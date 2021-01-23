Татфилармония станет продюсерским центром национальной культуры

Глава Минкульта поручила директору учреждения проработать вопрос: «Это ваше приоритетное направление»

Коллегия Министерства культуры Татарстана прошла в новом здании Набережночелнинского татарского драматического театра имени Аяза Гилязова. На совещании озвучили чуть сниженные, но вполне успешные в условиях пандемии показатели работы отрасли по итогам года и рассказали о планах: открыть продюсерский центр, обеспечить повсеместный интернет в учреждениях культуры, распространить практику госзаказа и сотрудничества с учеными.



Альметьевску — киноконцертный зал, Челнам — русский театр

На входе в театре татдрамы автограда гостей встречала выставка картин, созданных к столетию ТАССР, играли музыканты — особенно привлекал внимание варганист Ильдар Гимадиев, недавно записавший трек с дуэтом «АИГЕЛ».

Большую часть коллегии посвятили подведению итогов работы учреждений культуры, чья деятельность сильно пострадала в условиях пандемии — музеи, концертные залы, а иногда и театры были вынуждены осваивать новые форматы общения со зрителем во время изоляции. Много говорили и о планах на этот год. Во время видеобращения к участникам совещания замминистра культуры России Ольга Ярилова обмолвилась о строительстве симфонического киноконцертного зала в Альметьевске.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, как встречающая сторона, был настроен оптимистично. Как главу города строителей, в здании, ранее называвшемся «ДК «Строитель», его особенно впечатляли масштабы возведения новых объектов и реконструкций в 2020-м: «В кризис разве театры строят? — говорил мэр. — Всем бы такие кризисы».

Кроме того, он отметил, что в эпоху пандемии мы (и тут он перешел на татарский) «коммуникациянең кадерен белә башладык» («начали понимать ценность коммуникации»). Всего за год было возведено 20 объектов и отремонтировано 57. Известно, что теперь в Челнах пришел черед театра «Мастеровые», на обновление которого из федерального бюджета потратят 1,8 млрд рублей.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, как встречающая сторона, был настроен оптимистично. Фото: nabchelny.ru

Мысль Магдеева продолжила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова: «Главное — обеспечить доступность культуры для всех слоев населения». Это, в частности, будет достигнуто в 2021-м за счет массового подключения всех объектов культуры к интернету — раз уж 2020-й стал годом повсеместного онлайна, необходимо, чтобы сами ДК имели к ним доступ.

Она отметила, что люди готовы платить за культуру: доходы от платных услуг составили 986,7 млн рублей, что на 18% ниже, чем в 2019-м, по сути, на уровне 2018 года, что в контексте пандемии — нормальный результат. Посещаемость в соответствии с целевым показателем национального проекта «Культура» составила 80,2%, при том что средний показатель по России — 35%.

При этом от ограничительных мер в республике серьезно пострадали негосударственные организации — кинотеатры, народные промыслы. Они не смогли получить помощь из-за неправильного указания вида деятельности, и уточнение этого критерия продолжится в 2021 году.

Филармония станет продюсерским центром?

Успешным признан опыт грантовой поддержки произведений, созданных к столетию ТАССР. Аюпова предложила продолжить работу в рамках госзаказа. Также она отметила, что в этом году все ансамбли и оркестры на балансе республики должны будут увеличить долю сольных выступлений:



— Нельзя превращать коллективы в банкетные. Если оркестр не ведет концертную деятельность, начинается стагнация, — заметила Ирада Аюпова.



Глава Минкульта предложила создать единый продюсерский центр национальной культуры для продвижения коллективов. Фото: nabchelny.ru

Глава Минкульта предложила создать единый продюсерский центр национальной культуры для продвижения коллективов, с трибуны обратившись к директору филармонии Кадиму Нуруллину, с которым уже обсуждался этот вопрос: «Это ваше приоритетное направление». Согласно диаграмме на экране, коэффициент месячной выработки ансамбля фольклорной музыки РТ равнялся 0,83.

Продолжая тему народной музыки, Аюпова предложила создать для школ искусств курсы по гуслям и кураю. Дошла очередь и до журналистов — в ближайшие недели появится положение конкурса для авторов, пишущих о культуре.

Очевидно, что значительная часть планов в рамках Года родных языков в Татарстане будет озвучена позже, в частности в понедельник пройдет пресс-конференция, посвященная этому событию. Один из ее спикеров, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев, выступил на коллегии.

По его словам, в 2021-м организация планирует провести фестиваль «Поэзии чарующие строки», фестиваль хоров и пленэр «Родные просторы». Закрывавший коллегию председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, хотя и спешил (вместо вертолета по погодным условиям ему нужно было добраться до Казани на наземном транспорте), в 40-минутной речи упомянул и свои претензии к Ассамблее:



— Я посмотрю работу воскресной школы. 48 классов. Рособрнадзор нам сказал подтянуть уровень. Надо так сделать, чтобы дети смогли сохранить свой язык.



Глава парламента вспомнил, как, будучи председателем Ассамблеи, занимался распределением времени для уроков, и очередь дошла до ассирийцев. «А потом встает, такой же как я, дедушка: «А как же мы, ассирийцы». Я сделал ошибку, сказал: «Вас же немного». Тогда его ровесник отметил, что у него нет права запрещать получать детям знания на родном языке. Но наполняемость там слабоватая», — выразил свое мнение по поводу языкового обучения Мухаметшин.

Ильгиз Зайниев озвучил предложение по продвижению театрального материала: его организация готова отдать готовый продукт, как франшизу. Фото: Илья Репин

Единственным, кто полноценно выступил на коллегии по-татарски, стал главный режиссер театра «Экият» Ильгиз Зайниев, который озвучил предложение по продвижению театрального материала: его организация готова отдать готовый продукт как франшизу — спектакль для детей «Тыпырдык». Челнинские коллеги уже этим вариантом воспользовались.

Экскурсовод, аспирант кафедры всеобщей истории ИМО КФУ, стипендиат Министерства культуры Наиля Ханбекова рассказала о своей диссертации, в рамках которого изучила, о чем рассказывали ее коллеги в 80-х, и есть ли у них общее с нынешними экскурсиями. Если до распада СССР Казань была связана с Лениным и университетом, то в 2005-м, к примеру, про нее говорили, как про столицу суверенной республики, Казанское ханство. Председатель Госсовета РТ предложил, чтобы подобные исследования проводились даже на уровне дипломных работ: «Нам интересно, как студенты института культуры смогут исследовать работу сферы культуры и представить рекомендации».

Ханбекова работает с институтом городских исследований «Тамга», который занимается изучением городской идентичности. Аюпова пообещала, что в этом году такое исследование будет проводиться в Нижнекамске.

Завершал коллегию Фарид Мухаметшин, который успел в своей речи похвалить работников медицины, указать, что никакой онлайн не заменит живого общения («Сагынып бетте кешеләр», «Соскучились люди»), но также отметить, что Год родных языков станет периодом, когда «мы максимально загрузим наши площадки для проведения этой большой системой работы». Отметив, что многие работники культуры находятся в предпенсионном возрасте, призвал министерство расширить и арсенал работ, и число людей, которые смогут продолжить заниматься любимым делом в том же доме культуры, «чтобы после семи вечера на нем не вешали амбарный замок».

Фарид Мухаметшин призвал министерство расширить и арсенал работ, и число людей, которые смогут продолжить заниматься любимым делом в том же доме культуры, «чтобы после семи вечера на нем не вешали амбарный замок». Фото: gossov.tatarstan.ru

Также он сообщил, что на встречах с редакторами изданий добился того, что о заведующих, преподавателях, музыкантах, организаторах будут больше говорить в СМИ. Вероятно, самым большим кейсом в этой области должен стать слет работников культуры, который планируется провести в этом году.

