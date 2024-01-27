Перезагрузка Госжилинспекции: «Открывается очень большой и сложный объем работы»

Раис Татарстана «бросил» тяжелую артиллерию на контроль за коммунальным комфортом татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Революцию в Госжилинспекции произвел сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов — на субботнем совещании в Доме правительства он представил нового начальника ведомства — главу Комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александра Тыгина. Прежний руководитель ведомства работал почти 16 лет. «Реальное время» — о новом и старом Главном государственном жилищном инспекторе республики, итогах 16-летнего пребывания Сергея Крайнова в этой должности, и первоочередных задачах его преемника.

Рекомендации вместо проверок



Смена руководителя ГЖИ РТ была не то, чтобы предсказуемой, но точно не неожиданной: к Сергею Крайнову накопилось достаточно много вопросов как у надзорных органов, так и у обращавшихся в ГЖИ граждан. В 2023 году Прокуратура РТ провела проверку деятельности ведомства и по ее итогам наказала руководителя административным штрафом — достаточно символическим, в 10 тыс. рублей.

Как следует из вступившего в силу решения Вахитовского райсуда, прокуратура отреагировала на заявления граждан, ранее обращавшихся в ГЖИ с жалобами на бездействие управляющих организаций — у одного в квартире из-за систематических протечек кровли обрушился потолок, другой просил проверить правильность начислений платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО, и в обоих случаях ГЖИ вместо того, чтобы провести проверки, присылала заявителям ответы «разъяснительного характера».

Рустам Минниханов, говоря о платежной дисциплине управляющих компаний на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию, подчеркнул, что ГЖИ «должна работать». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не удовлетворенные таким исходом жильцы обратились в надзорное ведомство, и республиканская прокуратура провела проверку, в результате которой выявила 87 нарушений в деятельности ГЖИ РТ. Среди них — непроведение необходимых проверок, нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, перенаправление жалоб в другие органы.

А недавно Рустам Минниханов обратил внимание на ГЖИ. Говоря о платежной дисциплине управляющих компаний на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию, он подчеркнул:

— Жилищная инспекция должна поработать. Это очень важно! Обращаюсь к ГЖИ, главам муниципалитетов: вы должны усилить эту работу!

«Чтобы разобраться, нужно время»

Назначая Александра Тыгина на должность руководителя республиканской ГЖИ, раис Татарстана поручил ему перестроить работу ведомства, отметив, что приоритетным моментом в этом вопросе является комфорт для людей.

«Реальное время» связалось с новым главой ГЖИ РТ, однако говорить о планах и первоочередных задачах тот оказался не готов.

— Для того, чтобы оценить ситуацию и во всем разобраться, нужно время, — отказался Александр Тыгин от комментариев.

Тем не менее, учитывая его опыт руководства исполкомом Зеленодольского района в непростой период начала реализации программы капитального ремонта жилого фонда (2007-2009 гг. и 2012-2013 гг.), длительное пребывание на посту главы района ()2-13-2019 гг.), а также почти пятилетний опыт руководства Комитетом Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию, можно предположить, что наметить план работы в этой должности он сможет оперативно.



«Люди требуют проверок»

67-летний экс-глава ГЖИ Сергей Крайнов, который в коммунальную отрасль пришел в начале нулевых, рассказал «Реальному времени» о том, что считает своими главными достижениями за 16 лет руководства в ГЖИ, и какие задачи считает наиболее актуальными для ведомства на текущий момент.

Он напомнил, что вступил в должность, когда только начала реализоваться масштабная программа капитального ремонта жилых домов:

— Тогда республике было выделено 240 миллиардов рублей совсем на иных условиях, нежели это делается сейчас, и подходы к этой работе были еще непонятны, их надо было искать. Эти деньги быстро кончились, во многих регионах они просто утекли — управляющие организации тогда были в долгах перед ресурсоснабжающими, они были на картотеке, и поступавшие из федерального бюджета списывались в счет долгов.Татарстан стал пилотным регионом со своим проектом регионального фонда капитального ремонта, который стартовал в 2010 году и доказал свою жизнеспособность. Это позволило расходовать средства целевым образом, и наш опыт переняли другие регионы. А ГЖИ контролировала ход реализации программы капремонта, мы постоянно докладывали о результатах президенту республики, и Рустам Нургалиевич был ежедневно в курсе всего происходившего, что называется, держал руку на пульсе…

Сегодня, подчеркнул Сергей Крайнов, на ГЖИ возложен огромный объем работы, сотрудники инспекции загружены. Зачастую они выполняют функции, которые могут быть переданы другим ведомствам — например, внесение информации в несколько информационных систем, которые нередко даже не интегрированы между собой.



— А мы еще работаем с потоком сообщений граждан, и это не просто большая нагрузка, а нагрузка эмоционально окрашенная. Люди обижены на управляющие компании, они требуют проверок, а у ГЖИ связаны руки — законодательство в связи с пандемией и СВО делает упор на профилактику, ограничивает проверки.

На вопрос, какие задачи он видит в качестве первоочередных экс-глава ведомства ответил:

— Я считаю, что законодательство необходимо менять, оставив для Госжилинспекции возможность сосредоточиться на самом важном — работе с людьми, подготовке к отопительному сезону, состоянии внутридомового газового оборудования… Надо решать проблему с пробелами в законодательстве в части начисления платы за ЖКУ. Надо что-то менять в законодательстве в части принятия решений — сейчас это прерогатива собственников, хотя профессионально оценить состояние дома, а. следовательно, и принимать решения о ремонте, оборудовании и тому подобном могут только специалисты…

В разговоре с «Реальным временем» Сергей Крайнов заверил, что сидеть дома он не собирается, но не хотел бы вновь оказаться на столь ответственной руководящей должности. И добавил, что обязательно будет помогать Александру Тыгину осваиваться на новом рабочем месте:

— Александр Васильевич очень грамотный человек, с огромным опытом, но перед ним теперь открывается очень большой и сложный объем работы.