В Госсовете Татарстана предложили сдвинуть стрелки на два часа вперед

Альберт Ягудин заявил, что вопрос о переводе часов в республике нужно вынести на всенародный референдум

Сдвинуть стрелки в Татарстане на два часа вперед предложил депутат от КПРФ Альберт Ягудин сегодня на XX заседании Госсовета Татарстана. Два года назад он предлагал прибавить татарстанцам только один час светлого времени суток, но сейчас его предложение выросло в арифметической прогрессии.

— В апреле 2024 года я уже выступал с этой темой в этом зале и обращал внимание на несоответствие времени в Татарстане реальному ритму жизни республики, — сказал Ягудин. — Тогда нас не поддержали, но вопрос не снят, и сегодня я вновь прошу вернуться к нему с позиций здравого смысла и интересов жителей и объективных данных.

Он напомнил, что летом в Казани рассвет наступает около 3 часов ночи, а закат — в 20:22, из-за чего светлая часть дня используется нерационально, а соседи живут не по московскому времени: Башкортостан и Оренбургская область сдвинули стрелки на 2 часа, Удмуртия, Самарская и Ульяновская области — на час.

Он также указал на возможность экономии энергии с сезонным переводом стрелок, который мог бы, по оценкам ряда экспертов, обеспечить экономию до 2,5 млрд кВт·ч в год, а в денежном выражении — до 1 млрд рублей. Также Ягудин отметил важность смещения светового дня к активному времени жителей и полноценного сна для здоровья населения.

Альберт Ягудин предложил вынести вопрос о переводе часов в Татарстане на 2 часа вперед на всенародный референдум.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Госсовет Татарстана в трех чтениях принял закон о квотировании рабочих мест для участников СВО.



Инна Серова