Строительство мусоросжигательного завода в Казани «зависло на паузе» до конца 2025 года

Фото: Максим Платонов

О «зависшем» проекте строительства в Казани мусоросжигательного завода напомнила премьер-министру РТ Алексею Песошину депутат Рузиля Тимергалеева на сегодняшней сессии Госсовета Татарстана. Она попросила пояснить, как обстоят дела на объекте, который вызвал шумные протесты у жителей республики.

— Не так, как хотелось бы, и не так, как обычно строятся объекты в Республике Татарстан, — ответил обтекаемой фразой премьер-министр и пояснил, что у инвестора возникли проблемы с поставщиками оборудования для завода.

Он сообщил, что в настоящее время объем выполненных работ составляет порядка 24% от всей стоимости проекта и добавил, что инвестор ведет переговоры о приобретении оборудования с китайскими поставщиками.

— Строительство сейчас на паузе, — сказал Песошин. — Но инвестор настроен оптимистично, называет срок [строительства] — конец 2025 года.

Ранее «Реальное время писало о том, что в Татарстане потратят 2024 году на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры 56 млрд рублей.

Инна серова