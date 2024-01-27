Перезагрузка Госжилинспекции: «Открывается очень большой и сложный объем работы»
Раис Татарстана «бросил» тяжелую артиллерию на контроль за коммунальным комфортом татарстанцев
Революцию в Госжилинспекции произвел сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов — на субботнем совещании в Доме правительства он представил нового начальника ведомства — главу Комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александра Тыгина. Прежний руководитель ведомства работал почти 16 лет. «Реальное время» — о новом и старом Главном государственном жилищном инспекторе республики, итогах 16-летнего пребывания Сергея Крайнова в этой должности, и первоочередных задачах его преемника.
Рекомендации вместо проверок
Смена руководителя ГЖИ РТ была не то, чтобы предсказуемой, но точно не неожиданной: к Сергею Крайнову накопилось достаточно много вопросов как у надзорных органов, так и у обращавшихся в ГЖИ граждан. В 2023 году Прокуратура РТ провела проверку деятельности ведомства и по ее итогам наказала руководителя административным штрафом — достаточно символическим, в 10 тыс. рублей.
Как следует из вступившего в силу решения Вахитовского райсуда, прокуратура отреагировала на заявления граждан, ранее обращавшихся в ГЖИ с жалобами на бездействие управляющих организаций — у одного в квартире из-за систематических протечек кровли обрушился потолок, другой просил проверить правильность начислений платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО, и в обоих случаях ГЖИ вместо того, чтобы провести проверки, присылала заявителям ответы «разъяснительного характера».
Не удовлетворенные таким исходом жильцы обратились в надзорное ведомство, и республиканская прокуратура провела проверку, в результате которой выявила 87 нарушений в деятельности ГЖИ РТ. Среди них — непроведение необходимых проверок, нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, перенаправление жалоб в другие органы.
А недавно Рустам Минниханов обратил внимание на ГЖИ. Говоря о платежной дисциплине управляющих компаний на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию, он подчеркнул:
— Жилищная инспекция должна поработать. Это очень важно! Обращаюсь к ГЖИ, главам муниципалитетов: вы должны усилить эту работу!
«Чтобы разобраться, нужно время»
Назначая Александра Тыгина на должность руководителя республиканской ГЖИ, раис Татарстана поручил ему перестроить работу ведомства, отметив, что приоритетным моментом в этом вопросе является комфорт для людей.
«Реальное время» связалось с новым главой ГЖИ РТ, однако говорить о планах и первоочередных задачах тот оказался не готов.
Тем не менее, учитывая его опыт руководства исполкомом Зеленодольского района в непростой период начала реализации программы капитального ремонта жилого фонда (2007-2009 гг. и 2012-2013 гг.), длительное пребывание на посту главы района ()2-13-2019 гг.), а также почти пятилетний опыт руководства Комитетом Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию, можно предположить, что наметить план работы в этой должности он сможет оперативно.
«Люди требуют проверок»
67-летний экс-глава ГЖИ Сергей Крайнов, который в коммунальную отрасль пришел в начале нулевых, рассказал «Реальному времени» о том, что считает своими главными достижениями за 16 лет руководства в ГЖИ, и какие задачи считает наиболее актуальными для ведомства на текущий момент.
Он напомнил, что вступил в должность, когда только начала реализоваться масштабная программа капитального ремонта жилых домов:
Сегодня, подчеркнул Сергей Крайнов, на ГЖИ возложен огромный объем работы, сотрудники инспекции загружены. Зачастую они выполняют функции, которые могут быть переданы другим ведомствам — например, внесение информации в несколько информационных систем, которые нередко даже не интегрированы между собой.
— А мы еще работаем с потоком сообщений граждан, и это не просто большая нагрузка, а нагрузка эмоционально окрашенная. Люди обижены на управляющие компании, они требуют проверок, а у ГЖИ связаны руки — законодательство в связи с пандемией и СВО делает упор на профилактику, ограничивает проверки.
На вопрос, какие задачи он видит в качестве первоочередных экс-глава ведомства ответил:
— Я считаю, что законодательство необходимо менять, оставив для Госжилинспекции возможность сосредоточиться на самом важном — работе с людьми, подготовке к отопительному сезону, состоянии внутридомового газового оборудования… Надо решать проблему с пробелами в законодательстве в части начисления платы за ЖКУ. Надо что-то менять в законодательстве в части принятия решений — сейчас это прерогатива собственников, хотя профессионально оценить состояние дома, а. следовательно, и принимать решения о ремонте, оборудовании и тому подобном могут только специалисты…
В разговоре с «Реальным временем» Сергей Крайнов заверил, что сидеть дома он не собирается, но не хотел бы вновь оказаться на столь ответственной руководящей должности. И добавил, что обязательно будет помогать Александру Тыгину осваиваться на новом рабочем месте:
— Александр Васильевич очень грамотный человек, с огромным опытом, но перед ним теперь открывается очень большой и сложный объем работы.
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