Беды предпринимателей, дефицит детсадов и ремень как наглядное пособие

Фото: Максим Платонов

Бизнес-рекорды пандемии



О роли ремня в воспитании детей, причинах неконкурентоспособности татарстанских товаров на маркетплейсах и размерах прожиточного минимума говорили сегодня на XXVI сессии Государственного совета Республики Татарстан. В повестку дня было включено 24 вопроса, однако, как это обычно и бывает, по предложениям депутатов она выросла на треть.

Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев отчитался перед депутатами за работу, проделанную в период пандемии. Начал с чисел, свидетельствующих о «рекордах», поставленных во время самоизоляции и других ограничительных мер:

— По данным единого реестра ФНС России, в 2020 году зафиксировано снижение числа субъектов МСП в Татарстане на три процента, до 153157. Количество юрлиц при этом сократилось на 2011, индивидуальных предпринимателей — на 2615. Доля МСП в ВРП республики за 9 месяцев 2020 года составила 25,1%.

Фото: tatarstan.ru

Абдулганиев сообщил, что по обращениям в адрес регионального бизнес-омбудсмена татарстанские предприниматели поставили рекорд российского масштаба, переплюнув все регионы:

— Всего в период с 2020 года по февраль 2021 года в адрес уполномоченного поступило 17724 письменных и устных обращений и жалоб от предпринимателей, что в десять раз больше, чем по итогам 2019 года (1786 обращений)… Больше обращений пришло только к бизнес-омбудсмену России Борису Титову.

«Самозанятых не отличают от физлиц!»

В отдельную категорию Фарид Абдулганиев вновь выделил жалобы бизнесменов на банки.

— Самозанятые жалуются на трудности с получением заемных средств… Кредитные учреждения, реализующие меру поддержки «кредит под 0%» или «кредит под 2%», в одностороннем порядке исключают компании из программы и переводят их на кредит под 15%... Самозанятых по-прежнему не отличают от физических лиц! Эта практика может привести к тому, что предприниматели начнут отказываться от взаимодействия с самозанятыми.

Напомним, согласно банковской практике, перечисления в адрес физлиц ограничены и облагаются повышенными комиссиями. Нередко комиссии банков зависят от сумм переводов юрлиц в пользу физлиц и могут достигать заградительных значений. Это существенно ограничивает предпринимательскую инициативу, для развития и легитимизации которой и внедрялся налог на профессиональный доход.

Кроме того, бизнес-омбудсмен рассказал о проблеме отмены Единого налога на вмененный доход, отметив, что «власти республики старались сохранить ЕНВД, обращались в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина, но не нашли понимания со стороны федерального правительства».

— В Татарстане по поручению Рустама Нургалиевича Минниханова была сформирована рабочая группа для подготовки республиканского закона о патентной системе налогообложения… В кратчайшие сроки нам вместе удалось предложить предпринимателям адекватную альтернативу ЕНВД.

Абдулганиев рассказал, что на данный момент в Татарстане выдано уже более 23 тысяч патентов, но отметил, что «после начала действия нового налогового режима выявились и некоторые узкие места» — они требуют внесения в законодательство корректировок:

— Сейчас совместно с экспертами министерств и представителями бизнес-сообщества мы прорабатываем предложения.

Налоговые каникулы как «золотой ключик» для выхода на маркетплейс

— Самая главная проблема для большинства предпринимателей — это падение спроса, — сформулировал еще одну головную боль Фарид Абдулганиев. — 2020 год стал прорывным с точки зрения электронной торговли. В Татарстане зафиксирован десятикратный рост количества продавцов на маркетплейсах. Сейчас уже более пяти тысяч татарстанских поставщиков предлагают свои товары на интернет-площадках и увеличивают доходы. Их выручка приблизилась к 5 млрд рублей. По этим показателям Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе.

Однако в Татарстане не пять, а 150 тысяч действующих субъектов МСП, а доля татарстанских поставщиков на крупнейших электронных площадках выросла, по данным омбудсмена, незначительно. Их продвижение, считает он, замедлилось из-за ряда факторов: сложностей механизма выхода на маркетплейсы, опасения предпринимателей, что их там обманут, и неумения правильно — эффектно — упаковывать свои товары.

Выслушав доклад Абдулганиева, член Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Олег Коробченко заявил, что одна из причин недостаточно успешного продвижения местных производителей на этом рынке кроется в низкой конкурентоспособности в части цен (по сравнению, например, с Китаем). И с ходу предложил Госсовету выйти на федеральный уровень с предложением устроить бизнесу 5-летние налоговые каникулы.

— Если вы сформируете предложения… — откликнулся на идею бизнес-омбудсмен. — Возможно, в этом есть какой-то экономический эффект.

Жалоб меньше, проблемы те же

Полный отчет о проделанной в 2020 году работе детского омбудсмена Ирины Волынец в печатном виде занял 187 страниц. Но в устном выступлении уполномоченного по правам ребенка в Татарстане прозвучали лишь основные, самые «горячие» проблемы.

Ирина Волынец отметила, что хотя число обращений в адрес уполномоченного, по сравнению с 2019 годом, в 2020-м сократилось на 13%, количество обращений по вопросам реализации права детей на образование по-прежнему осталось на первом месте. Львиная доля их приходится, как и прежде, на просьбы о содействии в предоставлении мест в детсаду ребенку до трехлетнего возраста (76 обращений), ребенку старше трехлетнего возраста (74 обращения).

Еще любопытная деталь, которая, возможно, является следствием пандемии и самоизоляции: в 2020 году количество обращений к уполномоченному в связи с конфликтами между участниками образовательного процесса сократилось на 19% (всего их было 107).

Фото: tatarstan.ru

Ремень как правовой регулятор

Отвечая на вопрос депутата Фадбира Сафина, просившего детского омбудсмена выразить позицию «по конкретной ситуации в ЖК «Солнечный город», где не хватает школ и детсадов, нет ни одной детской поликлиники, а на месте, где они могли бы быть еще построены, строится новый жилой дом, Ирина Волынец ответила предложением к депутатам и, надо полагать, правительству республики:

— Я ваше возмущение разделяю не только как уполномоченный по правам ребенка, но и как мама четверых детей… Я считаю, что необходимо ужесточать законодательство в сфере приемки домов, жилых комплексов, и в случае если нет социальной инфраструктуры, просто не подписывать эти акты. Потому что когда нам говорят, что это все потом, то «потом» не наступает очень долго, дети за это время успевают вырасти.

А потом участников заседания развеселил, а детского омбудсмена озадачил депутат Олег Коробченко, который попытался спросить ее о проблеме соблюдения детьми прав и обязанностей, проиллюстрировав сложность достижения баланса примером из собственной жизни.

— Ирина Владимировна, я — отец пятерых детей, я один раз попал в ситуацию, когда они перевернули всю квартиру. Я у них отобрал телефоны, компьютеры, и средний сын мне говорит: «Папа, ты нарушаешь мои права». Я достал ремень и вполне традиционными методами объяснил про мои обязанности. Вот у меня вопрос: в каких судебных делах вы участвуете?.. — конец вопроса многодетного народного избранника заглушил хохот «партера».

— Давайте договоримся, что я сейчас не слышала про ремень, хотя, как мама четверых детей, я вас понимаю. А вообще, бить детей нельзя!

— Я же не сказал, что я бил… Просто достал ремень, и все, — ушел от потенциальной ответственности за нарушение прав ребенка Коробченко.

Ирина Волынец также заявила, что не считает нужным наказывать детей, которые в Заинске подожгли памятник Воину-освободителю. По ее словам, это происшествие — результат недостаточного воспитания со стороны родителей, которые детям не объяснили, что такое вообще памятник, что такое память о героях.

— Поэтому здесь нам нужно бороться не со следствием, а с причиной, работать как с семьями, так и с детьми, со школой.

Волынец пообещала «визит в Заинск» с целью досконально разобраться в ситуации.

«Фактически любой дом может попасть в эту программу»

Председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин представил три законопроекта — «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан», «О внесении изменений в Закон РТ «О градостроительной деятельности» и «Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах…».

Первый законопроект, который предусматривает базовые гарантии жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки (а по сути — при реновации территорий подобно тому, как это уже делается в Москве), был принят депутатами в целом без каких-либо дебатов. Этим законопроектом предусматривается предоставление собственникам жилых помещений равноценного возмещения и равнозначного жилого помещения в том же поселении, городском округе, в котором расположен многоквартирный дом, взамен освобождаемого жилого помещения. По заявлению собственника ему может быть предоставлено другое жилое помещение с зачетом его стоимости. А нанимателям предусмотрено предоставление другого равнозначного жилого помещения, которое по письменному заявлению может быть предоставлено и на праве собственности. При этом за собственниками и нанимателями жилых помещений сохраняется право состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на условиях, определенных жилищным законодательством.

Фото: tatarstan.ru

— Законопроект «О внесении изменений в закон РТ «О градостроительной деятельности в РТ» на девятнадцатом заседании Госсовета был принят в первом чтении, — напомнил Александр Тыгин, но от обсуждения этого документа уклониться не смог.

Дебаты разгорелись вокруг поправок, внесенных депутатами Артемом Прокофьевым и Альмиром Михеевым. Законопроект предусматривает установление предельного срока для проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; определение порядка заключения органами местного самоуправления договора о комплексном развитии территории без проведения торгов; установление критериев многоквартирных домов, расположенных в границах подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки, и другие новшества. Поправки Михеева и Прокофьева были направлены, как указал в ходе обсуждения законопроекта сам Прокофьев, против того, чтобы Кабмин республики мог по своему усмотрению принимать решение о передаче старых домов в государственную или муниципальную собственность. Авторы поправок настаивали на том, чтобы ограничить правительство и закрепить основные условия передачи домов в законе.

— Фактически любой дом может попасть в эту программу! — горячился Артем Прокофьев.

— Мы считаем, что в целях оперативности… эти функции должны быть делегированы Кабмину, — настаивал Тыгин и заверял, что опасения члена фракции КПРФ «беспочвенны».

Депутаты поддержали его со «счетом» 76 против 3.

Также практически единодушно был поддержан проект закона «О внесении изменений в Закон РТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РТ». Поправка к законопроекту, внесенная депутатом Госсовета Рустемом Хасановым, уточняет порядок установления правительством РТ более раннего срока освобождения собственников жилых помещений от уплаты взносов на капитальный ремонт.

Фото: Максим Платонов

Страсти по прожиточному минимуму

Ожидаемую реакцию вызвало выступление министра труда, занятости и социальной защиты Эльмиры Зариповой, представившей в первом чтении законопроекты «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О порядке определения величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Татарстан» и «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан «О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан». Несмотря на то, что по сути эти документы появились лишь вследствие необходимости приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным, депутаты обрушили гневные вопросы на министра.

Единоросс Азат Хамаев принялся выяснять, стыкуются ли сроки установления размеров прожиточного минимума со сроками принятия тарифов на услуги ЖКХ. И был явно разочарован, услышав отрицательный ответ.

— Прожиточный минимум — это вопрос насущный, — включился в обсуждение Артем Прокофьев. — Мы хотели бы обратить внимание, что проблема не только в порядке определения прожиточного минимума, проблема в том, что у нас крайне низкий прожиточный минимум… По нормам Госкомстата на 1990 год, по советским нормам, он должен был бы составлять 21 тысячу рублей, а сейчас составляет чуть более 12 тысяч. Это притом, что в СССР показатель жилья не учитывался, а с ним прожиточный минимум сегодня должен был бы составлять 30—40 тысяч рублей!

К вопросу о величине прожиточного минимума Прокофьев вернулся и после выступления с отчетом руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Натальи Гатауллиной:

— У нас получилось так, что прожиточный минимум пенсионера не менялся четыре года, с 2017-го по 2020-й, как это может быть?!

Прокофьев попытался выяснить у Гатауллиной адреса магазинов, цены в которых берутся за основу при расчете величины прожиточного минимума:

— Где магазины, где все дешевеет?

— К сожалению, мы впрямую не можем их так озвучить, — отбилась статистик.

Фото: tatarstan.ru

— Помните, когда мы из одного ведомства в другое, которое сильно заинтересовано, чтобы цифры были достаточно круглыми, вас передавали, очень сильно переживали, — заметил Фарид Мухаметшин в заключение, обращаясь к Гатауллиной. — Ваша роль в предстоящей переписи исключительно важна, нам надо получить достоверную информацию. Вы несете персональную ответственность за те неточности, которые могут повлиять на ситуацию. Нам надо, чтобы статистика реально показывала положение во всех сферах жизни.

Не надо бояться народа — надо бояться отчета

В конце заседания слово предоставили руководителю татарстанских коммунистов Хафизу Миргалимову — и он горячо и эмоционально, уподобив трибуну Госсовета ленинскому броневику, высказал претензии казанскому исполкому:

— Мы хотим, чтобы мы имели право высказывать свое мнение не только с помощью плакатов на пикетах!.. К нам приходят пенсионеры, которые получают шесть, семь, восемь тысяч! Власть боится собственного народа — не надо бояться народа, надо с народом советоваться! Мы категорически не согласны с тем, что власти города Казани запрещают нам провести мирный митинг!

Никак не отреагировав на это выступление, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин обратился к депутатам с напоминанием о необходимости до 1 апреля представить справки о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах — впервые в электронном виде, путем заполнения специальных справок. И предостерег их от ошибок:

— Осложняется [дело] тем, что при использовании специального программного обеспечения, если вы что-то не указали, упустили что-то из имущества, очень сложно потом эти цифры менять и править. Последствия будут плачевными! Комиссия по этике будет разбираться, прокуратура…

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Инна Серова