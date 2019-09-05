«Ревизорро» провел внезапные проверки избиркомов Татарстана

Общественные наблюдатели готовы к работе в единый день голосования

Фото: Екатерина Аблаева

За несколько дней до выборов в Госсовет РТ VI созыва независимые наблюдатели провели внезапные проверки избирательных участков в разных районах Татарстана. О готовности избирательных участков ко дню голосования и о ходе последнего этапа предвыборной кампании говорили сегодня участники четвертого заседания Открытого штаба наблюдателей, созданного при Общественной палате РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Информацию собирают по горячим линиям, соцсетям и мессенджерам

Процесс формирования корпуса наблюдателей за выборами депутатов в Татарстане практически завершился. Об этом сообщил модератор Открытого штаба наблюдателей, председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин:

— Закон наделил Общественную палату полномочиями направлять своих наблюдателей на избирательные участки. А их у нас огромное количество — 2811. С помощью муниципальных образований мы определили на местах наиболее авторитетных, грамотных людей, не ангажированных никакой политической партией. На каждом избирательном участке у нас есть свой представитель.

На предыдущих заседаниях члены Открытого штаба обсудили организацию работы во время избирательной кампании, вопросы голосования молодежи и освещения хода подготовки к выборам в СМИ. Анатолий Фомин напомнил номер горячей линии: 8 (843) 567-81-69, и заявил, что серьезных, тревожных сигналов не получали: «Это отрадно и говорит о том, что в республике политическая культура основательная. Тревоги в части соблюдения избирательного законодательства нет».

Павел Соломонов рассказал о работе ситуационного центра корпуса, который функционирует третий день

С Открытым штабом взаимодействует общероссийское движение корпус «За чистые выборы». Его региональный координатор Павел Соломонов рассказал о работе ситуационного центра корпуса, который функционирует третий день. В новой структуре координируют работу наблюдателей, отвечают на их вопросы и обращения. Телефон ситуационного центра работает круглосуточно: + 7 962 560-29-43.

— Наша задача — обеспечение юридического мониторинга и контроля на выборах в Госсовет, — пояснил Павел Соломонов. — У нас есть определенный алгоритм. Мы обзваниваем наших наблюдателей, чтобы донести до них информацию, проверяем, имеют ли они возможность проводить фото- и видеофиксацию. Это делается для того, чтобы информация попадала сразу же через WhatsApp, другие мессенджеры к координаторам нашего ситуационного центра. При этом каждый юрист, который закреплен за координатором, должен давать свой правовой комментарий на ту или иную ситуацию.

Павел Соломонов заявил, что корпус начал сотрудничать с сервисом — картой сообщений NOM24. Любой человек может установить данное приложение. Наблюдатели при помощи проекта NOM24 отслеживают обстановку в регионе и отправляют информацию о нарушениях, причем приложение предусматривает обратную связь. «Всегда можно связаться с человеком, который отправил информацию на эту карту, также информацию увидят вполне детально другие наблюдатели и все желающие», — отметил координатор корпуса. Он заявил, что независимые наблюдатели будут мониторить все СМИ, телеграм-каналы, мессенджеры, ролики на YouTube, чтобы быть в курсе событий и давать правовой комментарий.

«Ревизорро» на выезде и креативные идеи от студентов

Наблюдатели корпуса «За чистые выборы» провели выездные проверки избирательных участков в рамках проекта «Ревизорро».

— Участки выбираем в случайном порядке, — рассказал Павел Соломонов. — Просто берем карту республики и точку по сайту ЦИК РФ. Сейчас идет проверка в другом городе, не буду говорить, в каком, чтобы конфиденциальность сохранить. Задача «Ревизорро» — внезапно проверить участок избирательной комиссии на предмет соответствия действующему законодательству. Обнаруженные нарушения не носят серьезного характера: где-то не было схемы расположения участка или списка партий. Где-то на обед ушли сотрудники, когда они не должны уходить, и никого не было на участке. В остальном же по итогу проверок двух дней с уверенностью могу сказать, что подготовка ведется на участках на высоком уровне.

Руфат Киямов отметил, что многие иногородние студенты зарегистрировались на ближайших и удобных для них участках, чтобы проголосовать 8 сентября

Руководитель Лиги студентов Руфат Киямов отметил, что многие иногородние студенты зарегистрировались на ближайших и удобных для них участках, чтобы проголосовать 8 сентября. Руфат Киямов вместе с единомышленниками накануне провел рейд по четырем крупным вузам Казани. Он узнал от студентов об ажиотаже — на участках даже образовались очереди из иногородних, многие собираются голосовать не по месту прописки — это действительно удобно.

Лига студентов провела информационную работу с молодежью в общей сложности в 16 вузах. Продемонстрировали ролик, разместили информационные стенды. Некоторые предложения вносили сами студенты: например, как ЦИК может креативно информировать студентов в следующую избирательную кампанию.

Не голосует один человек — искажается воля всех граждан

Заведующий кафедрой социологии, декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ Андрей Тузиков напомнил о понятии гражданского права и обязанностях человека по отношению к государству:

— Право и обязанности участвовать в формировании органов власти государства — важнейшая черта гражданина. Кто-то говорит, что человек может решать сам, участвовать в выборах или нет. С одной стороны, у человека есть свобода воли. Но если посмотрим на исторический опыт и опыт других стран, то увидим, что далеко не все так просто. Например, в Древней Греции людей, уклонившихся от гражданского долга, изгоняли из полиса. До сих пор в некоторых странах предъявляют штраф за неучастие в выборах. Сам факт участия важен. Неучастие — это фактически искажение волеизъявления граждан государства. Кто-то не участвовал, но в действительности у него какой-то выбор в голове есть. Человек симпатизирует каким-то идеям, людям, политическим силам. Значит, его голос не учтен, и этот ландшафт, который получает представительный орган власти, может не соответствовать реальному положению вещей.

Андрей Тузиков напомнил о понятии гражданского права и обязанностях человека по отношению к государству

По мнению Андрея Тузикова, «подрыв легитимности власти осуществляют за счет проблематизации чистоты выборной процедуры... Его осуществляют за счет скрытой пропаганды неучастия. Выборы состоялись, но волеизъявление зафиксировано незначительным числом людей, поэтому выборные органы власти имеют весьма сомнительную легитимность, поскольку значительная часть граждан не участвовала. Все эти технологии «оранжевой революции» прописаны».

— Очень часто сомнения в результатах выборов основаны на том, что люди общаются в замкнутых локальностях, соцсетях, участники которых, разделяющие одну политическую веру, подпитывают себя условно «приятной» информацией: этот плохой, а этот еще хуже, — продолжил декан факультета КНИТУ. — Если так считают твои друзья и родственники, не значит, что так все считают. Для этого и существует Открытый штаб наблюдателей, чтобы любой сомневающийся мог удостовериться, что выборы проходят прозрачно и чисто. Убедитесь в этом, и это выбьет козырь из рук тех, кто обязательно будет раскручивать идею, что выборы состоялись с нарушениями. Есть нарушения — идите в суд, в Открытый штаб, фиксируйте. Идея независимых наблюдателей в том, что люди должны быть уверены: их голос будет учтен и процедура подсчета голосов абсолютно прозрачна.

Анатолий Фомин призвал татарстанцев реализовать свои гражданские и конституционные права 8 сентября. По его мнению, если человек не участвует в принятии решения, он уходит от ответственности и сам себя ограничивает в правах, лишает себя права критиковать власть или тех людей, которые избираются. Председатель Общественной палаты отметил, минимальные нарушения свидетельствуют о том, что организация подготовки к выборам на хорошем уровне, что люди доверяют процедуре голосования и сосредоточены больше на анализе платформ и выступлений кандидатов. Анатолий Фомин подвел черту, он заявил, что наблюдатели готовы к выборам. После избрания нового состава Госсовета РТ Открытый штаб соберется, чтобы подвести итоги избирательной кампании и дать ей оценку.