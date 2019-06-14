Альберт Фахрутдинов вывезет свою стройиндустрию из Казани ради жилья и ТЦ

«Казанский маслоэкстрационный завод» не рад потенциальному соседству с заводом ЖБИ

Фото: Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», строительная империя депутата Госсовета РТ Альберта Фахрутдинова готовится съехать из центральной части Казани, освобождая золотые земли от затухающих заводов ЖБИ и «Кулонэнергомаша» под будущие девелоперские проекты — вероятно, жилого комплекса и торгового центра. Общий объем инвестиций может превысить миллиард рублей. Однако в обоих случаях есть загвоздки: против вынесения железобетонных мощностей в экологически чистый Лаишевский район РТ выступил потенциальный сосед «Казанский маслоэкстрационный завод» ГК «Нэфис». А для строительства ТЦ пока не хватает земли под парковку.

Заводу ЖБИ не место в центре города

Известный строительный магнат в области производства сборных железобетонных конструкций и изделий Альберт Фахрутдинов закрывает собственные производства в Казани. Возможно, этим летом он перенесет из Казани в Лаишево два крупных завода татарстанской стройиндустрии — ООО «Завод ЖБИ «Кулонстрой» мощностью около 30 тысяч кубометров в год и его технологического партнера «Кулонэнергомаш», специализирующегося на поставках специального оборудования для бетонных смесителей, кирпичных заводов и других строительных узлов. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказал сам глава холдинговой компании «Кулон» и депутат Госсовета Альберт Фахрутдинов. «Вы знаете, в строительном бизнесе дела обстоят пока не сильно хорошо, — заявил он, отвечая на вопрос «Реального времени», чем закончились неоднократные попытки продать завод ЖБИ через «Авито». — Железобетонный завод выставили на продажу не для того, чтобы продать (предприятие как бизнес, — прим. ред.). Мы его хотели продать, чтобы освободить территорию в центре города», — пояснил он.

Владелец одного крупнейших предприятий татарстанской стройиндустрии убежден, что мощный завод ЖБИ не должен, как он выразился, «шуметь и пылить» в центре города. «Вы же знаете, что где находится улица Гвардейская (нынешнее месторасположение завода ЖБИ — прим. ред.). — Это место, мягко говоря, не самое удачное: шумит, пылит, дымит! Ну завод есть завод», — рассуждал он. Но счел важным напомнить, что такая неудобная локация сложилась исторически. «В советское время он был построен как ЖБИ известного строительного треста «Татнефтепроводстрой». В то время, может быть, это было как-то оправданно. Он располагался не в центре, а сейчас кругом жилье, — сказал Фахрутдинов, дав понять, что расположение бетонных заводов внутри жилых массивов вредит горожанам.

Завод ЖБИ «Кулонстрой» мощностью около 30 тысяч кубометров в год и его технологического партнера «Кулонэнергомаш» собираются перенести из Казани в Лаишево. Фото vk.com/culonenergomash

— Главная причина переселения в том, что он занимает неудобное место в центре Казани, — подчеркнул Фахрутдинов. В какой мере готовящийся переезд является добровольным или вынужденным, основатель строительного холдинга говорить не стал. Официального подтверждения о том, что татарстанское управление Роспотребнадзора могло бы своим предписанием подтолкнуть переезд из Казани, не нашлось.

Неудачные попытки

Напомним, объявления о выставлении на продажу комплекса завода ЖБИ со вспомогательными цехами и землей на улице Гвардейской, 53 дважды вывешивались на популярной доске объявлений «Авито». В первый раз заявка была сделана в конце 2017 года, но была снята, а затем вновь появилась в мае 2019 года. За это время цена слегка скорректировалась в сторону понижения: с 920 млн рублей до 895 млн рублей. За эту цену продавец готов был продать и сам завод, и почти 6 гектаров земли. Хотя в объявлении давались другие характеристики: один земельный участок с производственной базой в 44 тыс. кв. м и его придаток в 390 кв. м.

В разговоре с «Реальным временем» Альберт Фахрутдинов признал, что найти покупателей активов за эти деньги у него не получилось. «Я хотел продать землю, но желающих не нашлось, — без всякого сожаления сказал он. — Я назвал хорошую цену на «Авито», но им [потенциальным покупателям] все равно не понравилось, — рассмеялся он. — А если всерьез, то мы экономически подсчитали эту сумму, исходя из того, сколько квадратных метров можно возвести на этом участке». Торговаться ниже он не захотел.

Вперед, в Лаишево

Оставшись при своем, татарстанский строительный магнат принял решение вывезти вредное производство завода ЖБИ за пределы города. «Мы уже приобрели территорию куда его перенесем, — заявил он. — Это будет Лаишевский район РТ».

Мощность завода после переезда, скорее всего, окажется меньше прежней. «Конечно, ЖБИ-конструкции пользуются спросом, но не так, как в 2007—2008 годах, — отметил он падение рынка. — В республике осталось около 6—7 крупных заводов ЖБИ, а мелких еще много», — посетовал он на высокую конкуренцию в этом сегменте. Альберт Фахрутдинов сообщил, что будущая площадь завода составит около 3 гектаров. Сюда также будет перенесен завод сына его «Кулонэнергомаш». «Его тоже нельзя оставлять. Будем убирать вместе с заводом ЖБИ», — заметил в ходе разговора Альберт Фахрутдинов.

Земельный участок под строительство выбран, но пока не выкуплен. «Земельный отвод есть, но пока не купили», — уклончиво отметил он.

«Я хотел продать землю, но желающих не нашлось», — говорит Альберт Фахрутдинов

«Нэфис» против «Кулона»

Впрочем, скорому переезду «Кулона» в Лаишево мешает легкое сопротивление ГК «Нэфис». Как рассказали источники, знакомые с ситуацией, будущее бетонное производство может оказаться поблизости с «Казанским маслоэкстрационным заводом», чье руководство оказалось в шоке от бетонного натиска Фахрутдинова.

«Там есть вопросы по земле, — рассказал собеседник «Реального времени». — Казанский МЭЗ относится к категории предприятий пищевой отрасли, а значит, у него свой радиус санитарной зоны в 300 метров. Да, он препятствует тому, чтобы ЖБИ переносили к ним», — рассказал он.

Исполнительный директор «Кулонэнергомаша» подтвердил, что местом дислокации будущего завода будет Лаишево. «Краем уха слышал, что такие вопросы стоят, но конкретно мы не обсуждали, куда мы переезжаем. Чтобы переезжать должен быть проект — в чистое поле со своим технологическим оборудованием не можем выехать», — отметил он. В свою очередь Казанский МЭЗ сообщил, что не располагает подобными данными. В пресс-службе управления Роспотребнадзора подтвердили, что санитарный кордон должен быть не менее 300 метров по окружности всего предприятия.

Санитарный кордон в 300 метров

«Согласно классификации санитарных правил, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» производство железобетонных изделий (ЖБК, ЖБИ), промышленные объекты по производству бетона и бетонных изделий, домостроительные комбинаты относятся к объектам 3-го класса с 300-метровой санитарно-защитной зоной. В соответствии с требованиями п. 5 «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (утв. Постановлением правительства РФ №222 от 03.03.2018) в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции».

Будущее бетонное производство может оказаться поблизости с «Казанским маслоэкстрационным заводом». Фото Максима Платонова

Как говорится в пояснении, застройщик не позднее чем за 30 дней до дня направления заявления о выдаче разрешения на строительство должен предоставить в Роспотребнадзор заявление об установлении или изменении санитарно-защитной зоны.

В пресс-службе администрации Лаишевского района подтвердили, что проект переноса казанского завода ЖБИ есть, но поскольку сделка о приобретении земельного участка проходит с частным лицом, отказались от комментариев. Альберт Фахрутдинов подтвердил, что не подавал заявления о землеотводе через исполком.

Что построят на Гвардейской, 53

От того, насколько быстро «Кулону» удастся урегулировать спорные моменты с ГК «Нэфис», зависят и сроки переноса заводов. По словам Альберта Фахрутдинова, на освобождающихся от ЖБИ землях жилой комплекс не построить, но они вполне пригодятся для посадки на них очередного торгово-развлекательного комплекса. «Это все-таки не жилье, а торговый центр. Оттуда дорога идет на Горки, снизу поднимается со стороны Павлюхина, проходит также железная дорога. Этот участок со всех сторон окружен дорогами, на этом участке жилье никак не построишь. Этот участок предназначен только для развлекательного или торгового центра», — рассуждает он. Глава холдинговой компании сообщил, что в тандеме с остальными инвесторами московской консалтинговой компанией разрабатывается концепция ТРК, но итогового решения пока нет. Чтобы его реализовать в соответствии с новыми требованиями, необходимо иметь свободный участок больше тех 6 гектаров, которые остаются после завода. По его словам, сейчас будут вестись переговоры с собственниками остальных прилегающих объектов. «Надо понять, что будем строить здесь до конца», — мучается в сомнениях Альберт Фахрутдинов.



Зато более счастливой оказалась судьба участка под «Кулонэнергомашем» на улице Аделя Кутуя. «Разрабатываем на 32 тысячи кв. м, но я думаю, что будем запускать в следующем году», — пообещал он. Точного его содержания он не раскрыл, но, скорее всего, речь идет о жилом комплексе.

По словам Альберта Фахрутдинова, на освобождающихся от ЖБИ землях жилой комплекс не построить, но он вполне пригодится для посадки на нем очередного торгово-развлекательного комплекса

Когда же бетонное переселение произойдет? «Я думаю, что это случится все-таки в следующем году, в этом вряд ли успеем. Надо понять, что стоить», — ответил в заключение беседы глава «Кулона».