В Татарстане электронные сертификаты на ТСР не покрывают и 30% затрат инвалидов

Граждане с ОВЗ вновь просят проверить деятельность главы СФР из-за отсутствия необходимых средств реабилитации

Фото: Реальное время

Татарстанское отделение Социального фонда России прекратило закупки некоторых средств реабилитации для инвалидов, фактически вынуждая приобретать их самостоятельно по электронным сертификатам. Однако в этом случае гражданам с ограничениями по здоровью приходится доплачивать большую разницу денег из своих скудных пенсий, поскольку сертификаты не покрывают и трети расходов на приобретение ТСР. Траты из личного кошелька достигают 40—70%. Об этом «Реальному времени» сообщили инвалиды и их родственники, ранее обращавшиеся с жалобами в надзорные органы, но так и не дождавшиеся защиты своих прав. Подробнее о новой назревающей проблеме и угрозе повторения ситуации 2019 года — в нашем материале.

«С каких доходов доплачивать разницу?»

Мать ребенка-инвалида Елена Федорова сообщила «Реальному времени», что татарстанским инвалидам уже длительное время не выдают положенные им по индивидуальным программам реабилитации технические средства, а меры по нормализации ситуации не принимаются:

— Например, мой сын не получал специальные салфетки, подушки, аппараты на суставы. Да много чего давно не получал! Я по этому поводу обратилась в прокуратуру РТ. В апреле 2025 года пришел ответ. Мне сообщили, что в моем обращении «отсутствуют конкретные данные о нарушении закона, моих прав и свобод», а еще в нем отсутствует «надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая право представлять интересы иного лица». То есть по сути сказали, что непредоставление ТСР — это не нарушение закона, хотя в законе «О социальной защите инвалидов в РФ» четко прописано право инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР) за счет средств федерального бюджета. А «иным лицом» назвали моего сына, то есть я, мать, которая за ним ухаживает, не могу без доверенности пожаловаться, что его законное право не соблюдают!

У сына Федоровой сохранный интеллект, Кирилл хорошо учится в школе, но имеет паллиативный статус и нуждается в сложных и дорогих технических средствах реабилитации (ТСР), например особых ходунках, которые стоят от 160 тысяч рублей, коляске, которая стоит еще дороже, других приспособлениях, купить которые семье не по карману.

От того, что ему предоставляют, приходится отказываться. Как, к примеру, от коляски, которая не подошла 16-летнему подростку по размеру: застегнуть на нем ремни в ходе «примерки» не удалось, а голова Кирилла уперлась в ручку коляски, за которую, по идее, ее должен катить сопровождающий. Не подходит подростку эта коляска и по другим параметрам, а та, требования к которой прописаны в ИПРА («Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида») специалистами медико-социальной экспертизы, стоит слишком дорого для ФСС. Именно так ей, говорит Елена, объяснили отсутствие нужной коляски в «натуре» в татарстанском отделении СФР. И рекомендовали приобрести то, что нужно, по электронному сертификату.

— Только вот с каких доходов я, мать ребенка-инвалида, должна доплачивать разницу между суммой на сертификате и реальной стоимостью коляски в 100—160 тысяч рублей? — спрашивает она.

С помощью уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Федоровой удалось достучаться до республиканской прокуратуры с жалобой на то, что ОСФР по РТ определяет предельную стоимость электронных сертификатов без учета рекомендаций ИПРА, что является грубым нарушением норм действующего законодательства. 8 июля ей пришел ответ, из которого она узнала, что ее обращение по поводу отсутствия ТСР «спущено» прокурору Приволжского района Казани (где уже давали отписку на ее обращение), и о том, что о результатах рассмотрения ей должны сообщить не позднее 30 июля. Но на дворе сентябрь, а ответа по существу из районной прокуратуры Федоровой так и не пришло.

«Реальное время» обратилось с запросом в прокуратуру РТ. Корреспондент спросил о причинах, по которым прокурорские работники, как говорят инвалиды, не рассматривают их жалобы по существу, ограничиваясь отписками. По получении комментарий будет опубликован.

«Обеспечения нет или обеспечивают совсем не тем, что прописано в ИПРА»

— В прошлые годы нам пусть с запозданием, пусть некачественные, но подгузники предоставляли, а сейчас и этого нет, — говорит инвалид Любовь Полышева. — На днях мой соцработник по моей просьбе ходила на прием в СФР по этому поводу, и ей там сказали, что памперсов нет, потому что нет на них средств, и посоветовали обратиться в прокуратуру.

Покупать подгузники по электронному сертификату у Полышевой возможности нет — она говорит, что на сегодня придется платить из своего кармана уже 70—80% их стоимости, а сертификат покрывает лишь 20—30%.

Не смогла она с первого раза получить и положенную ей по закону бесплатно ортопедическую обувь. Цены на нее высокие, поэтому сертификат использовать нереально. Помогло, говорит, обращение в Москву на горячую линию СФР — обувь ей в итоге предоставили.

— Зачем нам так подробно расписывать в ИПРА коляски, ходунки и другие средства реабилитации, если мы их не получаем, а наши программы реабилитации в СФР, похоже, не читают? — возмущается инвалид, активистка Амина Ибниева. — Я с мая 2025 года звоню на горячую линию СФР и каждый раз заново объясняю специалисту, что у меня изменения в ИПРА с подгузниками, пусть посмотрят и увидят их! Но уже четвертый месяц пошел, как я ничего не могу добиться, никто мне подгузники не привозит. Подала на электронный сертификат — так его рассматривают от 3 месяцев и дольше. После рассмотрения нас ставят в очередь. Паллиативные дети тоже вот так, месяцами, ждут. Это же просто кощунство — так над ними издеваться!

Реальное время / realnoevremya.ru

Ибниева считает, что электронные сертификаты сегодня не просто недоразумение, а «новая лазейка для обогащения тех, кто распределяет эти деньги». И что при виде сумм, которые по ним в итоге выделяют на покупку ТСР, остается пить валерьянку, поскольку доплачивать при покупке из своего кармана приходится в разы больше.

— Мы и петиции подписывали против электронных сертификатов, и письма в разные инстанции — все бесполезно, — говорит Ибниева. — Раньше была возможность купить за свои деньги ТСР, прописанные в ИПРА, и получить компенсацию, но ее отменили. Зачем? Пусть с задержкой, но мы получали деньги, потраченные на приобретение ТСР, а сейчас обеспечения нет или обеспечивают совсем не тем, что прописано в ИПРА, а электронные сертификаты — одно издевательство. Причем мы общаемся с инвалидами из разных регионов России, но такого безобразия, как у нас, нигде нет.

Проблема глубже: в России отменили компенсацию затрат на приобретение ТСР

Председатель региональной общественной организации «Защита прав инвалидов», отец ребенка-инвалида Юрий Никишин добивается проверки следственными органами деятельности руководителя СФР по РТ.

— Я написал заявление о привлечении его к ответственности за систематическое нарушение прав инвалидов, — рассказал он «Реальному времени». — Я хочу привлечь внимание к ситуации, которая сложилась с обеспечением ТСР. Но на самом деле проблема намного глубже: в России законодательно отменили компенсацию инвалидам затрат на приобретение ТСР. Я считаю, что это нарушает права инвалидов: раньше я ребенку обувь или что-то еще покупал, отдавал чек ФСС, и они мне хотя бы часть денег возвращали, а сейчас этого нет.

Активист Юрий Никишин хочет привлечь внимание к ситуации, сложившейся с обеспечением ТСР. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Что же касается сертификата, то в последний раз, по словам Никишина, он взял его на коляску для сына под заверения, что он на 100% покроет расходы, а в итоге оказалось, что ему нужно оплатить почти 70% ее стоимости:

— Я многодетный, с ребенком-инвалидом, у которого мизерная пенсия, должен доплатить 200 тысяч рублей к тем 100 тысячам, что лежат на сертификате! Это нормально? Притом что все прекрасно знают, что пенсия ребенка-инвалида не превышает 20—25 тысяч. А ведь его надо еще кормить, одевать-обувать и покупать ему лекарства, оплачивать ЖКУ!

Нет тендеров — нет подгузников

В 2025 году «Реальному времени» не удалось обнаружить на портале госзакупок ни одного тендера Отделения СФР по РТ на закупку подгузников для инвалидов. В 2024 году на «Госзакупках» обнаружился лишь один контракт на закупку подгузников в количестве 33,6 тыс. штук стоимостью 1,1 млн рублей и один контракт на закупку абсорбирующего белья стоимостью 11,6 млн для инвалидов Татарстана. При этом в 2023-м только подгузников, согласно данным портала, было закуплено почти 2,1 млн штук в общей сложности почти на 66 млн рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

В течение двух неполных лет закупки самого необходимого для самой незащищенной части населения республики сошли на нет. Инвалидов и их семьи в условиях набирающей обороты инфляции оставили один на один с самой насущной проблемой — обеспечения элементарными вещами, без которых жизнь превращается в унизительное существование.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Татарстан не получает средств»

«Реальное время» обратилось в Отделение СФР по РТ с запросом о том, сколько инвалидов в Татарстане должны получать подгузники и сколько из них и когда были обеспечены этими средствами в 2024 и в 2025 годах напрямую, а сколько приобрели по электронным сертификатам. Попросили предоставить информацию об обеспечении инвалидов прописанными в их ИПРА колясками: сколько человек ожидает их получения, каков срок ожидания, какую сумму выделяют на приобретение коляски по сертификату и сколько человек воспользовались сертификатами для покупки коляски в 2024 и 2025 годах.

Издание также поинтересовалось, сколько инвалидов в Татарстане стоят в очереди на получение протезов и сколько было обеспечено ими в 2024 году и в начале 2025 года. Попросили пояснить, по каким причинам инвалиды в республике не в полном объеме и с запозданием обеспечиваются средствами реабилитации. По получении ответ будет опубликован.

«Реальное время» обратилось в Отделение СФР по РТ с запросом о том, сколько инвалидов в Татарстане должны получать подгузники и сколько из них и когда были обеспечены этими средствами в 2024 и в 2025 годах напрямую, а сколько приобрели их по электронным сертификатам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В контактном центре СФР изданию рассказали, что инвалидам, действительно, настоятельно предлагают воспользоваться правом на приобретение ТСР по электронным сертификатам:

— По закону инвалиды имеют право на получение подгузников и других ТСР, но заключение контрактов на их поставку зависит от финансирования, — сообщили в контакт-центре. — Однако Татарстан не получает средств на приобретение подгузников и других ТСР, поэтому госконтракты не заключаются. И поскольку инвалиды не могут так долго ждать, им и предлагают сертификаты.

На горячей линии фонда сообщили: проблема инвалидов в том, что они не покупают подгузники по электронному сертификату «оптом»: цена при заказе одной-двух пачек выше, чем при заказе, к примеру, тысячи штук. Поэтому и не хватает на их покупку без доплаты суммы на сертификате, которая на сегодня выделяется из расчета 30—40 рублей за один подгузник.

В республиканском Минтрудсоцзащиты, под эгидой которого работают учреждения медико-социальной экспертизы, составляющие инвалидам индивидуальные программы реабилитации, на запрос «Реального времени» ответили, что к ним не поступало жалоб о неполученных средствах реабилитации. В министерстве также отметили, что обеспечением инвалидов ТСР не занимаются.

История повторяется

Амина Ибниева в разговоре с «Реальным временем» упомянула, что эта ситуация напоминает проблему 2019 года. Шесть лет назад возмущения татарстанцев из-за перебоев в обеспечении ТСР вылились в митинг, где инвалиды потребовали немедленного решения проблемы и ухода в отставку главы Татарстанского ФСС Павла Лоханова.

Шесть лет назад возмущения татарстанцев из-за перебоев в обеспечении ТСР вылились в митинг, где инвалиды потребовали немедленного решения проблемы. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В Казань из Москвы на встречу с протестующими тогда приехали депутат Госдумы России Айрат Фаррахов и зампредседателя ФСС РФ Алексей Кошелев. Возмущенные активисты показали им не только некачественные подгузники, но и рассказали о том, как с помощью нехитрых манипуляций дешевые китайские коляски превращаются в дорогие, а ортопедическая обувь по пути от производителя к потребителю дорожает вдвое.

Вскоре после этого на Павла Лоханова завели уголовное дело, которое закончилось для осужденного за взятку чиновника реальным сроком в 9 лет, в мае 2025-го остаток срока ему заменили принудительными работами.

В 2020 году инвалиды выдохнули: только на второе полугодие Татарстан получил на закупку подгузников 80 млн рублей. Как оказалось, проблему решили ненадолго — история повторяется.

«От сертификатов следует уйти»

— По электронному сертификату инвалид может купить ТСР по невысокой цене, только если закажет сразу много изделий, а цена такого количества, которое ему нужно, намного выше, — говорит депутат Госсовета Татарстана Руслан Юсупов. — Ко мне, как депутату и координатору ЛДПР, с этими проблемами инвалиды обращаются. Понятно, почему сейчас предлагают сертификаты, — бюджетных средств на закупки не хватает. Но речь о людях с ограниченными возможностями, которые рады бы без колясок, без тростей и прочих средств реабилитации обходиться, но не могут — они и так обездолены. И нельзя их обделять еще и в этом плане. Тем более что им самим ходить куда-то, жаловаться, добиваться решения проблемы трудно.

Юсупов считает, что проблема требует обсуждения в Госсовете РТ и решать ее надо, исходя из того, что от сертификатов следует уйти, оставив их для случаев, когда сами инвалиды предпочитают именно такой способ обеспечения ТСР.

— Бюджет Фонда социального страхования, через который идут средства на закупку ТСР, с 2015 года вырос примерно в три раза, и электронные сертификаты как раз и были направлены на то, чтобы те люди, которые хотели бы более качественную продукцию (или у них есть свои индивидуальные особенности), могли их приобретать, — рассказал «Реальному времени» депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. — И, принимая бюджет, депутаты очень подробно останавливаются именно на этом вопросе. А по статистике жалоб мы сегодня видим, что в последние 35 лет, особенно после существенного увеличения финансирования, их стало существенно меньше. Например, в мой адрес в последний год не было ни одного обращения по этим вопросам.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Фаррахов отметил, что впереди рассмотрение бюджета Фонда социального страхования на 2026 год, и он уверен, что депутаты еще раз будут поднимать вопрос о достаточности его финансирования. Депутат пообещал лично во время обсуждения бюджета защищать интересы наших граждан.