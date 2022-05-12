«Жизненно необходимая мера»: разрешат ли дачникам и горожанам разводить кур и коз?

Общественники просят депутатов Татарстана отменить запрет на содержание домашней птицы и мелкого скота в городских поселках и СНТ

Татарстанские «городские фермеры», которые нелегально держат кур, кроликов и коз, просят парламентариев отменить законодательный запрет на содержание птицы и скота в поселках в черте города. С их подачи активисты регионального отделения ОНФ обратились в Госсовет Татарстана с инициативой поддержки фермерства — они, в частности, предлагают внести поправки в федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве» и расширить список разрешенных видов использования земель, отведенных под ИЖС и садоводство таким образом, чтобы полезная домашняя живность и скотина не попадали под ограничения. О плюсах, минусах и перспективах законодательной инициативы — в материале «Реального времени».

Бодалась коза с яблоней



Казанский пенсионер и эксперт республиканского штаба ОНФ Рустем Гарафутдинов живет в Константиновке, то есть в черте города, но имеет достаточно сил и большое желание заниматься любимым делом — разводить кур и коз.

— Так почему я не могу заниматься этим? — задается вопросом мужчина, — Множество казанцев в городских поселках сейчас держат кто десяток кур, кто кроликов, кто — козу, и это является большим подспорьем для бюджета. А некоторые еще и соседям излишки продуктов продают, и спрос на них огромный. Но сегодня все эти городские личные подсобные хозяйства — незаконные. В прошлом году были приняты Правила землепользования и застройки, согласно которым в Казани просто не существует такого разрешенного вида использования земель, как содержание личного подсобного хозяйства, — только индивидуальное жилищное строительство.

Рустем Гарафутдинов живет в Константиновке, в черте города, но имеет большое желание разводить кур и коз.

Это, считает Гарафутдинов, в принципе неправильно, потому что люди покупают участки в зоне ИЖС и строят собственные дома как раз для того, чтобы быть ближе к земле и развивать подсобное хозяйство. А сегодня, говорит он, когда большинство из нас хочет видеть на столе натуральные, качественные и доступные по цене продукты, такое ограничение еще и нерационально.

Та же самая ситуация — с землями СНТ, где, как и на участках, отведенных под ИЖС, законодательно разрешено только выращивание сельскохозяйственных культур. В сентябре 2021 года на всю Россию прогремела история дачницы из Волгограда, которую с подачи областной госинспекции по использованию и охране земель суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за разведение кур на участке, предназначенном для садоводства — то есть за использование земельного участка не по целевому назначению. Женщина дошла до Верховного суда России, но штраф ей так и не отменили.

Активисты ОНФ предлагают сделать так, чтобы коза с яблоней больше не «бодалась» — снять запрет на содержание в СНТ сельскохозяйственных животных. В предложениях регионального отделения ОНФ председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину подчеркивается необходимость вывода из тени личных подсобных хозяйств и предлагается «рассмотреть возможности законодательной инициативы по разрешению содержания животных на землях ИЖС и СНТ при заключении письменного соглашения с владельцами смежных земельных участков, в котором обговорены виды животных, их поголовье и условия содержания (с выгулом, без выгула и тому подобное)».

Активисты ОНФ предлагают сделать так, чтобы коза с яблоней больше не «бодалась» — снять запрет на содержание в СНТ сельскохозяйственных животных. Фото: pro-kur.ru

«Десяток кур — это нормально»

В направленном активистами в Госсовет Татарстана документе говорится: «По факту многие граждане (как правило, пенсионеры), сезонно или постоянно проживающие на участках с указанными видами разрешенного использования, с целью обеспечения себя и своей семьи недорогими, но экологически чистыми продуктами, для поддержания здоровья и снижения финансовой нагрузки на семейный бюджет, содержат коз, кроликов или птицу. Согласно действующему законодательству данные действия являются противоправными, как нецелевое использование земли, за которое предусмотрена административная ответственность. Однако, в условиях отсутствия стабильного дохода, либо низкого уровня дохода, близкого к прожиточному минимуму, для многих категорий граждан содержание животных на участке является вынужденной и жизненно необходимой мерой».

— Это хорошая инициатива, — считает председатель правления Союза садоводов Татарстана, член Президиума Союза садоводов России Владимир Дейнекин. — Нельзя садовый участок превращать в ферму, а вот десяток кур для себя на нем держать — вполне нормально. И раньше это законом разрешалось, я помню. Когда садоводы вполне законно держали на участке и кур, и кроликов, и даже коз. Тут главное, чтобы соблюдались санитарные нормы, например, предельно допустимое расстояние от курятника до границы чужого участка, и чтобы количество животных не переходило, согласно законам диалектики, в качество — чтобы хозяйство не разрасталось до такой степени, чтобы мешать соседям. Но все это можно продумать и регламентировать. Можно даже петуха не держать, чтобы дачников криком не будил — куры и без него будут нестись.

А просто запрещать содержать кур и кроликов, считает главный садовод Татарстана, — это, конечно, самый простой вариант, но и самый бессмысленный:



— Если на то пошло, то можно ведь у себя на даче и несколько десятков кошек держать. Законом это не запрещено, поскольку кошки — не сельскохозяйственные животные, но соседям по даче это вряд ли понравится.

Для многих категорий граждан содержание животных на участке является вынужденной и жизненно необходимой мерой, считают активисты. Фото: rt-online.ru

«Пусть переезжают в деревню»

Впрочем не все специалисты АПК республики поддержали идею, некоторые отнеслись к ней с большим скепсисом.

— Проблему обеспечения доступными по цене продуктами таким образом не решить, а вот проблемы с соседями по поселку или даче обязательно появятся, — раскритиковал инициативу председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров — Мы такое уже проходили в деревнях и селах, когда один сосед заводит пять или десять коров, а другой жалуется на то, что эти коровы навозом дорогу перед его домом пачкают. Люди-то разные. И вот жители жалуются на соседей, которые держат скотину, а мы выезжаем разбираться.

Байтемиров сравнил СНТ или городской поселок с условной многоквартирной пятиэтажкой: там, как в густонаселенном доме, любой «шум» вызывает негативную реакцию соседей. А козы, куры и прочая живность — это гарантированный «шум», да и навозные «ароматы» со счетов нельзя сбрасывать.



Фермер убежден, что решать таким образом «продовольственный вопрос» не стоит:

— Пусть те, кто хочет заниматься сельским хозяйством, переезжают в деревню — там для этого есть все возможности.

«Сегодня у многих есть необходимость в собственных продуктах»

— Я думаю, сегодня такое время, когда необходимо дать возможность людям самим обеспечивать себя продуктами хорошего качества и по доступной цене, — одобрил идею активистов зампредседателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев. — У нас в республике около миллиона человек имеют дачные участки, многие живут в собственных домах — им надо разрешить держать домашнюю живность. Полагаю, что инициатива ОНФ будет поддержана Государственной думой России.

Но, по его мнению, право держать домашних животных на своем участке не должно зависеть от согласия соседей:

— Соседи не должны регулировать это. Представьте, сегодня — один сосед, а завтра будет другой — и все поменяется. Я считаю, должны быть введены определенные нормативы, установлено количество животных и обеспечено соблюдение санитарных нормативов.

Тахир Хадеев напомнил, что российские законодатели уже обсуждают вопрос о разрешении содержать сельскохозяйственных животных и домашнюю птицу на дачах и добавил, что дело могло бы пойти быстрее, если бы депутаты делегировали право решать такие вопросы регионам: — Субъекты вполне в состоянии сами разработать стандарты и изменить свое законодательство. Тем более что в огромной России не может быть единого стандарта для всех регионов. Где-то можно держать и сто коз, а где-то — только одну.

При этом недовольство соседей по поселку или даче не должно быть препятствием для реализации хорошей инициативы, считает депутат:



— Мы во дворе собаку держим? Может быть соседу и не нравится, что она лает, но право такое — держать собаку — у людей есть. Баню держим — а от нее дым идет. И вообще придраться можно к чему угодно, тут и до абсурда недолго дойти — летает над участком дикая птица — а кому-то это не нравится… Есть правила жизни в обществе, когда не может один гражданин диктовать всем свою волю. У всех разные потребности, поэтому разрешать противоречия надо разумно. Для этого и существуют нормативы — нужно регламентировать, сколько животных можно содержать, какие санитарные нормы должны соблюдаться. А исходить при этом надо из главной общей цели — сегодня у многих есть необходимость в своих собственных продуктах. Цены на борщевой набор возросли втрое, мясо, некоторые другие продукты сильно подорожали. А доходы граждан за ценами не поспевают. И надо понимать, что даже если в магазинах все продукты есть, они не всем доступны!