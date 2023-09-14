Фарид Мухаметшин: «Мы плохо работаем со своими законодательными актами в Федеральное собрание»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин на 47-м заседании парламента заявил, что республика плохо работает по продвижению своих законодательных инициатив на федеральном уровне. Этот проблемный вопрос он уже обсудил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.



— Мы плохо работаем со своими законодательными актами в Федеральное собрание Российской Федерации. На днях я собирал депутатов Государственной думы, сенаторов от Татарстана, и очень серьезно поговорили на эту тему. Из 21 за шестой созыв законодательного акта у нас рассмотрено шесть, два поддержаны, два мы сами отозвали. Идет очень тяжело, — заявил Фарид Мухаметшин.

По его словам, законодательные инициативы Татарстана «застревают» то в правительстве, «то еще где». Он попросил Вячеслава Володина не оставлять законопроекты регионов без ответов, обратив внимание, что республиканские предложения «застряли где-то на бюрократических институтах» с 2022 года.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Фарид Мухаметшин призвал председателей комитетов Госсовета Татарстана активнее работать с профильными комитетами Госдумы. Он рассказал, что раскритиковал сенаторов и депутатов Госдумы:

— Каждое заседание начинайте с вопроса: находится на рассмотрении в Госдуму уже полгода такая-то законодательная инициатива от Республики Татарстан, поддержанная многими парламентами субъектов Российской Федерации. Ни слуху ни духу... Коллеги, я через какое-то короткое время буду собирать председателей комитетов и очень жестко буду требовать, как вы работаете по продвижению наших законодательных инициатив, — заявил Фарид Мухаметшин.

Напомним, 14 сентября Государственный совет Татарстана также провел 46-е заседание. На нем депутаты и приглашенные заслушали ежегодное послание раиса республики Рустама Минниханова о внутреннем и внешнем положении региона.



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Татьяна Демина