Марат Галеев: «Бюджет — это не девушка, которая может вам нравиться или нет»

Минфин меняет условия предоставления налоговых льгот, не собирается брать коммерческих кредитов и рассчитывает на прибыль от нефтехимиков

Парламентские слушания по проекту бюджета на 2020—2022 годы прошли на редкость ровно и без особых разногласий. Даже представители КПРФ не поднимали острых, злободневных вопросов. Единственно, в чем вдруг слегка замешкался министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, оказался вопрос об индексации зарплаты медработников. Зато по окончании публичных слушаний авторы бюджетной конституции испытали живой напор прессы, рассказали, почему крупный бизнес может потерять налоговые льготы, отчего снижаются сборы по налогу на прибыль и как обстоят дела с госдолгом. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Бюджет без боя, или Как Татарстан выглядит на фоне остальных

Парламентские слушания по проекту бюджета на 2020—22 годы оказались самыми спокойными и миролюбивыми. Ни один из депутатов обновленного состава не нащупал острого момента в многотомном бюджетном документе, что могло бы заставить нервничать татарстанский Минфин. Ни в доходной, ни в расходной частях проекта минфиновские цифры не вызвали сомнений парламентариев, оказавшись «вшитыми» в него намертво. Казалось, что проект бюджета принимается практически безоговорочно, а если и есть отвергнутые «хотелки», то о них предпочитали не говорить. Главному распорядителю казны Радику Гайзатуллину не пришлось отражать лоббистские атаки: их просто не было.

По традиции министр экономики РТ Фарид Абдулганиев выступил с прогнозом социально-экономического развития на предстоящие три года. Он напомнил о прогнозируемом замедлении темпов экономического развития на уровне 102—103,3%, но закончил выступление на оптимистической ноте — о том, что к 2030 году объем ВРП все равно удвоится и приблизится к 5 трлн рублей.

Парламентские слушания по проекту бюджета на 2020—22 годы оказались самыми спокойными и миролюбивыми. Фото gossov.tatarstan.ru

Депутаты проявили к выступлению живой интерес, забросав министра вопросами. Так, депутат Марсель Мингалимов от «Единой России» поинтересовался, как Татарстан по темпам экономического развития выглядит на фоне остальных регионов? Выше или ниже? Министр экономики не стал приукрашивать картину и сообщил, что «рост идет на сопоставимом уровне с остальными, но где-то и выше». Поддержал его глава бюджетного комитета Леонид Якунин. Он сообщил залу, что 18 регионов вообще нарастили долги, сопоставимые с их годовыми бюджетами, так что Татарстан чувствует себя более уверенно.



Дух Валентины Матвиенко в татарстанском парламенте

Депутата Александра Чубарова волновала проблема господдержки МСБ. «Татарстан привлекает по федеральной программе МСБ больше средств, чем остальные. Как выполняется?» — задал он вопрос.

Фарид Абдулганиев заметил ему в ответ, что подводить итоги пока рано, но есть позитивные результаты. Во-первых, выросло количество получателей микрозаймов на 136%. Во-вторых, на экспортные рынки с нуля начинают выходить малые компании. По его словам, с начала года 64 компании начали поставлять товары на внешние рынки.

Затем вопрос «на засыпку» последовал от главы бюджетного комитета Леонида Якунина, который по примеру спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко спросил, как Татарстан работает с Фондом развития промышленности. Как уже рассказывало «Реальное время», на заседании в верхней палате парламента Матвиенко раскритиковала главу ФРП Романа Петруцу за малые объемы инвестиций в промышленность, капитал фонда при этом составляет 100 млрд рублей.

По традиции министр экономики РТ Фарид Абдулганиев выступил с прогнозом социально-экономического развития на предстоящие три года. Фото gossov.tatarstan.ru

Фарид Абдулганиев отрапортовал, что Татарстан в этом году получил около 900 млн рублей по линии ФРП: «Конечно, будем развивать, потому что действительно хорошие условия. Фактически это можно рассматривать как субсидии для тех предприятий, которые наращивают свою производительность». Всего за четыре года Татарстан привлек около 7 млрд рублей по линии ФРП. «Это льготный заем, однопроцентная хорошая программа, — добавил министр. — Нас связывают плотные деловые связи с Фондом развития промышленности».

Министр финансов Радик Гайзатуллин, следуя искусству равновесия, сообщил, что в ближайшие три года продолжат действовать пониженные ставки по ряду налогов для бизнеса. В частности, по налогу на имущество организаций продлен на 2020 год срок действия пониженной ставки в размере 0,5% технопаркам, индустриальным паркам, инновационно-технологическим центрам, до 1 января 2022 года действуют налоговые преференции в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых организациями для нужд здравоохранения, физической культуры, и садоводческих и огороднических товариществ. По упрощенной системе налогообложения продлено действие на 2020 год пониженных налоговых ставок по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Вообще, в проекте бюджета-2020 доля социально значимых расходов составляет более 70%. Единственно, в чем вдруг слегка замешкался министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, оказался вопрос об индексации заработной платы медицинских работников. Его задала глава профсоюза медработников Гульнар Хуснутдинова, но министр попросил время для отдельной встречи с ней.

Единственно, в чем вдруг слегка замешкался министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, оказался вопрос об индексации заработной платы медицинских работников. Фото gossov.tatarstan.ru

В Казани два крупных налогоплательщика — «Казаньоргсинтез» и КФУ

В заключение взял слово известный депутат-экономист Марат Галеев, который с ходу дал понять, что спорить о бюджете не о чем:

— Бюджет — это не девушка, которая может вам нравиться или нет. Ни в какой стране не принимается бюджет, который бы устраивал всех. Бюджет — это как одеяло, которое заставляет протягивать ноги под его длину.

И несмотря на конформистский настрой, Галеев заметил, что государство должно стимулировать развитие и эффективных собственников. «В Казани два крупных налогоплательщика — это «Казаньоргсинтез» и КФУ. Должна быть простимулирована реализация научно-технических решений», — считает он. Вместе с тем он указал на проблему развития села. «Есть две беды: работы нет и некому работать. На селе — вторая».

Льготы не всем

Зато по окончании публичных слушаний авторы бюджетной конституции испытали живой напор прессы. Министерство финансов Татарстана завершило инвентаризацию всех налоговых льгот, действовавших в 2019 году, заявил журналистам министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на брифинге по итогам парламентских слушаний по проекту бюджета на 2020—2022 годы.

Отвечая на вопрос «Реального времени», он сообщил, что общий объем налоговых льгот из бюджетов всех уровней составил 26,623 млрд рублей. Почти на 17 млрд рублей выданы льготы из федерального бюджета, на 8,129 млрд — из республиканского и на 1,5 млрд — из местных бюджетов. «Это весомые, хорошие льготы», — сказал он.

Между тем условия их предоставления в будущем году изменятся и будут напрямую зависеть от бюджетной эффективности исполнения бизнес-планов компаний, претендующих на пролонгацию льгот.

Министерство финансов Татарстана завершило инвентаризацию всех налоговых льгот, действовавших в 2019 году, заявил министр финансов. Фото minfin.tatarstan.ru

— Будет не как в прошлые годы, когда представляли бизнес-план, а потом льготы давали, а у некоторых, откровенно говоря, было невыполнение. А сейчас такого делать нельзя. Должна быть бюджетная эффективность, — подчеркнул Гайзатуллин.

По его словам, она рассчитывается по специальной формуле, и если ее нет, то компания не получит льгот. Прежде всего речь идет об обнулении налога на имущество, уточнил он.

Также министр финансов пояснил медленную динамику по налогу на прибыль. По его словам, в результате перекройки налогов между РТ и РФ республика потеряла в этом году 5,7 млрд рублей по обнуленному налогу на движимое имущество, а из-за увеличения нагрузки на нефтяников большая часть доходов уходит в Москву. При этом в течение трех лет не будет большой нагрузки на бюджет с обслуживанием госдолга в 91 млрд рублей, так как основные платежи перенесли на 2023 год. Поэтому брать коммерческие кредиты республика не планирует.

Министр финансов признал, что динамика сборов по налогу на прибыль замедляется. Если в 2018 году собрали рекордную сумму в 103,7 млрд рублей, то на будущие годы закладывается лишь около 100 млрд рублей. По словам Радика Гайзатуллина, это связано с перераспределением нефтяных доходов, которые по новым формулам уходят в Москву. «Раньше 50—70% сборов прибыли обеспечивала «Татнефть» и малые нефтяные компании, а теперь ожидается прирост от нефтехимического комплекса, потому что формулы по нефтянке ухудшили доходную базу для регионов.

Министр финансов Татарстана считает необходимым встретиться с транспортниками, чтобы детально проанализировать работу по каждому маршруту. Фото Максима Платонова

«Нельзя только за счет льготирования закрыть убытки перевозчиков»

Заодно глава Минфина ответил на ультимативные требования казанских перевозчиков об увеличении бюджетных субсидий для компенсации перевозки льготников в общественном транспорте.

— В этом году республиканский бюджет выделил на эти цели 1,165 млрд рублей, из которых 903—905 млн рублей получила Казань, — сообщил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

По его мнению, это достаточно весомая сумма, которая покрывает объем предоставленных льгот на транспорте, а причину нерентабельности перевозок необходимо искать внутри бизнеса самих компаний.

— Здесь все зависит от экономической эффективности движения на всех маршрутах. Когда мы с экспертами ЦЭСИ анализировали, то увидели резервы, — отметил он. — Нельзя только за счет льготирования закрыть убытки перевозчиков.

Между тем министр финансов Татарстана считает необходимым встретиться с транспортниками, чтобы детально проанализировать работу по каждому маршруту: «Тогда можно делать выводы и говорить, что что-то недодает республика, а пока мы считаем, что параметры поддержки, которые заложены, достаточны».

Перевозчики приняли предложение министра финансов РТ Радика Гайзатуллина и заявили о готовности встретиться.

— Перевозчики не просят за счет льготирования покрывать убытки. Мы просим свои деньги за выполненную работу, не 18, а 27 рублей. Тогда и убытков бы не было. У перевозчиков убытки именно из-за того, что нам не платят полным рублем за перевозку льготников. В среднем за пассажира мы получаем 22 рубля. Резервы, которые есть у каждого маршрута, — это сокращение автобусов в вечерние и утренние часы, это большой интервал в движении. Хочу отметить, путь сокращений ни к чему хорошему не ведет. Посмотрите, что происходит в Нижнекамске. Перед глазами яркий пример! — заявил Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ.

Убытки предприятия, по словам руководства нижнекамского ПАТП, составляют 35 млн рублей, прогноз к концу года — 49 миллионов. Фото npatp.ru

Юрий Иванов, генеральный директор Нижнекамского ПАТП, добавил, что перевозчиков поставили в такие условия, что им «просто стыдно перед пассажирами»:

— Нашему предприятию 54 года. Проблемы начались в 2015 году. Мы вынуждены были провести транспортную реформу. Из 14 автобусных маршрутов оставили девять. Перекрыли автобусной сетью с принципом одной пересадки весь город, довели интервал до 7—8 минут. В то время у нас на городских перевозках работали 160 водителей и 160 кондукторов. Сейчас на девяти маршрутах работают 45 водителей. В одну смену мы можем выставить 24—25 автобусов всего. Для понимания: это один-два автобуса на маршрут. Что это за перевозки? Интервал до 45—50 минут доходит.

У нас больше 50% пассажиров ездили по социальным проездным билетам, мы недобирали выручку. В итоге дошли вот до такого состояния. Зарплату не повышали 8 лет. Молодежь на водителя не идет, так как средняя зарплата — 30 тысяч рублей. Водители увольняются, кондуктора увольняются.

Убытки предприятия, по словам руководства нижнекамского ПАТП, составляют 35 млн рублей, прогноз к концу года — 49 миллионов. Перевозчики высказали мнение, что «был выбран не совсем верный путь». Поэтому они готовы встретиться с министром финансов РТ и рассказать о проблемах.