Депутаты подняли вопрос о переводе стрелок

На ХХ заседании в Госсовете Татарстана обсудили проблемы в строительстве, инвестиции в сети, рост коммуналки и перевод стрелок

На XX заседании Госсовет Татарстана рассматривал отчет правительства. Премьер-министр республики Алексей Песошин выразил обеспокоенность перспективами строительного комплекса республики, приподнял завесу над расходами бюджета в 2026 году и объяснил, почему официально заявленный рост тарифов на ЖКУ не бьется с суммами в счетах-фактурах, которые получают жители республики. А депутат Альберт Ягудин (фракция КПРФ) сделал несколько ярких заявлений — среди которых предложение сдвинуть стрелки часов в республике на 2 часа вперед. Подробности о заседании — в материале «Реального времени».

«Важно, чтобы объекты строились с учетом реальной потребности»

С докладом о ходе реализации и эффективности государственных программ выступил сегодня на XX заседании Госсовета Татарстана премьер-министр Алексей Песошин. Он отметил, что «имеющиеся ресурсы были сконцентрированы на приоритетных направлениях социально-экономического развития республики и в результате, несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась».

Говоря о ключевых результатах и задачах деятельности правительства, Песошин указал на очевидные проблемы в строительном комплексе:

— В республике сохраняется высокий объем строительных работ, введено более 3,5 млн квадратных метров жилья, план на 2026 год — 3,75 млн. Приоритетная задача — обеспечить доступность жилья, потому что в условиях снижения рождаемости именно жилищная политика должна работать как один из инструментов семейной политики. Рост стоимости строительных материалов на фоне высокой ключевой ставки и изменения условий ипотечных программ требуют повышенного внимания к вопросам сбалансированности объемов жилищного строительства и платежеспособного спроса, чтобы не допустить накопления нереализованного жилья и банкротства строительных компаний. Тревожные сигналы в этом направлении есть.

Плана по установлению такого баланса глава правительства республики не озвучил, сказал лишь, что «важно продолжить работу по поиску снижения издержек застройщиков и ускорению запуска проектов». Также он призвал усилить контроль в индивидуальном жилищном строительстве «с учетом имеющихся фактов действия недобросовестных застройщиков».

— Текущая ситуация, напряженное исполнение имеющего дефицит бюджета требуют от нас жесткой бюджетной дисциплины, чтобы обеспечить абсолютное финансирование первоочередных и социально значимых обязательств, — подчеркнул Песошин.

Он рассказал, что в рамках нацпроектов и республиканских программ в 2025 году построено и капитально отремонтировано 3 910 объектов социальной и культурной сферы общей стоимостью 166,1 млрд рублей, и важно, чтобы объекты строились и включались в программы ремонта с учетом реальной потребности в них.

В планах 2026 года, сказал Алексей Песошин, построить и капитально отремонтировать 3 565 объектов, на эти цели запланировано направить 146,5 млрд рублей.

Почему дорожает коммуналка



— Острым остается вопрос состояния коммунальной инфраструктуры, убыточности предприятий и дефицита квалифицированных кадров, особенно в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении, — подчеркнул он. — Этот вопрос тесно связан в целом с повышением качества услуг ЖКХ, что, безусловно, сказывается на уровне тарифов.

И сообщил, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2026 году, наряду со средствами инвестпрограмм ресурсных организаций, которые увеличились почти на 4 млрд, будет направлено бюджетное финансирование в объеме 12,6 миллиарда.

По завершении доклада Николай Атласов (замруководителя фракции КПРФ, — прим. ред.) спросил премьер-министра, как вышло, что согласно распоряжению правительства РФ индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по Татарстану с 1 января 2026 года составил 1,7%, а в реальности население республики в феврале получило счета, в которых рост стоимости ЖКУ составил 30—40%.

— С 1 октября запланирован рост на 13,4%, — напомнил он. — Какие системные меры будут приняты, чтобы воспрепятствовать начислениям, которые не укладываются в нормативные документы правительства РФ и РТ, и как нам реагировать на повышение тарифов?

Глава правительства республики в ответ напомнил, что повышение тарифов — необходимая мера, которая «должна как обеспечить возможность безаварийного прохождения осенне-зимнего отопительного периода, так и обеспечить всех необходимыми ресурсами», а потом дал объяснение:

— Тарифы с 1 января повысились ровно на 1,7%. Другое дело, что плата граждан зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. Если сопоставить эти вещи, то… Все познается в сравнении. Каждую платежку мы проверяли, проводили балансовые комиссии, часть неправомерно начисленных денег вернули населению, но там, где были обоснованные затраты, они, конечно, сохранились.

Время, вперед!



Удавшимся во всех отношениях бенефисом можно считать выступление на сессии депутата Альберта Ягудина, который предложил сдвинуть время в Татарстане на два часа вперед, увеличив продолжительность светлого времени суток, которое жители республики могут использовать для своих дел:

— В апреле 2024 года я уже выступал с этой темой в этом зале и обращал внимание на несоответствие времени в Татарстане реальному ритму жизни республики. Тогда нас не поддержали, но вопрос не снят, и сегодня я вновь прошу вернуться к нему с позиций здравого смысла и интересов жителей и объективных данных.

Ягудин напомнил, что летом в Казани рассвет наступает около 3 часов ночи, а закат — в 20:22, из-за чего светлая часть дня используется нерационально, а соседи живут не по московскому времени: Башкортостан и Оренбургская область сдвинули стрелки на 2 часа, Удмуртия, Самарская и Ульяновская области — на час.

Он также указал на возможность экономии энергии с сезонным переводом стрелок, который мог бы, по оценкам ряда экспертов, обеспечить экономию до 2,5 млрд кВт·ч в год, а в денежном выражении — до 1 млрд рублей. Также Ягудин отметил важность смещения светового дня к активному времени жителей и полноценного сна для здоровья населения.

А в заключение предложил вынести вопрос о переводе часов в Татарстане на 2 часа вперед на всенародный референдум.

Зал на предложения не отреагировал, и народный избранник перешел к другим вопросам.

Деньги на укрытия

Далее Альберт Ягудин напомнил, что говорил о безобразном состоянии подвалов и укрытий еще в 2022 году, и возмутился:

— Тогда Кабмин РТ отчитался: 71% защитных сооружений формально готовы или ограниченно готовы, но укрыться в них могли лишь 4% населения республики. Прошло время, ситуация не улучшилась. По свежим данным Минземимущества (от февраля 2026 года), из 838 бомбоубежищ только 443, а это 53%, приведены в нормативное состояние. Остальные 395 закрыты на висячие замки, многие затоплены, захламлены, без света, воды и вентиляции. Таблички «убежище» аккуратно висят по подъездам, но внутрь не попасть. Ответственных лиц нет, оборудование отсутствует полностью. Это касается подвалов жилых домов — основной защиты для 90% татарстанцев.

Также Ягудин напомнил, что по поручению раиса Татарстана реконструкция региональной автоматизированной системы оповещения была начата в сентябре 2023 года, но сроки ее исполнения растянулись до 2028-го, что недопустимо долго.

— Ремонт одного убежища обходится в 6 млн руб., федеральных субсидий нет, муниципалитеты не справляются с нагрузкой. Полноценная эвакуация школ, предприятий, городов, малых населенных пунктов по-прежнему не проводится. Планы гражданской обороны пылятся на полках чиновников, не реализуются на местах.

Платная «дорога жизни»



Он поднял и еще один болезненный для жителей республики вопрос — транспортной безопасности для городов Закамья. С 31 декабря 2025 года, напомнил депутат, введена плата за обход Нижнекамска и Набережных Челнов по трассе М-12 «Восток» в размере 278 рублей. Эту сумму люди фактически платят за расстояние в 18 км — от Нижнего Афанасово до М-7, хотя фиксированный тариф берется за полный участок в 46 км до Бегишево.

— Дорога построена на бюджетные деньги налогоплательщиков, но теперь жители платят за нее в три раза дороже, чем в среднем по стране! — констатировал Ягудин. — Альтернатива — аварийный мост через Камскую ГЭС в Набережных Челнах, который ремонтируют годами, объезд через него удлиняет путь до 92 км. Петиция с более чем 6 000 подписей требует установить бесплатный проезд для автомобилей с номерами 16-го, 116-го и 716-го региона.

В завершение выступления депутата и. о. спикера Марат Ахметов сказал, что в части перевода времени вопрос очень сложный, но «в части остальных заявлений — они поистине народные и воспринимаются полностью».