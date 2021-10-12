«Был настоящим патриотом, боролся, чтобы у родного народа были равные права»

Как провожали полковника татарского суверенитета — Казань попрощалась с Фандасом Сафиуллиным

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани проводили в последний путь известного общественного и политического деятеля Фандаса Сафиуллина. Экс-депутат Госдумы, бывший парламентарий Госсовета РТ был одним из символов национального движения республики. Прощание состоялось у мечети Марджани, где собралось много людей. В речах пришедших нашлось место и воспоминаниям, и воззваниям, и удивлениям, так что он чуть было не перерос в митинг. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Что общего у Фандаса Сафиуллина и Садри Максуди



Фандас Сафиуллин родился в деревне Мальбагуш Азнакаевского района, учился в Саратовском танковом училище, окончил философский факультет Белорусского государственного университета, а в 1988 вышел в отставку в звании полковника. В 1990 году он стал народным депутатом Верховного Совета ТАССР, в 1995-м — депутатом Государственного совета Татарстана, в 1999-м был избран в Госдуму РФ третьего созыва. В СМИ последний раз Сафиуллина упоминали, когда он подписал обращение к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой включить Хәтер көне в Календарь памятных дат РТ.

Фандас Сафиуллин умер 10 октября, ему было 85 лет. На прошлой неделе он оказался в РКБ с диагнозом «коронавирус», скончался в реанимации со значительным поражением легких. Его жена Разина также лежит в РКБ, с тем же заболеванием.

Незадолго до полудня у мечети собралось достаточно много людей, практически все — старшего поколения. Из молодых, тех, кто пришелся проститься — поэт Рузаль Мухаметшин, историк Ильнар Гарифуллин, председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова. Блок чиновников и других официальных лиц представляют депутаты Марат Ахметов, Лилия Маврина, Римма Ратникова, Рамиль Тухватуллин, Ркаиль Зайдулла, гендиректор ТНВ и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов. Отзвучал полуденный намаз (его посвятили жертвам мензелинской трагедии). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сел рядом с каллиграфом Назипом Наккашем. Среди писателей выделялись Рабит Батулла и Газинур Морат.

Незадолго до полудня у мечети собралось достаточно много людей, практически все — старшего поколения

Многие разговоры — о вирусе. Вот бабушка вручает ровеснику пакет с масками со словами — такому парню без маски ходить не годится. Писатель и журналист Вахит Имамов делится размышлениями об исторической роли Сафиуллина. Он сравнивает его с Садри Максуди, депутатом Второй Государственной думы от Казанской губернии:

— Он сто раз выступал с трибуны и защищал интересы татарского народа. Он добился закона, что русский язык в национальных классах в начальных классах не допускал — дети должны были сначала изучать азбуку на родном языке, а потом, с пятого класса, переходить на русский. Мусульмане не имели права выступать в войнах с мусульманами, этот закон был принят. Вот образец депутатской работы. Фандас был единственным в Думе, кто выступал в защиту татарского народа, против того, чтобы атомные отходы были захоронены на территории России...

Глава Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла берет на себя роль модератора и начинает говорить без микрофона, его принесут через пару минут:

— Есть люди, которые притворяются патриотами, а он был настоящим, он боролся за то, чтобы у его родного народа были права, равные с другими народами, — говорит Зайдулла, отмечая, что Сафиуллин участвовал в самых судьбоносных событиях республики, включая написание декларации о независимости и новой Конституции.

Фарид Мухаметшин кладет цветы рядом с телом, через пару минут начинает говорить по-русски

Фарид Мухаметшин кладет цветы рядом с телом, через пару минут начинает говорить по-русски:

— Дорогие друзья, многонациональная Республика Татарстан в новейшей истории развития обязана таким людям, как человек, с которым мы сегодня прощаемся.

— Пусть по-татарски говорит! — негромко, но отчетливо слышится из толпы.

— И по-татарски могу! Только по-чувашски не могу. Фандас абый нас научил говорить на родном языке, — отвечает Фарид Хайруллович и продолжает, иногда поглядывая в сторону спорящего:

— Вспоминая Фандаса Шакировича, скажу, что я сам ему сильно благодарен. Мы во многих вопросах не могли согласиться друг с другом. Он резко высказывался по многим проблемам, заботясь о народе, традициях. Когда был избран в Москву, я сколько с ним встречался: как поднимем эту тему, наши русские братья так не поймут, ты, Фандас абый, умеешь говорить, в этот день по этому закону твое выступление будет очень уместным. Он умел услышать.

«Я прожил 85 лет. Меня моя жизнь не интересует, меня интересует только судьба моего народа», — цитирует Валеев учителя

«Меня моя жизнь не интересует, меня интересует только судьба моего народа»



— Четко говоря, 12 октября — это День памяти, Хәтер көне, — делает вывод в перерыве Зайдулла. — И на этот день он своей смертью собрал нас.

— В последний раз я с ним встречался 24 сентября, — говорит поэт Разиль Валеев, который одним из первых сообщил в соцсетях о смерти Сафиуллина. — До этого мы хотя бы по телефону общались каждую неделю, каждый день. Честно говоря — он мой учитель, я у него много чему научился. Он был человеком, показывающим путь. Даже в самые тяжелые времена он выходил, говорил — и его слушали. Потому он никогда не говорил эмоциями, он умел говорить с доказательствами, был подготовленным политиком.

«Я прожил 85 лет. Меня моя жизнь не интересует, меня интересует только судьба моего народа», — цитирует Валеев учителя.

— Он был для всех примером, — говорит историк Индус Тагиров. Мы были вместе — во время референдума, декларации, противоборства с Москвой, соглашения. Он всегда говорил свое слово, не боясь.

— Сколько будет существовать татарский народ — столько он и будет в нашей памяти. А татарский народ никогда не закончится, — делает вывод академик, а потом обращается к покойному, — Друг мой, ты всегда был с нами, всегда советовались с тобой мы, пусть место твое будет в раю, прощай, прощай!

«Он был для всех примером», — говорит историк Индус Тагиров

Один из сыновей покойного, Рустем Сафиуллин, говорит только на русском:

— Мы, дети, я и мой брат — всегда были как за каменной стеной, до этого в нашей жизни не было потрясений, не было потерь. Что хочу сказать? Там, где Фандас Сафиуллин, все не бывает по протоколу, скажу, что думаю, возможно, будет интересно.

Речь сына Сафиуллина оказывается самой продолжительной и не совсем посвященной памяти отца, с фразами вроде: «Сейчас война ведется в глобальном масштабе. Мы знаем о заявлениях мировых лидеров, они все известные — о сокращении численности населения». Он говорит об учениях Роспотребнадзора и ВОЗ, женщинах, которые против них протестовали, и критикует врачей, которые «скрывают число заболевших».

Зайдулла напоминает ему, что у панихиды есть свой формат. На его фоне даже председатель Всетатарского общественного центра Фарит Закиев ограничивается лишь заверениями, что все, за что боролся Фандас Сафиуллин, сбудется — включая национальный университет и сохранение института президентства:

— Вот человек прожил более 80 лет. А сколько в нем сил, в военном человеке? Вот это я понять не мог, — удивляется Закиев.

Все это время на детской площадке, расположенной у мечети, играет ребенок, кто-то из взрослых пытается намекнуть ему, что надо вести себя тихо. Другие замечают — пусть играет, пусть продолжается жизнь.

Фандаса Сафиуллина похоронили на кладбище «Курган».

1 / 45 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов