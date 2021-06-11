Бюджет Татарстана за 2020 год исполнен с дефицитом почти в 23,6 млрд
Закон РТ «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2020 год» приняли сегодня депутаты Госсовета сразу в первом и третьем чтении.
В окончательной редакции Закона о бюджете доходы были утверждены в объеме 292,7 млрд рублей, расходы — 324,75 млрд, дефицит бюджета составил почти 32,05 млрд. Согласно Отчету об исполнении бюджета, доходы поступили в объеме 293,39 млрд рублей, расходы — почти 317 млрд, дефицит — 23,58 млрд. Превышение доходов над расходами закрыто за счет остатков на счетах и экономии финансовых средств.
Налоговые доходы за «ковидный» год составили 199,94 млрд рублей — 101,3% от утвержденного показателя. Наибольшие налоговые поступления обеспечили налог на прибыль организаций — 32,3% и налог на доходы физических лиц — 29%.
По сравнению с 2019 годом объем налоговых доходов бюджета уменьшился на почти на 39,3 млрд рублей (на 16,4%). Поступления по налогу на прибыль организаций снизились на 46,52 млрд, при этом поступления по налогу на доходы физлиц выросли на 2,4 млрд.ЭкономикаБюджетФинансыВластьОбщество Татарстан Государственный Совет РТ
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