до момента, когда это будет подтверждено. Если это невозможно, для тех, кто не подтвердил, можно предусмотреть ощутимо более высокий тариф на услугу — в несколько раз выше, чем подтвердившим, что у них переделок нет. При этом, конечно, не должно быть произвола со стороны управляющих компаний по принципу: когда хочу, тогда по квартирам и хожу.

Если счетчики вынесены за пределы квартиры, то, в случае отказа подтвердить соответствие требованиям и обеспечить доступ для проверки, можно предусмотреть отключение услуги до момента, когда это будет подтверждено. Если это невозможно, для тех, кто не подтвердил, можно предусмотреть ощутимо более высокий тариф на услугу. realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Ахметгалиев отметил: вариант «мотивации» собственников к соблюдению требований безопасности и строительных норм через повышение тарифов плох тем, что безопасности он не гарантирует. Но никакого нарушения конституционных прав собственников жилья, по его мнению, при введении такого порядка, не будет:

— Проведу аналогию: если я собственник автомобиля, это еще не означает, что я имею право на нем ездить. Я должен пройти обучение, подтвердить, что я умею водить автомобиль и знаю правила движения, — и только потом могу сесть за руль.

В поисках недополученных доходов

Вопрос о проблеме переделок внутриквартирного оборудования на заседании комитета Госсовета 14 ноября поднял руководитель Чистопольского предприятия тепловых сетей Марат Харисов. Он сообщил, что предприятие недополучило доход «чуть больше 28 миллионов рублей» по причине введения норматива на подогрев воды для горячего водоснабжения в МКД:

— Осуществляется циркуляция через полотенцесушители, потери энергии возникают при самовольном подключении к ним теплых полов ванных комнат и туалетов.

— Фактические расходы в одинаковых домах разные, — подтвердила влияние самовольных переделок начальник отдел координации расчетов республиканского Минстроя Лилия Гилфанова и рассказала, что на предложение ведомства учитывать расход тепла на обогрев полотенцесушителей в услуге «отопление», а не «горячее водоснабжение» российский минстрой «дал положительное заключение», однако изменения в постановление №354 так и не были внесены.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Татэнерго» Рим Галиахметов предложил провести эксперимент — установить отдельные теплосчетчики на нагрев воды в МКД, чтобы оценит реальные потери тепла в этом сегменте.

А гендиректор «Водоканала» Андрей Егоров подтвердил:

— У нас есть большая проблема по приборам учета… не соблюдается гидравлический режим напрочь (из-за переделок в системе горячего водоснабжения, — прим. ред.)… У нас совершенно не работают механизмы по проверке в каждой квартире.

И напомнив, что собственники квартир еще и переделывают системы отопления, проводя без всяких разрешений и согласований реконструкцию балконов и вынося батареи из комнат, а затем предложил «идти по квартирам и проверять их не летом, а в отопительный сезон», чтобы уж точно зафиксировать факты незаконных переделок.



А Александр Тыгин подвел черту под дебатами, заметив, что население, возможно, такими мерами будет недовольно, но решать проблему надо.

— Газовое хозяйство многоквартирных домов уже обозначило масштаб и скорость последствий, — напомнил он в разговоре с корреспондентом «Реального времени» — Остальные сети не менее проблемны, просто эти проблемы не так очевидно лежат на поверхности.