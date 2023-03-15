Татарстан получит единую информационную градостроительную систему

Фото: Инна Серова

Все объединить!



Изменения в закон «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан», в результате которых местные администрации получат право разработки единого документа, объединяющего в себе генеральный план и правила землепользования и застройки, о необходимости которого «Реальное время» уже писало, подготовили в Госсовете. Сегодня проект документа получил одобрение Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, выездное заседание которого прошло в казанском «Водоканале». Как указал сегодня в ходе обсуждения на заседании комитета его глава Александр Тыгин, принятие поправок к закону «исключит возможность возникновения противоречий в документах градостроительного планирования».

Разработать такие поправки в республиканское законодательство позволило принятие в декабре 2022 года поправок в Градостроительный кодекс РФ. После принятия соответствующего закона в РТ, уточнил Тыгин, единый документ, объединяющий генплан и ПЗЗ, можно будет разрабатывать как для поселений в целом, так и для отдельных частей населенных пунктов.

Принятие еще одной подготовленной комитетом поправки в республиканский закон «О градостроительной деятельности…» позволит закрепить возможность принятия Кабинетом министров Республики Татарстан решения о создании и ведении государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Татарстан с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности ГИС ГД. По словам Александра Тыгина, это позволит создать систематизированный свод документов и таким образом обеспечить эффективное регулирование и планирование градостроительной деятельности на территории республики.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В ходе обсуждения этой поправки выяснилось, что ГИС ГД де-факто в Татарстане уже существует — в виде пилотной версии, которая содержит лишь часть необходимой информации, но… плохо интегрируется с другими информационными системами.

— Это лебедь, рак и щука, — охарактеризовал ситуацию с нестыковками Александр Тыгин, но дал понять, что закон надо менять уже сегодня и что решение этой проблемы — дело будущего и того органа, которому это будет поручено. — Ведение и обеспечение таких государственных информационных систем будут осуществляться уполномоченным Кабинетом министров органом исполнительной власти или подведомственным такому органу государственным бюджетным учреждением.

С опережающим износом

Почти 32% водопроводных и 32% канализационных сетей в Татарстане требуют замены в связи с износом, сообщил сегодня на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию глава МУП «Водоканал» Андрей Егоров, докладывая о ходе реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры своего хозяйства. Еще более безрадостно обстоят дела с очистными сооружениями.

— Основная масса эксплуатируемых очистных сооружений построена в прошлом веке, они имеют высокую степень износа, — сообщил он. — Кроме того, износ основных фондов организаций водопроводно-канализационного хозяйства составляет 53 процента.

Если в 2020 году протяженность сетей с износом более 50% слегка уменьшилась по сравнению с 2019-м — с 988 км до 962, то уже с 2021-го этот показатель стал вновь расти и в 2022-м вновь достиг уровня 2019 года. А общая протяженность ветхих сетей с износом менее 50% за пять лет — с 2018 по 2022 год — увеличилась с 950 до 1089 км. В общей же сложности в 2018 году замене подлежало 1946 км водопровода, а в 2022-м уже 2077 км.

В 2018 году общее количество подлежащих замене в связи с износом водопроводных сетей составляло 1320 км, из них 669 км имели износ более 50%. В 2022 году замены требовало уже 1426 км канализационных сетей. Фото: Инна Серова

С канализационными сетями дела обстоят не лучше. В 2018 году общее количество подлежащих замене в связи с износом водопроводных сетей составляло 1320 км, из них 669 км имели износ более 50%. В 2022 году замены требовало уже 1426 км канализационных сетей — прирост составил 8%. Правда, при этом слегка убавилось количество наполовину выработавших ресурс — до 653 км.



При этом тарифы на водоснабжение и водоотведение также ощутимо выросли. На 32,9% — с 20,59 руб. в 2019 году до 27,36 руб. в 2023-м увеличилась стоимость кубометра воды и на 83,4 % — с 18,06 руб. в 2019-м до 33,67 руб. в 2023-м — стоимость отвода кубометра стоков.



На этом фоне обнадеживающим выглядит, пожалуй, один показатель — объемы строительства и обновления сетей. С 2018 к 2022 году он вырос почти вдвое. Только есть нюанс: тут суммируются две цифры, и не факт, что основная составляющая роста кроется в объемах нового строительства сетей к новым объектам, а отнюдь не в обновлении обветшавших водопроводов и коллекторов.

Андрей Егоров озвучил и другую вызывающую обеспокоенность цифру. К примеру, на сегодня в МУП «Водоканал» не закрыты 740 вакантных рабочих должностей. При неплохой средней заработной плате на предприятии претендентов на эти рабочие места не находится.

Инвестировать в поселки не спешат

Выход в Госсовете и «Водоканале» из этой безрадостной ситуации видят в дальнейшем развитии инвестиционных программ. Их в 2021 году в республике реализовалось 10, а на 2023-й запланировано уже 33.

Почти в полтора раза вырос в рублях за 2013—2022 гг. объем инвестиций в программы капитального ремонта объектов водоснабжения и канализации — с 1,07 млрд рублей до 1,43 млрд. И если в 2021 году в сфере водоснабжения и водоотведения реализовалось 10 инвестпрограмм, то в 2022-м — уже 22, а на 2023-й запланированы 33. Правда, план финансирования в 2022 году не был исполнен: работы были выполнены не на 4,7 млрд рублей, а всего на 3,4 млрд.

Выход в Госсовете и «Водоканале» видят в дальнейшем развитии инвестиционных программ: в 2021 году их в РТ реализовалось 10, а на 2023-й запланировано 33. Фото: Инна Серова

— В 2022 году был введен запрет на использование при производстве работ материалов и изделий из недружественных трат, — объяснил это «Реальному времени» Андрей Егоров, — поэтому часть работ пришлось отложить. Но я думаю, что в такой ситуации было правильным решение поддержать отечественных производителей.

Однако ни действующими, ни запускающимися в 2023 году инвестпрограммами модернизация сетей существующих в республике 97 городских поселков не предусмотрена — даже в Казани. Водопроводы, строившиеся на средства самих жителей десятилетия назад, стали сегодня их головной болью, а на вопрос одного из членов Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, на какой год планируется модернизация поселковых сетей, четкого ответа так и не прозвучало.

— Будем рассматривать, — подытожил Александр Тыгин.

Инна Серова