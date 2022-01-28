«Не можем говорить о высокой открытости региональных парламентов»: Госсовет Татарстана ниже Самары и Марий Эл

Почему Госсовет РТ занял лишь 21-е место среди региональных законодательных органов — объясняют авторы исследования

Скромное 21-е место занял Госсовет Татарстана в итоговом рейтинге открытости региональных законодательных органов власти. Доклад «Парламент на ладони» подготовили специалисты Экспертного института социальных исследований Александр Пугачев и Кирилл Страхов. «Ни один из парламентов не достиг максимального балла», — объяснили невысокие позиции татарстанских законодателей авторы исследования. Специалисты оценивали парламенты всех субъектов России по принципам открытости законотворческой работы, принятия решений, обратной связи с гражданами, социальной доступности и другим критериям. Кто обошел республику в этих вопросах — подробности в материале «Реального времени».

Парламент Татарстана — можно прозрачнее

«Парламент на ладони» — публичный рейтинг открытости работы законодательных органов власти в субъектах России. Специалисты Экспертного института социальных исследований составляют этот доклад второй год подряд, и по сравнению с первым — позиции татарстанских парламентариев в нем значительно улучшились, хотя и все еще далеки от лучших.

В этот раз по большинству критериев рейтинга: открытости законотворческой работы, принятию решений, обратной связи с гражданами и так далее — Госсовет Татарстана попал лишь в третью десятку — 21-е место и 63 балла. В первом исследовании республиканский парламент был и вовсе на 68-м месте и набрал чуть больше 58 баллов.

Победителями же рейтинга стали Самарская область — 80,94 балла (1-е место), Москва — 79,53 балла (2-е место) и Карелия — 76,31 балла (3-е место). Даже по Приволжскому округу, где во многих других рейтингах наша республика по традиции лидирует, в этом исследовании Татарстан занял лишь пятую строчку. Помимо самарских законодателей, как в ПФО, так и в итоговом рейтинге, республику обошли Марий Эл (2-е место в ПФО и 13-е по России, 65,81 балла), Ульяновская (3-е место в ПФО и 14-е в России, 65,77 балла) и Кировская (4-е место в ПФО и 18-е в России, 64 балла) области.

Победителем рейтинга стала Самарская область — 80,94 балла (1-е место). Фото: samregion.ru

В аутсайдерах по округу оказались парламентарии Пермского края (48,64), Башкортостана (46,63) и Оренбургской области (38,9). По России — Калмыкия (33,31), Чукотский автономный округ (30,63) и Тыва (24,61).

Как же составлялся рейтинг? Для оценки открытости принятия решений, например, авторы исследования исходили из наличия: прямой трансляции и доступности архива видеозаписей пленарных заседаний в интернете, публикации поименных результатов голосования депутатов по вопросам повестки дня и стенограмм пленарных заседаний на официальном сайте парламента, предварительной публикации проекта повестки дня пленарного заседания на сайте, наличия прямой трансляции заседаний комитетов и комиссий в интернете, доступности архива видеозаписей их заседаний.

Госсовет Татарстана в этой категории набрал три балла за наличие трансляций пленарных заседаний в интернете, публикацию стенограмм и проектов повестки дня.

По активности законотворческой работы парламентарии Татарстана также получили три балла из пяти возможных. Плюсы авторы исследования поставили за предварительную публикацию на официальном сайте парламента документов, внесенных на рассмотрение, информацию о стадиях рассмотрения внесенных документов и публикацию принятых документов. Двух баллов в этой категории Госсовет Татарстана не досчитался из-за отсутствия публикаций внесенных и принятых документов на своем сайте в машиночитаемом виде (с возможностью поиска по тексту и копирования текста).

Госсовет РТ набрал три балла за наличие трансляций пленарных заседаний в интернете, публикацию стенограмм и проектов повестки дня. Фото: rt.rbc.ru

Долго и неудобно

Связаться с Госсоветом Татарстана, как выяснилось по результатам исследования, проще всего с помощью электронной формы на сайте парламента. По этому показателю законодатели республики заняли 9-е место в стране. По скорости ответа по электронной почте ситуация несколько хуже — здесь Госсовет оказался лишь на 39-м месте. Телефонные звонки оказались самым неэффективным способом взаимодействия с парламентом, здесь Татарстан занял позиции с 48-й по 64-ю.

По работе в социальных сетях и доступности информации о времени приема депутатов Госсовет Татарстана оказался в середине списка, разделив места с 34-го по 47-е. По оценке гарантий равенства политических партий, представленных в региональных парламентах, республиканский законодательный орган занял 7-е место, а по предоставленному времени в региональном радиоэфире — 3-е.

Абсолютным аутсайдером Госсовет Татарстана стал по внутренней открытости парламента. В этом рейтинге татарстанские парламентарии разделили последние, 84—85-ю, строчки с Калининградской областной Думой. Авторы исследования поставили ноль баллов татарстанскому парламенту за отсутствие представительства разных фракций в руководстве парламента (председатель, заместитель председателя), среди председателей комитетов и комиссий, а также отсутствие в регламенте специально отведенного времени для заявлений парламентских фракций.

Авторы исследования проанализировали и «цену открытости», понимая, что многие из оцененных критериев требуют определенных вложений. По показателям эффективности Государственный совет Татарстана занял 9-е место и попал в список «открытых и недорогих» парламентов. В абсолютных цифрах, по подсчетам авторов исследования, парламент республики обходится в 120 рублей 70 копеек на одного избирателя. Для сравнения, Дума Чукотского автономного округа стоит 4 961 рубль 60 копеек на избирателя.

В абсолютных цифрах, по подсчетам авторов исследования, парламент республики обходится в 120 рублей 70 копеек на одного избирателя. Фото: Роман Хасаев

«Ни один из парламентов не достиг максимального балла»

Один из авторов исследования, политолог Александр Пугачев, в беседе с «Реальным временем» подчеркнул, что несмотря на позитивную оценку парламентов некоторых регионов, в целом по уровню открытости они уступают Государственной Думе и Совету Федерации:

— Парламенты Приволжского федерального округа заслуживают довольно пристального внимания, потому что они в целом показывают хорошую практику. Госсовет Татарстана также в числе тех, кто показывает удовлетворительный результат, в сравнении с другими парламентами, даже хороший. Но, по главной гипотезе нашего исследования, мы в целом не можем говорить о высокой открытости региональных парламентов. Ни один из парламентов не достиг максимального балла, о чем мы и пишем в докладе. Никто не достиг модельных показателей, которые показывают нам палаты федерального парламента.

Рост рейтинга Госсовета Татарстана и некоторых других субъектов Приволжского Федерального округа по сравнению с прошлым годом связан с введением в исследование новых критериев, которые были разработаны совместно с преподавателями МГУ и действующими депутатами. В этом году число критериев возросло с 21 до 31, среди новых — «Социальная доступность парламента» и «Внутренняя открытость парламента».

— В рамках проведения экспертного опроса мы разработали данные критерии, которые, на наш взгляд, отражают не только информационную, но и политическую открытость. Приволжский федеральный округ поднялся в рейтинге и потому, что лучшим региональным парламентом оказалась Самарская Дума, и потому, что мы в этом году поменяли критерии. После прошлого исследования мы получили обратную связь от некоторых парламентов, выявили ряд новых критериев. По ним региональные парламенты ПФО и взлетели, — пояснил Пугачев.

Бывший зампредседателя Госсовета Татарстана, а с сентября депутат Госдумы России Татьяна Ларионова попросила время на изучение доклада. Фото: duma.gov.ru

Второй автор доклада «Парламент на ладони» Кирилл Страхов согласен с коллегой:



— Татарстан входит в десятку самых открытых и недорогих для избирателей региональных парламентов страны (120,7 руб. на одного избирателя в 2020 году). Ваш пример доказывает, что открытый характер работы парламента не требует огромных затрат, достаточно воли депутатов быть открытыми и доступными для граждан. В Приволжском округе большая конкуренция среди сильных региональных парламентов: Самара, Марий Эл, Ульяновск, Киров, Удмуртия, Чувашия… Но нынешнее пятое место в Приволжье — ниже потенциала Татарстана, республики с вековыми традициями государственности и парламентаризма. Мы надеемся, что наше исследование поможет депутатам Государственного совета увидеть «узкие места» в своей работе и в наступившем году сделать решительный шаг на лидирующие позиции.

В самом татарстанском парламенте пока не говорят, как относятся к результатам исследования. Накануне утром «Реальное время» обратилось в Государственный совет Татарстана с просьбой прокомментировать оценку республики в публичном рейтинге открытости региональных парламентов. Под конец рабочего дня пресс-секретарь Госсовета РТ Резида Макуева сообщила, что приняла запрос в работу и пообещала отправить комментарий по мере готовности. Бывший зампредседателя Госсовета Татарстана, а с сентября депутат Госдумы России Татьяна Ларионова сообщила, что ранее не была знакома с этим исследованием и попросила время на изучение доклада. Ее комментарий и ответ татарстанского парламента будут опубликованы сразу по получении.