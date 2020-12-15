Марат Ахметов: «У многих родителей нет духовной потребности в изучении родного языка»

Фото: Роман Хасаев

Бурная дискуссия вокруг обучения татарскому языку развернулась накануне вечером в Госсовете Татарстана. Депутаты обсуждали перспективы развития полилингвального образования в республике, задавались вопросом о том, как измерить эффективность новых образовательных комплексов «Адымнар», а также рассматривали идею создания в Татарстане ассоциации выдающихся школ. Подробности — в материале «Реального времени».

Две траектории обучения

До 2024 года в Татарстане будет развернута целая сеть полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар». Первые подобные школы открылись в Казани и Елабуге в сентябре этого года.

Казанский полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» рассчитан на 2504 ученика, он создан на базе школы №165. После полной реконструкции здание передано начальной школе на 480 учеников. В состав комплекса входят новая билингвальная школа на 800 обучающихся, полилингвальная школа на 1224 учащихся, интернат, а также загородный центр дополнительного образования.

В свою очередь, проектная мощность «Адымнар — Алабуга» Елабужского муниципального района рассчитана на 1224 места. Как рассказал в ходе заседания парламентского комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам глава республиканского Минобрнауки Ильсур Хадиуллин, в перспективе такие комплексы появятся в Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Накануне депутаты Госсовета РТ обсуждали перспективы развития полилингвального образования в республике. Фото: tatarstan.ru

— Основной посыл полилингвального обучения — это паритетное обучение на нескольких языках, приобщение детей средствами изучаемых языков к культурному богатству многонационального народа России, знакомство детей с достижениями мировой культуры, воспитание их в духе толерантности и межнационального согласия, — рассказал Хадиуллин. — Учитывая реально сложную ситуацию в языковом многообразии и уровне владения языками, в полилингвальных образовательных комплексах предлагается на выбор две траектории обучения.

Первая траектория — полилингвальная. Она включает в себя углубленное изучение татарского, русского и английского языков и преподавание предметов на этих языках. Концепция ориентирована на детей, имеющих компетенцию в татарском языке на момент поступления в школу.

Вторая траектория — билингвальная. В данном случае речь идет об обязательном изучении татарского, как государственного языка республики, углубленном изучении английского и преподавании на трех языках. Данная концепция рассчитана на детей, не имеющих глубоких знаний по татарскому при поступлении в школу.

— Важно развивать сотрудничество школы и семьи, поэтому в комплексах будет развиваться принцип родительской сопричастности. Также большое внимание будет уделяться внеурочной деятельности, плюс, будут работать загородные центры дополнительного образования — это круглогодично работающая база, которая позволит организовать летний отдых, профильные языковые смены, подготовку к олимпиадам и языковую социализация детей, — отчитался министр.

Как рассказал Ильсур Хадиуллин, в перспективе комплексы «Адымнар» появятся в Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске. Фото: evening-kazan.ru

«С позиции обывателя каждая школа — полилингвальная»

Выступившего с докладом министра тут же забросал вопросами ректор КФУ Ильшат Гафуров. Его интересовало то, как измерить эффективность подобных комплексов и достижение поставленных целей.

— Если посмотреть со стороны, то с позиции обывателя каждая школа — полилингвальная. У нас есть возможность изучать родной язык и один из иностранных. Другое дело — специальные школы, в которые вложен огромный капитал, в том числе человеческий, — заявил Гафуров.

Как объяснил директор казанского полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» Айдар Шамсутдинов, госзадание ставит перед школами нового типа «на порядок более высокие задачи», нежели перед обычными образовательными учреждениями. Речь об итогах ОГЭ, ЕГЭ, количестве призеров олимпиад, общей успеваемости и других показателях.

— Можно ли говорить, что речь о превышении показателей в десятки раз? Смогут ли ученики осваивать физику на 100% на английском языке или же историю — на татарском? Вы назвали показатели, которые предъявляются и к другим школам, — заметил ректор КФУ.

— Дети, которые изучают татарский, как государственный, выходят на уровень В1, дети, которые изучают татарский, как родной, выходят на уровень С1. На протяжении всех лет обучения идет диагностика достижения уровня языкового знания. Каждый выпускник должен знать язык на уровне функционального владения, — пояснил в ответ Шамсутдинов.

Как объяснил директор казанского полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» Айдар Шамсутдинов, госзадание ставит перед школами нового типа «на порядок более высокие задачи», нежели перед обычными образовательными учреждениями. Фото: tatarstan.ru

Удовлетворившись ответом, Ильшат Гафуров отметил, что «школы в Казани и Елабуге — это разный уровень подготовленности и преподавательского состава». В продолжение своей мысли спикер предложил создать ассоциацию школ «Адымнар», в которую также войдут гимназии при вузах, — чтобы «все вопросы обсуждались в кругу однотипных школ».

Министр образования республики счел эту идею достойной реализации. В свою очередь, заместитель председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова заявила, что «всецело поддерживает идею об ассоциации ведущих школ».

«Сегодня преподают 3,5 тысячи учителей татарского, а раньше их было более 5 тысяч»

В ходе заседания министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин также поднял кадровый вопрос.

— Более 400 учителей уже прошли курсы повышения квалификации на базе наших вузов. Помимо этого, 617 студентов сейчас обучаются в КФУ и в елабужском филиале. Из них 237 будущих педагогов готовятся для работы в би- и полилингвальной среде. Также идет работа с «целевиками» среди выпускников 11-х классов. Кстати, напомню о том, что в республике действует стипендиальная поддержка: в течение пяти лет обучения, при успешной сдаче экзаменов, «целевики», идущие затем в школы, ежемесячно получают 15 тыс. рублей, — рассказал Ильсур Хадиуллин.

Выступление, касающееся подготовки кадров нашло отклик у председателя Комиссии по сохранению татарского языка и заместителя председателя парламента РТ Марата Ахметова.

— Отношение должно быть серьезным. У многих родителей нет духовной потребности в изучении родного языка. Нам нужно сделать так, чтобы учителя были ответственными в этом направлении. Надо выбирать только лучших преподавателей. В этом случае отношение к татарскому языку будет совсем другим, — высказался Ахметов.

Выступление, касающееся подготовки кадров нашло отклик у председателя Комиссии по сохранению татарского языка и заместителя председателя парламента РТ Марата Ахметова. Фото: tatarstan.ru

Министр образования поддержал эту идею, заявив, что «проблема действительно очень серьезная».

— Сегодня 3490 учителей татарского преподают в школах. Раньше их было более 5 тысяч. Среди них есть учителя, которые любят свой язык, любят свой народ и ответственно относятся к работе. Учителя должны быть именно такими. Учебник может быть хорошим, но если преподаватель не доведет предмет до нужной степени, результата не будет, — заключил Ильсур Хадиуллин.