Госсовет Татарстана отчитался о доходах депутатов в обезличенном формате

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Государственный совет Татарстана отчитался о подаче деклараций о доходах и имуществе депутатов парламента за 2022 год в новом, обезличенном формате.



Согласно опубликованной информации, декларации за прошлый год подали 98 из 99 депутатов. Один из них указан как ненадлежаще исполнивший обязанность представить сведения о доходах, его личность не названа.

Декларацию мог не подать экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров, которого 12 мая начнут судить по обвинению в подстрекательстве к убийству елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году.

Одно депутатское кресло в Госсовете республики еще вакантно после назначения в июне 2022 года Олега Коробченко вице-премьером Татарстана — министром промышленности и торговли республики. В мае должны пройти дополнительные выборы в парламент.

Фото: tatarstan.ru

С 1 марта 2023 года вступил в силу закон о новом порядке публикации информации о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов, а также членов их семей. Документ подписал президент России Владимир Путин. Теперь в Сети будет представлена только обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д. Данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) размещаться в свободном доступе больше не будут.

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Маргарита Головатенко