Выборы без привязки к прописке — татарстанцы смогут голосовать, где им удобно

Впервые на региональных выборах применят систему «Мобильный избиратель»

Фото: Максим Платонов

Выборы депутатов Госсовета РТ VI созыва в 2019 году — первые региональные выборы, на которых жители Татарстана смогут воспользоваться новой возможностью — проголосовать не по месту прописки, а там, где им удобно в пределах республики. Татарстанцы подали уже 900 заявлений, чтобы проголосовать не на своем участке. Подробнее о том, что дает эта система и как ею воспользоваться, читайте в «Реальном времени».

Голосовать в удобном месте

Избирательный процесс совершенствуется, в первую очередь исходя из интересов граждан. Центральные избирательные комиссии России и Татарстана разрабатывают новые системы, чтобы люди, планируя свой выходной день, не отказывались от голосования, чтобы им было легко и удобно проголосовать не в ущерб своим делам. Впервые новый механизм «Мобильный избиратель» применили в Татарстане в 2018 году на выборах президента России. Тогда для голосования житель республики мог выбрать любой регион страны. В этом году выборы депутатов Госсовета — региональные, поэтому для голосования доступны только все участки внутри Татарстана.

Раньше человеку, проживающему не в том населенном пункте, в котором он прописан, для того, чтобы проголосовать по месту фактического нахождения, нужно было заранее съездить в родной город или село и взять открепительный талон. «Теперь ехать по месту своей прописки не нужно. Можно в городе, где находишься, пойти в МФЦ или любую избирательную комиссию и прямо там подать заявление. Ключевое отличие и удобство — больше не нужно ехать по месту прописки, чтобы открепиться», — отметили в ЦИК РТ.

Более того, открываются новые возможности и для тех людей, которые в день выборов будут в командировке или планируют отправиться на природу в дальний уголок республики. Для того чтобы проголосовать вдали от дома, надо выбрать удобный и самый близкий избирательный участок.

Обратившегося с заявлением жителя республики исключат из списка избирателей по месту регистрации и включат в список указанного им избирательного участка на территории Татарстана. Фото Максима Платонова

Как работает «Мобильный избиратель»

Жителю республики, желающему проголосовать не по месту регистрации, предлагают написать заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения, при этом необходимо указать избирательный участок на территории Татарстана, где гражданин планирует проголосовать. Подать заявление можно любым из нескольких способов: написать его в любом многофункциональном центре (перечень МФЦ можно посмотреть на сайте или онлайн через портал «Госуслуги» (для этого нужна подтвержденная учетная запись на портале).

Помимо этого, до 4 сентября избиратель может оставить заявление в любой ближайшей территориальной избирательной комиссии (ТИК). Эта форма действует с 24 июля. А с 28 августа по 4 сентября эти заявления можно составить и в любой участковой избирательной комиссии (УИК). Адреса комиссий нужно уточнить на сайте.

С 5 сентября и до 14 часов 7 сентября у татарстанцев будет возможность оформить специальное заявление для голосования на удобном участке. Однако это можно сделать только в участковой избирательной комиссии по месту прописки. При этом в УИК выдадут заявление со специальной защитной маркой — с ним житель республики сможет прийти на удобный избирательный участок 8 сентября и проголосовать.

Обратившегося с заявлением жителя республики исключат из списка избирателей по месту регистрации и включат в список указанного им избирательного участка на территории Татарстана. «После прохождения процедуры подачи заявления на портале в личный кабинет гражданина придет подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией об избирательном участке —ее нужно взять с собой в день голосования на этот участок (можно распечатать или сохранить на мобильном телефоне», — пояснили в ЦИК РТ.

При голосовании не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения жители республики смогут проголосовать только за кандидатов из единого республиканского списка в случае, если для голосования выбран участок за пределами того одномандатного округа, на котором прописан избиратель. Фото Максима Платонова

Если граждане голосуют в штатном режиме по месту регистрации, то они получат два бюллетеня для голосования: по республиканскому списку и по одномандатному округу. При голосовании не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения жители республики смогут проголосовать только за кандидатов из единого республиканского списка в случае, если для голосования выбран участок за пределами того одномандатного округа, на котором прописан избиратель.

Как отметил в интервью «Реальному времени» председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов, по состоянию на 20 августа заявления о голосовании на удобном участке подали 900 человек. Практика 2018 года и других регионов показывает, что наибольшее количество таких заявлений избиратели подают именно на УИК — эта возможность станет доступна с 28 августа. А значит, желающих проголосовать не по прописке прибавится.

Чтобы нововведение было как можно более востребованным, ЦИК РТ с помощью СМИ, соцсетей активно информирует жителей Татарстана о возможности проголосовать на удобном участке. Телефон горячей линии ЦИК РТ по всем вопросам о выборах депутатов Госсовета РТ VI созыва: 8 800 707 2019.

Молодежь пополнит ряды избирателей

Напомним, председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин на заседании Открытого штаба наблюдателей отметил, что теперь законодательство позволяет всем жителям республики проголосовать, где им удобно:

— Это очень важный момент. В предыдущие годы мы недосчитывали молодых избирателей по разным причинам. Кто-то по финансовым соображениям, кто-то из-за нежелания нарушать учебный процесс не мог приехать специально для голосования из Казани в свой населенный пункт. В этот раз мы получим полный срез информации по участию молодежи в выборах в Госсовет РТ. У политологов и социологов будет богатая пища при подведении итогов.

В Казани 14 крупных вузов. В них обучается более 70 тыс. студентов. 30 тысяч из них — иногородние, это почти половина.



— В структуру 14 вузов входят 49 зданий, в которых постоянно обучаются студенты. В 12 из них 28 августа откроются избирательные участки. И тем, кто там обучается, проще написать заявление прямо в учебном корпусе. 18 участков находятся вблизи учебных заведений. В остальных корпусах в местах наибольшего скопления студентов мы оборудуем информационные центры со стендами с разъяснениями. Вместе с Лигой студентов обучим волонтеров, которые будут информировать студентов, — отметил Олег Сквордяков.

Технологии ближайшего будущего

Вскоре ЦИК РТ представит еще одну новую технологию, которая связана с «Мобильным избирателем». Напомним, в онлайн-интервью «Реальному времени» председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов сообщил об услуге «Цифровой участок». Она станет доступна для татарстанцев во время выборов 2020—2021 годов:

— Житель этих регионов, если будет находиться в Москве, сможет на цифровых участках, а их тридцать, проголосовать за своих кандидатов, участвующих в региональных выборах. Для этого надо использовать механизм «Мобильный избиратель». Жители этих регионов также подают заявление, прикрепляются к одному из тридцати цифровых участков, в день голосования приходят с паспортом и голосуют. В избирательные кампании 2020—2021 годов планируется открыть 5 тысяч таких участков. Из них 100 участков будут находиться в республике. Задача в том, чтобы, независимо от того, региональные это выборы или федеральные, любой избиратель за пределами своей территории смог проголосовать на региональных выборах за кандидатов в депутаты или за губернаторов.

По сути «Цифровые участки» — это развитие концепции «Мобильного избирателя», пояснили в ЦИК РТ. 8 сентября 2019 года в Москве будет образовано 30 цифровых избирательных участков. Проголосовать на них с помощью электронного избирательного бюллетеня смогут жители 20 регионов страны, в которых пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной думы, а также выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Порядок подачи заявлений для голосования на цифровом участке в Москве такой же, как и при выборе обычного участка по системе «Мобильный избиратель». Следует подать заявление через портал госуслуг не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до даты голосования. Такой избиратель будет исключен из списка по месту жительства и приписан к выбранному им цифровому участку в Москве.

