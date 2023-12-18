Госсовет Татарстана принял поправки, расширяющие границы Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственный совет Татарстана на 50-м заседании после предложенных Комитетом ГС по госстроительству и местному самоуправлению поправок к законопроекту о внесении изменений в республиканский закон «О границах районов в городе Казани» принял его во втором и третьем чтении. Депутаты поддержали документ единогласно.



— Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению подготовил поправки. Во время перерыва состоялось заседание Комитета, на котором указанные поправки были одобрены: наименование законопроекта приводится в соответствие с предметом его правового регулирования, а также приложение к законопроекту излагается в новой редакции, — доложила член Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Ольга Воронова.

Новое наименование — «Об изменении границ районов Казани и о внесении изменений в закон Республики Татарстан «О границах районов в городе Казани».

С инициативой о расширении границ Казани за счет похоронного комплекса «Курган», спортивного биатлонного комплекса «Динамо» и «Научного городка» на 50-м заседании Госсовета Татарстана выступил первый замглавы Казани Денис Калинкин. Он обратил внимание, что они де-факто уже часть столицы Татарстана.

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

Территория похоронного комплекса «Курган» включена в границы Казани законом Татарстана от 13 июля 2018 года из состава Кощаковского сельского поселения Пестречинского района республики, а комплекс «Динамо» — региональным законом от 21 июля 2020 года из границ Матюшинского сельского поселения Лаишевского района, «Научного городка» — законом от 4 октября 2022 года из состава Высокогороского сельского поселения.

Спорткомплекс «Динамо» включили в Приволжский район Казани, «Курган» и «Научный городок» — в Советский район. Численность населения города увеличивается на 600 человек.



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Луиза Игнатьева, Татьяна Демина