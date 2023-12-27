Вакантный мандат депутата Госсовета Татарстана передали Раилю Шамсутдинову
Центральная избирательная комиссия Татарстана передала вакантный мандат депутата Госсовета республики Раилю Шамсутдинову. Он занял место, которое оставалось после смерти Ильшата Ганиева.
— Согласно положениям Избирательного кодекса Республики Татарстан исполкомом регионального отделения партии «Единая Россия» в 14-дневный срок была предложена кандидатура Раиля Шамсутдинова. Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев вручил ему депутатское удостоверение, — сообщили в пресс-службе республиканского Центризбиркома.
Напомним, полномочия Ильшата Ганиева в Госсовете Татарстана прекратили досрочно. Он умер в конце ноября 2023 года на 70-м году жизни. Подробнее — в материале «Реального времени».
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