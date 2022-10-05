Госсовет Татарстана потратит более полумиллиона рублей на сувенирные медали со своей символикой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственный совет Татарстана решил заказать изготовление сувенирных медалей со своей символикой. На них республиканский парламент готов потратить 633 тысячи рублей, выяснило «Реальное время».

Изготовить планируется 500 сувенирных медалей в деревянном футляре. Таким образом, один экземпляр стоит почти 1 267 рублей.

Медаль из сплава металлов бронзы (90,35%), никеля (8,7%) и серебра (0,95%) весит 58 граммов. По краю ободка на аверсе и реверсе по кругу должен быть нанесен барельеф с национальным орнаментом шириной 4 мм на полоске золотистого цвета.

На аверсе в центре медали на зеркальном серебристом фоне барельефом изображен герб республики серебристого цвета с надписью «Татарстан». На реверсе в центре на зеркальном серебристом фоне должен находиться рисунок здания Госсовета матового серебристого цвета. Под изображением размещается надпись «Государственный совет Республики Татарстан».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Изготовить медали необходимо в течение 30 дней с момента заключения контракта. Закупка финансируется из бюджета республики.

В августе «Реальное время» сообщало, что Госсовет Татарстана ищет подрядчика на изготовление футляров для благодарственных писем. Начальная цена контракта — 218 тысяч рублей за 250 штук.



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Татьяна Демина