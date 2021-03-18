Правительство Татарстана сможет принимать решение о сносе домов при реновации

Фото: Инна Серова

Во втором чтении и в целом депутаты Госсовета Татарстана приняли законопроект, упрощающий принятие решений о включении в список на снесение многоквартирных домов, расположенных в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки.

Депутаты 76 голосами против трех отклонили поправки, предлагавшиеся их коллегой Альмиром Михеевым в целях исключения принятия Кабмином республики решений о сносе «фактически любых жилых домов». Инициатива депутатов, желавших жестко закрепить в республиканском законе норму, на основании которой было бы можно или нельзя принять такое решение при реновации старых микрорайонов, не нашла поддержки у большинства.

Представлявший законопроект председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин заявил, что опасения такого рода беспочвенны, а полномочия Кабмину нужны «в целях оперативности при принятии решений». И попросил поправки отклонить — что и было сделано.

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