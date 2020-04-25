События недели: казанский тест на коронавирус, моментальный обвал цен на нефть и страсти по «Зулейхе»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Andreas Arnold /dpa /Global Look Press

На уходящей неделе случился небывалый обвал нефтяных котировок — цены на фьючерсы марки WTI остановились при закрытии торгов на отметке -$38. Тем временем Центробанк РФ опустил ключевую ставку до 5,5%, в КФУ заявили об испытаниях теста на антитела к COVID-19, а за Гузель Яхину и сериал «Зулейха открывает глаза» в интервью «Реальному времени» заступился Евгений Ройзман. Подробнее — в нашем традиционном обзоре.

Аналитика заболеваемости COVID-19

«Реальное время» проанализировало развитие ситуации с коронавирусом в странах, которые начали снимать карантинные ограничения, чтобы понять, сколько осталось до этого момента России. Выяснилось, что россиянам выход из самоизоляции «светит» при самом благоприятном варианте развития событий не раньше, чем через две недели.

Из 20 стран, лидирующих по числу заболевших, только в шести начало снижаться количество активных случаев. Среди них — Германия, Иран, Китай, Бразилия, Швейцария и Австрия. России пока рано говорить о снижении этого показателя. Число заболевших растет очень быстро: с 9 по 19 апреля в России этот показатель подскочил в 4 раза до 6 тысяч человек в день.

Тест на иммунитет к коронавирусу



Между тем в Казанском федеральном университете заявили об испытаниях теста на коронавирус, точнее, на антитела к нему. Он был разработан с использованием плазмы излечившегося от COVID-19. Также в КФУ напомнили, что работают над вакциной от вируса.



Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов подробно рассказал о новом тесте, который поможет выявлять людей, у которых уже выработался иммунитет к COVID-19. А значит, медики и власти смогут отслеживать, какой процент населения уже безопасно переболел инфекцией.

Предполагается разработать экспресс-тесты на бумажных полосках. Поставка оборудования для их производства займет около трех недель. Также потребуется время на регистрацию нового препарата.

Где в Казани достать антисептики и маски?

Аналитическая служба «Реального времени» изучила ассортимент казанских аптек, выяснив, где в городе продаются медицинские маски и сколько стоят антисептики. Телефонный опрос показал, что маски невозможно купить в 70% аптек города. Кроме того, в некоторых из оставшейся трети аптек масок не оказалось при личном посещении. Чтобы приобрести маски по 35 рублей, придется побегать, а в некоторых районах города обнаружить их и вовсе почти невозможно. В то же время цены на копеечные изопропиловые антисептики в Казани выросли в разы.

Нефтяной обвал

В понедельник на Нью-Йоркской бирже обрушились цены на нефть. Майские фьючерсы на марку WTI упали сначала до ноля, а затем ушли в минус. Завершились торги на -38,45 доллара за баррель. Вслед за техасской маркой существенное снижение претерпели также Brent и Urals. Последняя в ходе торгов тоже достигала отрицательных значений, но «закрылась» на отметке в $3.

Бывший премьер-министр, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что падение цен нефтяных котировок — результат картельного сговора. Он предложил продавать российскую нефть по принципу take or pay.



Президент группы компаний «Финам» Владислав Кочетков рассказал «Реальному времени», что именно произошло вечером 20 апреля. Как и предсказывал эксперт, рынок нефти стал отыгрывать падение, и к пятнице цена на нефть WTI достигла $17,6 за баррель, а Brent поднялась до $22,4.

Ключевая ставка ЦБ



Совет директоров Центробанка РФ снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 5,5% годовых. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина пояснила, что снижение стало решительным шагом для «перехода в область мягкой денежно-кредитной политики». Она допустила, что позднее ЦБ может опустить ставку до 4,5%.

Глава Банка России объяснила и свою позицию относительно прямой раздачи денег населению в условиях режима самоизоляции. Она убеждена, что такое решение ухудшит экономическую ситуацию, поскольку приведет к резкому росту цен.

Она спрогнозировала инфляцию в 8% во втором квартале из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. Однако в третьем и четвертом кварталах этот показатель удастся сократить, выразила надежду Набиуллина.



Заседание Госсовета по видеосвязи

Очередное заседание Госсовета РТ прошло в новом формате — депутаты работали по видеосвязи, разместившись группами в шести залах Казани, Набережных Челнов и Альметьевска.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин доложил на заседании о результатах работы органов исполнительной власти за прошлый год. Также он рассказал, что за последний месяц бюджет республики недобрал из-за пандемии 12 млрд рублей доходов.

Кроме того, депутаты обсудили меры поддержки бизнеса в стране и в республике.

«Путинские 5 тысяч»

Глава татарстанского отделения Пенсионного фонда России Эдуард Вафин подробно рассказал «Реальному времени» о «президентской» выплате для семей с детьми в возрасте до трех лет. Он по пунктам объяснил, кто может рассчитывать на «путинские 5 тысяч», как их получить и какие документы для этого понадобятся.



Тонкости доставки

Как выяснило «Реальное время», доставка вовсе не является сегодня панацеей для бизнеса в сфере ретейла и общепита, как принято считать. Например, она невыгодна ресторанам высокой ценовой категории, поскольку в их случае продукты должны быть максимально свежими. Нижний сегмент также теряет в выручке, так как доставка оказывается слишком дорога при скромном чеке. Кроме того, на рынке общепита высокая конкуренция, и новым игрокам нечего ловить на нем в новых условиях, поскольку они незнакомы покупателю.



Благоустройство набережной на правом берегу Казанки

Концепцию благоустройства набережной на правом берегу Казанки президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили еще в 2010 году. С тех пор ландшафт и наполнение этого пространства пересматривались не один раз. «Реальное время» вспомнило некоторые из этих проектов и спросило архитекторов об их мнении о благоустройстве этого участка. Большинство экспертов им недовольны, при этом они не видят больших недостатков в общем облике этого района.



Новые отклики о «Зулейхе»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью «Реальному времени» поддержал Гузель Яхину и команду сериала «Зулейха открывает глаза». Политик не согласился с критиками картины, утверждающими, что она не соответствует исторической действительности. Похвалил сериал и главный редактор агентства «Башинформ» Алик Шакиров. Он отметил, что «Зулейха» снята качественно, а актеры играют талантливо. Удовлетворился он и «татарскостью» ленты.

