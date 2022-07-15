Законных оснований для раздельного сбора мусора в Татарстане нет

Арбитражный суд Татарстана признал правоту монопольного регоператора, который отказал альметьевской компании в раздельном сборе ТКО из коммерческих соображений

Фото: Максим Платонов

Раздельный сбор мусора в Татарстане в настоящее время с точки зрения закона невозможен — этот факт внезапно обнаружил и подтвердил своим решением Арбитражный суд республики, разобравшись в иске альметьевской компании, которая захотела сдавать регоператору отходы в рассортированном виде. «Реальное время» выяснило, как такое оказалось возможным в республике, где регулярно и с большой помпой презентуют оборудованные площадки для раздельного сбора ТКО, проводят чемпионаты среди школьников на лучший просветительский проект на тему, а экоактивисты считают чуть ли не преступниками тех, кто не сортирует мусор перед тем, как выбросить.

Дорого и сердито

Арбитражный суд Татарстана отказался удовлетворить иск владельцев альметьевского ТЦ «Панорама» к региональному оператору по обращению с ТКО «Гринта». Представители ООО «УРС — Торговый Дом» просили суд обязать регоператора заключить договор на вывоз мусора на условиях раздельного сбора отходов в торгово-административном комплексе — и на условиях соответствующей такому порядку более низкой платы за вывоз отходов. Основанием для отказа послужило отсутствие нормативно-правовой базы для заключения такого контракта.



«На территории Республики Татарстан не принят нормативно-правовой акт,

регулирующий порядок раздельного сбора ТКО и фактического выполнения потребителями разделения ТКО по установленным нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации видам отходов и складирование сортированных отходов в отдельных контейнерах для соответствующих видов ТКО. Территориальная схема по обращению с отходами на территории Республики Татарстан не включает в себя места (площадки) раздельного накопления ТКО. Следовательно, порядок раздельного накопления ТКО на территории Республики Татарстан не может быть реализован, поскольку не определены нормы, регламентирующие реализацию метода раздельного накопления ТКО, компетентными органами не приняты соответствующие дифференцированные тарифы и нормативы по раздельному накоплению ТКО, территориальная схема обращения с ТКО Республики Татарстан не содержит сведений о местах накопления и пунктах приема раздельных ТКО», — говорится в решении суда.

Как рассказали «Реальному времени» собственники «Панорамы», в конце прошлого года «Гринта» расторгла договор об оказании услуг по обращению с ТКО, в котором была предусмотрена оплата «по факту». И предложила заключить новый — с оплатой по нормативу, с квадратного метра площади здания.

«Гринта» в конце прошлого года расторгла с компанией-владельцем альметьевского ТЦ «Панорама» договор об оказании услуг по обращению с ТКО. Фото: malls.ru

Владельцы ТЦ нашли на сайте «Гринты» рекомендации по заключению договора, в которых указывалось на возможность применения коммерческого учета ТКО расчетным способом — исходя из количества и объема раздельно собранного мусора на специально оборудованной контейнерной площадке. В «УРС — Торговый Дом» утверждают, что все условия «Гринты» выполнили, но регоператор так и не заключил с ними договор на более выгодных условиях. И они пошли в суд, но вынесенное судом решение их разочаровало. Арбитражный спор, дали понять в компании, может быть продолжен.

«Пока нет соответствующей инфраструктуры»

— Решение суда было более чем обоснованным, — говорит гендиректор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко. — Как отметил судья, представители торгового центра не предоставили доказательств, того, что ими были обеспечены места накопления ТКО в соответствии с требованиями законодательства, которые позволили бы применить альтернативные способы коммерческого учета.

— Также суд подтвердил, что порядок раздельного накопления ТКО на территории Татарстана не может быть реализован, поскольку не определены нормы, регламентирующие реализацию метода раздельного накопления ТКО, компетентными органами не приняты соответствующие дифференцированные тарифы и нормативы по раздельному накоплению ТКО, территориальная схема обращения с ТКО Республики Татарстан не содержит сведений о местах накопления и пунктах приема раздельно собранных ТКО, — добавила собеседница издания.



По словам Ярлыченко, раздельный сбор ТКО — важная, но пока не реализуемая по объективным причинам «часть решения проблемы избытка мусора»:

— Он позволяет значительно увеличить объемы переработки, и тем самым свести к минимуму количество отходов, которые приходится захоранивать. В нашей зоне обслуживания в пилотном режиме уже реализуется система раздельного сбора в ряде городов. Многие контейнерные площадки оснащены дополнительными отсеками для сбора таких фракций, как «пластик», «бумага», «стекло». Но говорить о полноценном запуске системы еще рано, так как пока нет соответствующей инфраструктуры, которая бы смогла охватить весь объем раздельно собранных отходов в восточной зоне Республики Татарстан. В настоящее время продолжается согласование концессионного соглашения, которое предполагает строительство межмуниципального комплекса обращения с ТКО на Юго-востоке Татарстана. Планируется, что он будет оснащен автоматическими линиями сортировки и участками компостирования органической фракции. Комплекс станет основой для полномасштабного запуска системы раздельного сбора.

Многие контейнерные площадки оснащены дополнительными отсеками для сбора таких фракций, как «пластик», «бумага», «стекло». Фото: Олег Тихонов

Гендиректор «Гринты» выразила надежду, что к этому времени все необходимые нормативно-правовые акты, которые регламентируют раздельный сбор, будут в республике приняты:



— Сейчас даже не приняты соответствующие дифференцированные тарифы и нормативы по раздельному накоплению ТКО. Также требуется обновление территориальной схемы, которая строго регламентирует все транспортные потоки ТКО. Региональный оператор не имеет права отклоняться от предписаний этого документа, утвержденного постановлением кабинета министров РТ.

«Спор не имеет отношения к вопросу о разделении ТКО»

— С юридической точки зрения этот арбитражный спор не имеет отношения к вопросу о разделении ТКО, — пояснил «Реальному времени» председатель комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Александр Тыгин. — Суд просто пришел к выводу, что фактическое разделение мусора не имеет значения для решения вопроса об оплате.

— Я много раз видела, как на нашу контейнерную площадку приезжает мусоровоз и забирает мусор из контейнеров с разными надписями, — рассказала «Реальному времени» жительница Казани Татьяна Долина. — Все это сваливается в кузов, и это зрелище очень расхолаживает тех, кто, как я, ответственно относится к мусору. Зачем мне его сортировать, создавать себе неудобства, если все это зря?

— В Казани работает другой оператор, и я не могу за него отвечать, — объяснила Светлана Ярлыченко. — Ну а у нас мусор не смешивают, сухие отходы вывозят отдельно. Надо понимать, что сортировка на первоначальном этапе не решает вопрос полностью, потом отходы досортировывают. На мусоросортировочном заводе разделяют сухой мусор уже по фракциям, вплоть до цвета пластиковых бутылок. Поэтому если один мусоровоз забрал сухие отходы из двух контейнеров, это не значит, что ваш труд был напрасным.

Однако подобные действия при вывозе мусора действительно подрывают доверие к проекту у неосведомленных граждан. И с этой точки зрения позиция властей и регоператоров выглядит уязвимо: если бы раздельный сбор уже сегодня в полную силу заработал там, где для него есть условия, и об этом бы распространялась информация, то, по мнению той же Долиной, эффекта от этого было бы куда больше, чем от акций, которые многие люди воспринимают как показуху.

Сортировка на первоначальном этапе не решает вопрос полностью, потом отходы досортировывают. Фото: Максим Платонов

Утилизация на 8,4 процента

— Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2018 №1202 (с изменениями от 13.03.2021 №130) утвержден Порядок накопления ТКО (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Татарстан, пояснили «Реальному времени» в республиканском Минстрое. — Указанный Порядок накопления направлен на снижение негативного воздействия ТКО на окружающую среду и здоровье человека, создание системы раздельного накопления ТКО в целях максимального извлечении из ТКО вторичных материальных ресурсов. Согласно пункту 2.15 Порядка накопления дуальная схема накопления ТКО устанавливается в качестве основного способа раздельного накопления ТКО на территории Республики Татарстан. При использовании дуальной схемы накопления ТКО сухие морфологические компоненты ТКО, подлежащие утилизации, размещаются в одном контейнере, а морфологические компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, включая композитную упаковку, пищевые отходы и другие отходы органического происхождения — в другом контейнере. Применение дуальной схемы накопления ТКО не исключает возможности размещения на контейнерной площадке отдельных контейнеров для накопления очищенных от упаковки и посторонних примесей пищевых отходов, сетчатых контейнеров для накопления утративших потребительские свойства пластмассовых изделий.

В Минстрое напомнили, что во многих городах республики на контейнерных площадках установлены сетчатые контейнеры для ПЭТФ-бутылок, пластиковой тары от бытовой химии, пластиковых канистр, и о том, что в республике работают пункты приема утильсырья от населения, где за сдачу на утилизацию картона, бумаги, алюминиевых банок, ПЭФТ-бутылок и прочих перерабатываемых отходов выплачиваются деньги.

В Минстрое напомнили, что во многих городах республики на контейнерных площадках установлены сетчатые контейнеры для ПЭТФ-бутылок. Фото: Олег Тихонов

— Порядка 25% контейнерных площадок республики оснащены контейнерами для раздельного накопления ТКО, наибольшее количество указанных контейнерных площадок — 53% — приходится на город Казань, — уточнили в ведомстве. — Осуществление перехода на «масштабное» раздельное накопление ТКО планируется после создания необходимой инфраструктуры, позволяющей весь объем накопленных твердых коммунальных отходов направлять на объекты обработки с целью максимального извлечения вторичных материальных ресурсов для их последующей утилизации. Эффективность раздельного накопления ТКО напрямую зависит от эффективности функционирования отрасли переработки ТКО, ее рентабельности с учетом существующих проблем (низкой конкурентной способности вторичного сырья по сравнению с первичным сырьем, в том числе в связи с более низким качеством продукции, произведенной из вторсырья; отсутствием стабильного спроса на вторсырье; сложной производственной спецификой при утилизации некоторых видов отходов, требующих высоких затрат труда в связи с разнородностью утилизируемых компонентов по классам опасности).

На вопрос, какой процент от общего количества собираемых в Татарстане отходов рассортировывается на мусоросортировочных заводах и идет на переработку, в Минстрое ответили:

— За 2021 год доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 26,7 процента, доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе твердых коммунальных отходов составила 8,4 процента.

В настоящее время в республике имеется три мусоросортировочных комплекса — один в Казани и два в Набережных Челнах. Фото: Максим Платонов

В министерстве также уточнили, что в настоящее время в республике имеется три мусоросортировочных комплекса — один в Казани и два в Набережных Челнах.



— С целью снижения объемов захоронения ТКО согласно Территориальной схеме предусмотрено строительство шести мусоросортировочных комплексов для отбора вторичных материальных ресурсов из ТКО, а также предусмотрена модернизация одного мусоросортировочного комплекса в г. Набережные Челны с введением производственных мощностей по утилизации ТКО и последующим перепрофилированием этого комплекса в мусороперерабатывающий завод, — добавили в Минстрое РТ.