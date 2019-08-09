Избиркомам в Татарстане поставят оценки

Фото: Максим Платонов

Избирательным участкам на выборах в Госсовет Татарстана VI созыва присвоят своеобразный знак качества. Оценят готовность и эффективность избиркомов наблюдатели от крупнейшего общественного движения независимых юристов России — корпуса «За чистые выборы», чьи региональные координаторы дали сегодня брифинг в Казани. Подробнее о работе еще одного штаба наблюдателей — в материале «Реального времени».

Независимые юристы взяли выборы на контроль

В начале пресс-конференции региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в РТ Павел Соломонов напомнил журналистам в нескольких словах историю и задачи организации. Это самое крупное общественное движение независимых юристов в России. Корпус создали для того, чтобы добровольцы могли принимать участие в процессе наблюдения за реализацией прав граждан. Наблюдатели движения предоставляют экспертно-правовые оценки событиям, которые позволяют гражданам государства реализовывать их права. По мнению Павла Соломонова, присутствия наблюдателей от других организаций на избирательных участках недостаточно. К сожалению, немало случаев, когда добровольцы параллельных движений вбрасывали неправдоподобную информацию. Избиратели — а некоторые из них могут быть далеки от политической темы выборов — должны иметь ясную картину и понимать, что процедура легитимна.

— Благодаря профессионализму юристов-практиков у корпуса за семь лет его существования сложилась собственная история, — отметил Павел Соломонов. — Недавно в Пятигорске проходило Всероссийское совещание руководителей центров избирательного процесса. Там мы поделились своим положительным опытом наблюдения за референдумом, который был в Татарстане в прошлом году. Могу сказать, Татарстан находится на передовой позиции — мы как представители общественной организации даем оценку всем происходящим событиям на выборах на территории республики.

Со 2 сентября корпус «За чистые выборы» откроет ситуационный центр на Профсоюзной, 13/16. В этом центре руководители движения будут координировать работу наблюдателей, оказывать им консультационную поддержку по теме избирательной кампании. Там проработают с добровольцами вопросы, как им реагировать на те или иные ситуации, которые возникают на избирательных участках. По словам Павла Николаевича, в ситуационном центре обрабатывают информацию и дают взвешенные комментарии. В центре начнут работу консультационная группа, экспертно-правовая группа, штаб, а также центр избирательного правового процесса и служба по работе со СМИ и соцсетями, мониторинг которых на предмет нарушения избирательного законодательства будут осуществлять сотрудники корпуса. Помимо этого, во время выборов они будут представлять почасовые выкладки и оценки событий на избирательных участках.

Эксперты корпуса поставят оценки избиркомам

— В рамках подготовки к выборам в Госсовет мы планируем повышать качество работы избирательных комиссий, — отметил руководитель штаба корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в РТ Марсель Гараев. — Ранее созданный проект «Ревизорро» (по аналогии с известной телепередачей) прошел успешную апробацию на предыдущих выборах и заслужил высокую оценку коллег и экспертов.

В рамках проекта представители штаба корпуса будут выезжать на избирательные участки и выявлять нарушения в работе комиссий. Они проверят наличие агитации и соответствие адресов и номеров телефонов указанным в заявочных листах избиркомов, а также доступность избирательных участков для маломобильных групп. После выездных проверок участники штаба присвоят определенную степень эффективности избирательным участкам, своеобразный знак качества.

— В начале следующей недели мы презентуем карту сообщений — это информационный источник цифровой системы — единственная платформа для наблюдения за выборами различного уровня, базирующаяся на автоматической технологии, — пояснил руководитель движения в РТ «За чистые выборы». — Решение о запуске карты мы приняли потому, что должны получать информацию из первых рук и не должны смотреть на другие информационные сайты. Нередко бывали такие ситуации, когда мобильные группы корпуса получали сигналы от оппозиционных партий о якобы происходящих нарушениях, получали фотографии с участков. Но наши бригадиры выезжали туда и выясняли, что ничего противозаконного не происходило. Мы не станем собирать информацию из непроверенных источников. Не кто-то за нас, а в первую очередь мы обязаны реагировать на нарушения, которые действительно имеют место. Наша первостепенная задача — обучить и составить такой корпус наблюдателей, которые должным образом оценят все происходящие события и, самое главное, оперативно среагируют на нарушения. Ни у кого не должно быть сомнений в легитимности выборов.

Наблюдателей учат не поддаваться на провокации

На вопрос «Реального времени» о том, уверены ли руководители организации в своих наблюдателях и не допустят ли они сами нарушений, Павел Соломонов ответил:

— Наши добровольцы проходят такое обучение, где мы и выявляем их «кристальность», выясняем, с какой целью они пришли в наблюдатели, а также вырабатываем необходимые навыки. Наши общественники — люди с юридическим образованием. Они не должны быть ангажированы никакой политической партией, не могут говорить на избирательном участке о своих политических взглядах.

К наблюдателям корпуса, находящимся вне политической борьбы, нередко обращаются с провокационными вопросами. В таких случаях они вежливо уходят от ответа. Председатель исполнительного комитета ТРО Ассоциации юристов России, лектор корпуса «За чистые выборы» в РТ Тимур Какохо добавил, что порядка 30 процентов наблюдателей — люди предварительно подготовленные, работают в корпусе из года в год. После обучения с новичками проводят собеседование и выявляют, справится ли человек с предстоящей работой. В избирательной кампании они принимают участие на общественных началах. Как правило, среди наблюдателей — студенты юридических вузов, магистранты, начинающие юристы. В процессе бесплатного обучения они повышают и свой профессиональный уровень. В качестве поощрения их приглашают на обучение в Москву — в федеральный центр организации, и в другие регионы.

— Мы учим наших наблюдателей быть спокойными, не поддаваться влиянию со стороны других общественников, которые могут создавать провокационные ситуации, — поясняет Тимур Какохо. — С добровольцами у нас работают ведущие психологи, специалисты по коммуникативным навыкам. Они учат новичков быть уверенными в себе и постоять за себя в случае возможных провокаций. Главная функция наблюдателей — оперативность реагирования. Они обязательно должны провести видеофиксацию и оперативно доставить в наш ситуационный центр материал о нарушении, если оно происходит. Незамедлительно мы даем свое заключение, комментарий в СМИ именно по тем материалам, которые поступают в нашу организацию.

По словам представителей корпуса «За чистые выборы», они работают во взаимодействии с Общественной палатой Татарстана и стремятся к тому, чтобы на каждом избирательном участке был представитель от той или иной организации. Совместно с руководством регионального отделения Ассоциации юристов корпус окажет бесплатную юридическую помощь на избирательных участках. Консультации после выборов получат, по предварительной информации, избиратели 50—100 участков в районах Татарстана.