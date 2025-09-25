Татарстанские депутаты решили проблемы земли для многодетных и долгов за «коммуналку»

XIII сессия Госсовета Татарстана удивила рокировками в составе парламента и «внеплановыми» поправками к законам

С двух новостей о перестановках в Госсовете началось сегодня XIII заседание татарстанского парламента — депутатские кресла покинули Светлана Захарова и Расим Баксиков. А затем депутаты сразу в окончательном чтении приняли несколько значимых законопроектов, в том числе решили судьбу многодетных семей, которым так и не досталось за долгое время ожидания бесплатных земельных участков, пролонгировали на семь лет налоговые льготы управляющим компаниям особых экономических зон и поддержали поправку в Жилищный кодекс РФ, согласно которой управляющие компании смогут передавать права требования задолженности с жильцов напрямую ресурсоснабжающим организациям. Подробности заседания — в репортаже «Реального времени».



Всем спасибо и успехов на новой работе

Кандидатуру Светланы Захаровой на пост Уполномоченного по правам ребенка в Татарстана представила вице-премьер Лейла Фазлеева. Она была согласована с детским омбудсменом по России, после того как Мария Львова-Белова не утвердила Ирину Волынец, отработавшую на этом посту один срок и прославившуюся эксцентричными предложениями вроде исключения из системы ОМС абортов, которые проводятся не по медицинским показаниям, введением уголовного наказания для журналистов за «популяризацию и героизацию» преступлений, а также критикой семей, которые заводят домашних животных «вместо» детей.

Кандидатура Светланы Захаровой на пост Уполномоченного по правам ребенка в РТ была согласована с детским омбудсменом в России Марией Львовой-Беловой. взято с сайта Госсовета РТ

Лейла Фазлеева напомнила, что Светлана Захарова имеет ученую степень кандидата медицинских наук и последние 16 лет была бессменным председателем Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике, активно защищая интересы детей и семьи. Сама Захарова на вопрос депутата и гендиректора ТНВ Ильшата Аминова о приоритетах в своей будущей работе на первое место поставила проблему сохранения семей и борьбу с социальным сиротством.

После того как Захарова приняла присягу и заслуженные поздравления, депутаты вынесли решение о досрочном прекращении ее депутатских полномочий.

Ее место во главе Комитета по социальной политике займет Алексей Созинов, который в связи с этим должен будет покинуть кресло ректора КГМУ. После перерыва, во время которого прошло внеплановое срочное заседание комитета, зампредседателя Госсовета Юрий Камалтынов сообщил о выдвижении его кандидатуры и депутаты единогласно проголосовали за его избрание.

Место во главе Комитета по социальной политике займет Алексей Созинов, который в связи с этим должен будет покинуть кресло ректора КГМУ. взято с сайта Госсовета РТ

Вслед за Светланой Захаровой покинул парламент республики и Герой России Расим Баксиков. Он попросился в отставку в связи с переходом на другую работу — в органы исполнительной власти.

— А почему не напечатали на какую должность он переходит? — поинтересовался председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, зачитывая проект постановления, которое решило судьбу Баксикова. — По назначению?..

Но и после этого вопроса будущая должность так и не была названа. Источники «Реального времени» сообщили, что он займет кресло замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Депутаты проводили Героя России на новое место работы бурными аплодисментами.

Сотки заменят деньгами

Законопроект о расширении мер поддержки многодетных семей также не был внесен в повестку дня заранее. Его представил министр земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин.

Он сообщил, что с 2012 года, когда многодетные получили право на бесплатное выделение земельных участков для строительства домов, в Татарстане в списки на их получение было включено 72 289 многодетных семей, а получили землю только 53 205 семей. Несмотря на то, что в прошлом году была расширена география предоставления, участков, земли не хватает, констатировал министр. Наиболее сложная ситуация сложилась в Казани и Набережных Челнах, где в совокупности участками не обеспечены 16 тысяч семей.

В Татарстане в списки на получение земельных участков было включено 72 289 многодетных семей, а получили землю только 53 205 семей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В Семейном кодексе Российской Федерации предусмотрено право регионов установить возможность предоставления взамен земельного участка денежной выплаты, — напомнил Аглиуллин. — Принятие закона позволит многодетным семьям направить полученные средства, в том числе и на улучшение жилищных условий.

Закон был принят единогласно сразу в трех чтениях. Какие именно суммы многодетные смогут получить взамен земельных участков, не сообщалось.

Управляющим компаниям ОЭЗ продлили налоговые льготы еще на 7 лет

Депутаты Госсовета проголосовали за внесение изменений в республиканский закон о налоге на имущество организаций. Министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, представляя законопроект, отметил, что в соответствии с действующим законодательством, по истечении 10-летнего срока после постановки на учет объектов недвижимого имущества, для управляющих компаний в особых экономических зонах льготные ставки налога на имущество не предусмотрены, и что новый документ направлен на создание условий для дальнейшего развития ОЭЗ.

Митхад Шагиахметов отметил, что законопроект направлен на создание условий для дальнейшего развития ОЭЗ. взято с сайта Госсовета РТ

— Законопроектом предлагается восстановление льгот управляющих компаний особых экономических зон технико-внедренческого типа по истечении 10 лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества. На 4 года — в размере 4,55% исчисленной суммы налога на имущество, то есть ставка налога будет 0,1% вместо 2,2%, и на три последующих года — в размере 50% исчисленной суммы налога, то есть ставка будет 1,1% вместо 2,2%.

Госсовет поддержал инициативу, направленную на повышение инвестиционной привлекательности особых экономических зон.

«Умышленно систематически нарушает антимонопольное законодательство»

С информацией о работе Управления Федеральной антимонопольной службы РТ ознакомил депутатов Госсовета руководитель ведомства Айрат Шафигуллин. Среди нарушений, выявленных Управлением, он особо выделил касающиеся работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Айрат Шафигуллин среди нарушений особо выделил касающиеся работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. взято с сайта Госсовета РТ

Айрат Шафигуллин подчеркнул, что речь идет о нарушениях регоператора по обращению с ТКО в Западной зоне республики — ООО «УК ПЖКХ»:

— Мы понимаем, что деятельность региональных операторов непростая, однако одному из них удается своевременно устранять возникающие проблемы, а другой умышленно систематически нарушает антимонопольное законодательство. Отношение регоператора изменилось лишь в ходе рассмотрения последних дел по неоказанным услугам в 65 населенных пунктах республики, куда он даже не выезжал, но выставил оплату за последние три года. В результате был сделан перерасчет населению на сумму более 11 миллионов рублей.

В 65 населенных пунктах республики, куда регоператор даже не выезжал, он выставил оплату за последние три года. Инна Серова / realnoevremya.ru

Глава антимонопольного ведомства перечислил главные нарушения в сфере обращения с ТКО:

ограничение доступа на рынок транспортирования отходов;

неправильное применение нормативов накопления ТКО;

незаконное выставление платы потребителям, не осуществляющим деятельность в период ковидных ограничений;

навязывание невыгодных условий договора о дате оказания услуг, способе учета отходов и иных условий, противоречащих законодательству Российской Федерации.

Критике подвергся и «Газпром трансгаз Казань», в действиях которого УФАС по РТ в 2024 году выявило 25 нарушений и наложило штрафов на 2,12 млн. рублей, а за восемь месяцев 2025 года обнаружило 14 нарушений и выписало штрафов на 670 тыс. рублей.

— Отдельно хочу обратить ваше внимание на проблему непрозрачности стоимости работы по газификации внутри границы участка заявителей, — сказал Айрат Шафигуллин. — «Газпром» практически не осуществляет работы внутри участка. По результатам мониторинга указанной стоимости было установлено, что цена существенно варьируется от района к району и составляет от 40 до 170 тысяч рублей за подключение домовладения. На наш взгляд, указанное обстоятельство требует более детальной проработки со стороны профильного министерства с привлечением Госкомитета по тарифам, потому что необоснованная завышенная стоимость подключения является существенным барьером для реализации прав граждан на социальную догазификацию. Выделяемые государственные субсидии за подключение граждан не должны становиться необоснованной прибылью подрядных организаций!

Он указал на основные проблемы, из-за которых буксует догазификация:

недостаточная проработанность планов-графиков;

отсутствие у отдельных муниципалитетов достоверных сведений о потребностях населения;

непрозрачность стоимости работ внутри границ участка заявителя.

«Выделяемые государственные субсидии за подключение граждан не должны становиться необоснованной прибылью подрядных организаций». Инна Серова / realnoevremya.ru

По окончании доклада депутат Фадбир Сафин предложил Айрату Шафигуллину исследовать рынок жилья, лекарств и продуктов на предмет необоснованного завышения цен, однако тот сослался на рамки законодательства, которые ограничивают полномочия УФАС. А Фарид Мухаметшин на это возразил — предложил проявить инициативу. В том числе законодательную — в целях расширения этих рамок.

РСО станут цессионариями по долгам за коммуналку

Вопрос о проекте федерального закона о внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса РФ в части сокращения размера задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг также не значился в повестке дня сегодняшнего заседания, однако был в нее включен по предложению главы Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрея Егорова. И предлагаемые изменения были единогласно одобрены депутатами.

Егоров заявил, что позволит ресурсоснабжающим организациям напрямую участвовать в процессе взыскания, что будет способствовать сокращению задолженности по плате за жилые помещения и коммунальные услуги. взято с сайта Госсовета РТ

Поправки предполагают возможность передачи управляющими компаниями права требования задолженности напрямую ресурсоснабжающим организациям и таким образом облегчают работу и финансовое положение УК.

— Важно подчеркнуть, что передача права будет возможна только в случае согласия обеих сторон договора — управляющей организации и ресурсоснабжающей компании, — сказал Андрей Егоров. — Это позволит последним напрямую участвовать в процессе взыскания, что будет способствовать сокращению задолженности по плате за жилые помещения и коммунальные услуги.

А депутат Дмитрий Анисимов добавил, что такая норма существовала в ЖК РФ, но была из него убрана после принятия закона о коллекторах, в котором предусмотрела возможность передачи долга РСО.