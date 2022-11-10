Госсовет Татарстана хочет ввести госрегулирование тарифов на вывоз мусора и жидких отходов

«Пора посчитать расходы перевозчиков»



В Госсовете Татарстана пришли к выводу, что работающим в республике регоператорам по обращению с твердыми коммунальными отходами не хватает средств для оборудования и содержания контейнерных площадок, и нашли источник покрытия дефицита — поддержали готовящиеся на уровне Госдумы поправки Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Парламентарии активно выступили за то, чтобы в дополнение к тарифам на обращение с ТКО ввести тарифы на транспортировку мусора для организаций, с которыми работают регоператоры.

Сегодня на совместном заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию и Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Александр Тыгин сообщил, что при заключении договоров на транспортирование практически отсутствует конкуренция, а, по данным республиканского органа тарифного регулирования, основная доля доходной части тарифа на обращение с ТКО оседает в виде прибыли у операторов по транспортированию. При заключении договора с единственным поставщиком цена транспортировки составляет 240—260 руб./куб. м, а в других ситуациях снижается до 120—160 рублей.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Изъятие этой прибыли невозможно ввиду отсутствия регулирования этой деятельности, считают депутаты и предлагают поддержать инициативу по внесению соответствующих изменений в федеральное законодательство. В ходе обсуждения от участников заседания прозвучал ряд предложений, в том числе и предложение тщательно посчитать расходы перевозчиков, тем более что это просто — километраж известен, расход бензина на километр транспортировки — тоже.

— Закон разрешает регоператору как самому транспортировать отходы, так и привлекать для этого подрядчиков, — пояснил «Реальному времени» по окончании заседания глава Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин. — Если регоператор привлекает другую компанию, он проводит конкурс, но как показывает статистика, большая часть договоров в этом случае подписывается на первой — начальной цене, и, как правило, на такие конкурсы заявляется один участник. И в результате от 30 до 90 процентов расходов регоператора — это транспортные расходы, и ситуация внутри этого транспорта совершенно непрозрачная.



Жидкие отходы — под контроль и в доходы

Одобряя законодательные инициативы думцев в области обращения с ТКО, татарстанские депутаты пошли дальше — они выступили с инициативой ввести госрегулирование на обращение с жидкими бытовыми отходами. Речь идет о канализационных стоках в домах частного жилого сектора и многоквартирном жилье, не подключенных к централизованным канализационным сетям, а сливающих отходы в септики с дальнейшим их вывозом ассенизаторскими машинами.

Фото: pochtidoma.ru

Как сообщил на заседании Алескандр Тыгин, с 1 января 2021 года в связи с утратой силы федеральными Правилами предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов регулирование определения стоимости этой услуги не осуществляется, она устанавливается произвольно при подписании договора. При этом в Татарстане только 69,8% жилищного фонда оборудовано централизованной канализацией, а в сельской местности этот показатель составляет всего 22,2%. В среднем по России эти показатели еще ниже.

Депутаты уверены, что при госрегулировании в этой области можно будет навести порядок и обеспечить справедливую оплату услуги потребителями. Присутствовавший на совместном заседании двух комитетов глава Госсовета Фарид Мухаметшин осторожно «подбил итоги» обсуждения далеко идущих планов депутатов, заметив, что «не повышать тарифы, наверное, не удастся». И тут же добавил:



— Но жировать на этом деле никому не придется!

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Инна Серова